Холанд о Сульшере: «Он поздравил с переходом в «Сити», написав: «Удачи на плохой стороне Манчестера»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Мольде Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд рассказал, что ему написал Оле-Гуннар Сульшер.

21-летний нападающий по окончании сезона перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Сульшер ранее был главным тренером соперников «горожан» по дерби – «Манчестер Юнайтед». Клуб уволил норвежца 21 ноября.

«Когда я подписал контракт с «Сити», он поздравил меня и написал мне: «Удачи в переходе на плохую сторону Манчестера». Мы порой разговариваем. Как вы знаете, он оказал огромное влияние на мою карьеру, когда я был в «Мольде». Он хороший парень», – сказал Холанд о Сульшере.

Главные норвежцы АПЛ: трио из «Ман Юнайтед», убийственная пушка Риисе и звезда «Челси» до Абрамовича

Исследование: лучшая реализация ударов. Месси – король среди игроков, «Дортмунд» – среди клубов

Кто самый надежный бомбардир? Исследуем голевой темп Левандовского, Роналду, Холанда и остальных

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные