«Арсенал» выиграл 700 матчей в АПЛ. Больше побед только у «МЮ» – 760

«Арсенал» одержал 700-ю победу в АПЛ.

«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас » со счетом 1:0 в 9-м туре чемпионата Англии.

«Арсенал » стал вторым клубом, достигшим отметки в 700 побед в английском национальном первенстве после реформы, осуществленной в 1992 году. Больше матчей в рамках Премьер-лиги выиграл только «Манчестер Юнайтед » – 760.

«Ливерпуль » одержал 682 победы в АПЛ , «Челси» – 671, «Тоттенхэм» – 556, «Манчестер Сити» – 555.