Холанд о Сульшере: «Он поздравил с переходом в «Сити», написав: «Удачи на плохой стороне Манчестера»

рассказал, что ему написал .

21-летний нападающий по окончании сезона перешел из дортмундской «Боруссии» в . Сульшер ранее был главным тренером соперников «горожан» по дерби – . Клуб уволил норвежца 21 ноября.

«Когда я подписал контракт с «Сити», он поздравил меня и написал мне: «Удачи в переходе на плохую сторону Манчестера». Мы порой разговариваем. Как вы знаете, он оказал огромное влияние на мою карьеру, когда я был в . Он хороший парень», – сказал Холанд о Сульшере.

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