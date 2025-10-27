Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико

Дин Хейсен подначивал фанатов «Реала» кричать оскорбления в адрес «Барсы».

Мадридцы одержали победу в класико со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги .

После игры фанаты «Реала» на «Бернабеу» начали скандировать ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘). На кадрах видно, как защитник «Мадрида» Дин Хейсен жестами просит болельщиков кричать громче.

Испанец взмахивал руками и прикладывал ладони к ушам.

Фото: x.com/MadridXtra