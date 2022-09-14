Экс-скаут «Мольде» о Холанде: «Я сказал Сульшеру: «Ты должен позвонить в «МЮ». То, что мы видим, – нереально». Не знаю, как «Юнайтед» отреагировал»

Бывший главный скаут «Мольде» сказал, что мог перейти в .

«Помню день, когда я наблюдал за тренировкой Эрлинга. Он был с нами семь или восемь месяцев, он очень усердно тренировался и стал частью команды.

Я спустился к , который был главным тренером , и сказал: «Ты должен позвонить в «Манчестер Юнайтед», приятель. То, что мы видим, – нереально».

Мы с Оле понимали, что этот парень настолько хорош, что мы не сможем его удержать. Оле согласился абсолютно со всем. «Я позвоню, – сказал он, – им нужно услышать об этом парне».

У нас были друзья в «Юнайтед». В начале 2000-х я тесно сотрудничал с «Юнайтед», но большинство людей, которых я знал, ушли. Но Оле это Оле. «Ради Бога, – сказал я, – позвони (тогдашнему главе академии «Юнайтед») или кому-нибудь еще.

Это было еще до того, как Эрлинг по-настоящему начал играть за «Мольде». Оле сделал телефонный звонок. Итак, они узнали имя [Эрлинга]. Как на это отреагировал «Манчестер Юнайтед», я не знаю, – сказал Джон Вик The Athletic.

Холанд выступал за «Мольде» с 2017 по 2018 год, после чего перешел в «Зальцбург». Сейчас он играет за .

Сульшер возглавлял норвежскую команду с 2015 по 2018 год. Позже он тренировал «МЮ».