«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й

«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура.

Команда тренера Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков из 24 возможных. Она опережает «Рому», у которой такое же количество баллов, благодаря лучшей разнице мячей.

На третьей строчке располагается «Милан » с 17 очками, четвертым идет «Интер », набравший 15 баллов.

«Болонья » (14 очков), «Комо» (13), «Аталанта » (12) и «Ювентус » (12) занимают места с 5-го по 8-е соответственно.