Месси – приоритетная цель «Аль-Хилаля», но пока договоренности нет. Вопросом занимаются на уровне правительства Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе Лионеля Месси в «Аль-Хилаль».

В клубе негласно подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем нет, в том числе отсутствуют и устные договоренности.

При этом «Аль-Хилаль» пытается найти общий язык с окружением . Нападающий « » является приоритетной трансферной целью « ».

Клуб постарается сделать все возможное, чтобы договорится с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами, но на Лионеля также претендует «Барселона».

Как пишет Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца среди прочего находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне.