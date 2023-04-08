Холанд забил 200 голов за карьеру. Форварду «Ман Сити» и сборной Норвегии 22 года
Эрлинг Холанд в течение карьеры забил 200 голов
Нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче с «Саутгемптоном» (4:1) в 30-м туре АПЛ.
В составе «горожан» форвард отметился 44 мячами за 38 игр во всех турнирах.
За «Боруссию» Дортмунд Холанд забил 86 раз за 89 матчей, за «Зальцбург» – 29 голов за 27 игр, за «Мольде» – 20 голов за 50 встреч. Также он 16 раз сыграл за «Брюне», но не смог отличиться.
Вдобавок на счету 22-летнего футболиста 23 матча за сборную Норвегии и 21 гол.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭
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