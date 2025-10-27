  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико
Фото
28

Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико

Дин Хейсен подначивал фанатов «Реала» кричать оскорбления в адрес «Барсы».

Мадридцы одержали победу в класико со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги

После игры фанаты «Реала» на «Бернабеу» начали скандировать ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘). На кадрах видно, как защитник «Мадрида» Дин Хейсен жестами просит болельщиков кричать громче.

Испанец взмахивал руками и прикладывал ладони к ушам. 

Фото: x.com/MadridXtra

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MadridXtra
logoРеал Мадрид
logoКласико
брань
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСантьяго Бернабеу
logoДин Хейсен
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
вчера, 21:52
Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»
вчера, 21:43
Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»
вчера, 21:34
Главные новости
Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
вчера, 22:05
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й
вчера, 21:53
Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
вчера, 21:52
Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»
вчера, 21:43
«Ювентус» не выигрывает 1,5 месяца: три поражения подряд и пять ничьих. Голов нет 4 матча
вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Ювентус» уступил «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
вчера, 21:40
«Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде – 0:1! Башич забил дальним ударом на 9-й минуте
вчера, 21:39
Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»
вчера, 21:34
«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико
вчера, 21:08
Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
вчера, 21:59Live
Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»
вчера, 21:46
Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Страсбура», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
вчера, 21:46
«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых
вчера, 21:30
Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»
вчера, 21:24
Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» – «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом – малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию»
вчера, 21:19
Андрей Мостовой о словах Карпина про его вес: «Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения, совсем не обижаюсь. Посчитал меня толстым – и ладно»
вчера, 21:12
Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая – оптимальное решение»
вчера, 21:01
«Арсенал» выиграл 700 матчей в АПЛ. Больше побед только у «МЮ» – 760
вчера, 20:57
Рубенс о неудалении Расулова с «Зенитом»: «Фол на желтую, а не на красную, он не был последним игроком на пути к воротам. Судья поступил верно»
вчера, 20:45