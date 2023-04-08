Холанд забил 200 голов за карьеру. Форварду «Ман Сити» и сборной Норвегии 22 года

Эрлинг Холанд в течение карьеры забил 200 голов

Нападающий « » оформил дубль в матче с «Саутгемптоном» (4:1) в 30-м туре АПЛ.

В составе «горожан» форвард отметился 44 мячами за 38 игр во всех турнирах.

За «Боруссию» Дортмунд Холанд забил 86 раз за 89 матчей, за « » – 29 голов за 27 игр, за « » – 20 голов за 50 встреч. Также он 16 раз сыграл за « », но не смог отличиться.

Вдобавок на счету 22-летнего футболиста 23 матча за сборную Норвегии и 21 гол.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭