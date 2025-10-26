«Арсенал» выиграл 700 матчей в АПЛ. Больше побед только у «МЮ» – 760
«Арсенал» одержал 700-ю победу в АПЛ.
«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в 9-м туре чемпионата Англии.
«Арсенал» стал вторым клубом, достигшим отметки в 700 побед в английском национальном первенстве после реформы, осуществленной в 1992 году. Больше матчей в рамках Премьер-лиги выиграл только «Манчестер Юнайтед» – 760.
«Ливерпуль» одержал 682 победы в АПЛ, «Челси» – 671, «Тоттенхэм» – 556, «Манчестер Сити» – 555.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости