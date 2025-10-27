«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура.
Команда тренера Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков из 24 возможных. Она опережает «Рому», у которой такое же количество баллов, благодаря лучшей разнице мячей.
На третьей строчке располагается «Милан» с 17 очками, четвертым идет «Интер», набравший 15 баллов.
«Болонья» (14 очков), «Комо» (13), «Аталанта» (12) и «Ювентус» (12) занимают места с 5-го по 8-е соответственно.
