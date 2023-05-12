Месси – приоритетная цель «Аль-Хилаля», но пока договоренности нет. Вопросом занимаются на уровне правительства Саудовской Аравии

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе Лионеля Месси в «Аль-Хилаль».

В клубе негласно подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем нет, в том числе отсутствуют и устные договоренности.

При этом «Аль-Хилаль» пытается найти общий язык с окружением Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» является приоритетной трансферной целью «Аль-Хилаля».

Клуб постарается сделать все возможное, чтобы договорится с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами, но на Лионеля также претендует «Барселона».

Как пишет Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца среди прочего находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне.

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42 комментария

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Отец Абду
Кто то продался за 200 при первой же попытки, а кто то даже за 500 не хочет:)
+49
-16
+33
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gukmamop
жить надо так, чтобы быть окружением Месси: когда вам робко предлагают сотни миллионов долларов в год
+23
-1
+22
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Oleg
Как нет соглашения?
Нам тут аль насровцы говорят что Лео бабло любит, контракт уже подписан и Лео вот вот уедет в пустыню.
Врут что ли?
Не может быть)
+24
-8
+16
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otchim kaloeda
Роман ограничил мне ответ на его коммент..
Так вот ты наверника зайдешь посмотреть,сколько у тебя минусов..
Купите
Купите
пол года прошло с момента,когда Месси выиграл свой главный трофей в карьере..
Даже болельщики Аргентины занимаются своими делами и остыли от радости..
А ты все еще не можешь пломбу от огнетушителя оторвать
+19
-7
+12
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Jaros Kazimier
А сколько ора было от фанов клубники.
+9
-3
+6
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Oleg
Ответ otchim kaloeda
Роман ограничил мне ответ на его коммент.. Так вот ты наверника зайдешь посмотреть,сколько у тебя минусов.. Купите Купите пол года прошло с момента,когда Месси выиграл свой главный трофей в карьере.. Даже болельщики Аргентины занимаются своими делами и остыли от радости.. А ты все еще не можешь пломбу от огнетушителя оторвать
Так ромка жизнь положил на алтарь кумира, представь как ему больно от осознания что Месси Чемпион Мира?
Выше ЧМ нет ничего, это вершина спорта и Лео ее покорил.
+10
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+6
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Игорь Климов
А нам здесь фанаты Кринжа7 ранее заявляли в утвердительной форме, что Лео Месси уже точно переходит в этот арабдворовый чемпионат Саудовской Аравии ради денег)))
+9
-5
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Игорь Климов
Ответ Oleg
Так ромка жизнь положил на алтарь кумира, представь как ему больно от осознания что Месси Чемпион Мира? Выше ЧМ нет ничего, это вершина спорта и Лео ее покорил.
Я недавно читал статью этого Романа которую он писал перед ЧМ, и как он в ней фантазировал, что Кринж7 если выиграет ЧМ и станет лучшим бомбардиром и игроком, то закроет все вопросы о том, кто величайший футболист современности, но вышло всё наоборот)))
Лео Месси - Чемпион Мира и был признан MVP этого турнира!
+6
-3
+3
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№7
Ответ gukmamop
жить надо так, чтобы быть окружением Месси: когда вам робко предлагают сотни миллионов долларов в год
А мы тут бесплатно в комментариях его защищаем)
+3
0
+3
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Men77
Ответ Сергей
Согласитесь,нехорошо,и неуважительно к клубу, имея действующий контракт с ПСЖ ,вести переговоры с другими клубами?
у него контракт заканчивается через месяц, а за полгода до окончания контракта ЛЮБОЙ футболист может вести переговоры, что логично, не впопыхах же искать новый клуб.
Почему ВСЕ футболисты могут и делают это, а когда Месси, то это неуважительно?😁
+3
-1
+2
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Любезный Коссутий
Ответ Иван Куянец
Месси 34 конечно он хочет ещё поиграть. На топ уровне
почти 36
+2
0
+2
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Кто то продался за 200 при первой же попытки, а кто то даже за 500 не хочет:)
Просто Лео Месси гений футбола.
+14
-13
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Игорь Климов
Ответ Любезный Коссутий
Франция в следующем сезоне рискует стать топ-6 Европы, Климов 😁
Ты лучше внимательно прочитай всю информацию, при каких обстоятельствах это может произойти, ха-ха-ха)))
Лига1 в следующем сезоне будет в топ-5 Европы.
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Игорь Климов
А чего ты ещё ждать собрался? Лео Месси несомненно будет играть в следующем сезоне в топ-5 Европы.
Франция в следующем сезоне рискует стать топ-6 Европы, Климов 😁
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Сергей
Ответ Men77
Разве эта статья не подтверждает это?
Согласитесь,нехорошо,и неуважительно к клубу, имея действующий контракт с ПСЖ ,вести переговоры с другими клубами?
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Ramisik
Ответ Sabbir
В период с 2015 по 2018 годы, только в одном Йемене от голода умерло около 85 000 детей! Это официальная статистика ООН В то время как на границе в Йемене дети мусульман умирают с голоду, эти черти приглашают двух футболистов и готовы им платить что-то вроде пол миллиарда долларов в год. Чтоб не было им блага в этих футболистах
Если на Месси не потратят, то купят что-то другое себе. Явно никто никаким детям деньги направлять не будет
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№7
Ответ Отец Абду
Кто то продался за 200 при первой же попытки, а кто то даже за 500 не хочет:)
Летом посмотрим)
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xqystfsf7s
Господа. Я не очень слежу за названиями этих саудовских клубов. Они все одинаковые ахах.
Подскажите там на него претендует только один из них?
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Sabbir
В период с 2015 по 2018 годы, только в одном Йемене от голода умерло около 85 000 детей! Это официальная статистика ООН
В то время как на границе в Йемене дети мусульман умирают с голоду, эти черти приглашают двух футболистов и готовы им платить что-то вроде пол миллиарда долларов в год. Чтоб не было им блага в этих футболистах
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Добрый Ретроград
Меська - халяль, Рональду - харам.
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Иван_Флягин
Леошка мечется между алялем и хилялем. Сурьёзный выбор.)))))
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Футбол, хоккей итд
Не удивлюсь, если этот самый государственный уровень, вместо 500 млн., предложит - миллиард долларов/евро.
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Tornado S
Как по мне, то Лео скорее всего вернётся в Барсу.
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Men77
Недавно же тут была новость, что Сделка Закрыта! 😁.
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Любезный Коссутий
Лео вернется в Барсу 💪
ему Ляпорта полтинник торчит
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