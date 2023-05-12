Месси – приоритетная цель «Аль-Хилаля», но пока договоренности нет. Вопросом занимаются на уровне правительства Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе Лионеля Месси в «Аль-Хилаль».
В клубе негласно подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем нет, в том числе отсутствуют и устные договоренности.
При этом «Аль-Хилаль» пытается найти общий язык с окружением Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» является приоритетной трансферной целью «Аль-Хилаля».
Клуб постарается сделать все возможное, чтобы договорится с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами, но на Лионеля также претендует «Барселона».
Как пишет Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца среди прочего находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне.
Нам тут аль насровцы говорят что Лео бабло любит, контракт уже подписан и Лео вот вот уедет в пустыню.
Врут что ли?
Не может быть)
Так вот ты наверника зайдешь посмотреть,сколько у тебя минусов..
Купите
Купите
пол года прошло с момента,когда Месси выиграл свой главный трофей в карьере..
Даже болельщики Аргентины занимаются своими делами и остыли от радости..
А ты все еще не можешь пломбу от огнетушителя оторвать
Выше ЧМ нет ничего, это вершина спорта и Лео ее покорил.
Лео Месси - Чемпион Мира и был признан MVP этого турнира!
Почему ВСЕ футболисты могут и делают это, а когда Месси, то это неуважительно?😁
Лига1 в следующем сезоне будет в топ-5 Европы.
Подскажите там на него претендует только один из них?
В то время как на границе в Йемене дети мусульман умирают с голоду, эти черти приглашают двух футболистов и готовы им платить что-то вроде пол миллиарда долларов в год. Чтоб не было им блага в этих футболистах
ему Ляпорта полтинник торчит