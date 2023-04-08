Холанд забил 200 голов за карьеру. Форварду «Ман Сити» и сборной Норвегии 22 года

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия высшая лига Австрия сборная Норвегии по футболу высшая лига Норвегия Ред Булл Зальцбург Мольде Брюне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд в течение карьеры забил 200 голов

Нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче с «Саутгемптоном» (4:1) в 30-м туре АПЛ.

В составе «горожан» форвард отметился 44 мячами за 38 игр во всех турнирах.

За «Боруссию» Дортмунд Холанд забил 86 раз за 89 матчей, за «Зальцбург» – 29 голов за 27 игр, за «Мольде» – 20 голов за 50 встреч. Также он 16 раз сыграл за «Брюне», но не смог отличиться.

Вдобавок на счету 22-летнего футболиста 23 матча за сборную Норвегии и 21 гол.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭

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42 комментария

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Andrey Andreev
Очередной респект Зальцбургу. У них отличные скауты
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Человек1991
Холланд движется с опережением графика голов Месси до 23 лет , но потом как раз у Месси было 91 гол за год и несколько раз около 60 голов в год . Посмотрим что будет дальше у Холланда)
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Робот🤖
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ganso 10
Ответ nyaim
Такими темпами он их обойдет.
если будет так же часто ломаться - только мечты
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Пацанчик реальный
Ответ Adam Almurzaev
200 голов не только наши паспортисты за карьеру не забивают.
Да раньше вообще забивали гораздо меньше,вспомните недавно Рауль с 71 голом в Лиге Чемпионов был лучшим ее бомбардиром с неплохим отрывом и многие думали,что его результат никогда не будет превзойден?А сейчас??Думаю в будущем будут появляться игроки,которые и рекорды Месси с Роналду переплюнут!
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belikovda.90
Ответ as009595@icloud.com
Ну Месси тоже побил рекорды хотя по уровню уступал Роналдиньо и Роналдо
фишка в том,что Месси может игра и на позиции Роналду и на позиции Роналдиньо и на позиции Кака
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SPRKT
месси забил 73 гола в сезоне 11/12. у эрлинга сейчас 44
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57s6w79qhh
Сумасшедший темп на самом деле
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as009595@icloud.com
Ответ ARTEM PROKAZOV
Уступал по уровню? Гений))
Ну да Роналдо провел в Ла лиге один сезон ровно, перейдя из эредивизии, стал лучшим бомбардиром забив 30 с лишним голов, завоевал кубок кубков и за сезон забил почти пятьдесят голов и это в 20 лет, такое Месси в его возрасте и не снилось даже
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Pb-SE
Ответ belikovda.90
Побьет рекорд Месси, но уровня Месси не достигнет
Чемпионом мира вряд ли станет
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Пацанчик реальный
Ответ as009595@icloud.com
Ну Месси тоже побил рекорды хотя по уровню уступал Роналдиньо и Роналдо
Сложное сравнение,для меня Роналдо бразилец любимый игрок всех времен,тот из-за кого я вообще полюбил футбол,но я считаю что топом он был недолго,конечно во многом помешали травмы,но все же карьера Месси и Роналду была на другом уровне,во многом из-за того что они были топами 15+ лет!Так что лично я ставлю выше их,а у Роналдиньо вся топ карьера вообще в 4 года умещается,что ни говори,но Марку держать больше 15 лет это сложнее!
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Pb-SE
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Как это он за Брюне не забил? Или это такой прикол, как в старых менеджерах, когда после числа 256 стата обнулялась?)
Ему было лет 16, его выпускали в основном под конец игры. Примерно как Месси году в 2005.
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feanor.84
Ответ AF007
Величайший замыкатель в будущем, криштику придется подвинуться
Герд Мюллер так то тоже
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maratti1987
Где то в сторонке Дзюба непотребством занимается
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ARTEM PROKAZOV
Ответ as009595@icloud.com
Ну Месси тоже побил рекорды хотя по уровню уступал Роналдиньо и Роналдо
Уступал по уровню? Гений))
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as009595@icloud.com
Ответ belikovda.90
Побьет рекорд Месси, но уровня Месси не достигнет
Ну Месси тоже побил рекорды хотя по уровню уступал Роналдиньо и Роналдо
+5
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Бухгалтер2021
посмотрим на него на чемпионате мира
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Dexter Dallas
Участникам клуба 100 привет
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nyaim
Ответ XavIniesta2008-2015
Если обойдётся без травм и сохранит мотивацию,то по статистике будет что-то очень близкое к Месси и Роналду
Такими темпами он их обойдет.
+9
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Как это он за Брюне не забил? Или это такой прикол, как в старых менеджерах, когда после числа 256 стата обнулялась?)
+2
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Сергей Батурин
надо его в мольде на пару матчей отдать, поправить стату.
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yura.o
нет слов. у нас в клуб сто до пенсии единицы добираются. Холанд дескредитирует РПЛ!
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Spaten
У него есть перерывы на обед?
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Джон Джонон
Чистый зверь..
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AF007
Величайший замыкатель в будущем, криштику придется подвинуться
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