«Сульшер сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой». Мы занимались все два года в «Мольде», и теперь я забиваю ей». Холанд о тренировках
Нападающий Эрлинг Холанд рассказал, как на него повлиял Оле-Гуннар Сульшер.
«По-моему, первым делом он мне сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой. Нам надо над этим поработать».
И этим мы и занимались два года, все то время, что я был в «Мольде». И это хорошо, потому что я не знал, как бить по мячу, а теперь благодаря тренерам я забиваю головой», – сказал форвард «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Холанд забил 21 гол за 17 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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