«Сульшер сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой». Мы занимались все два года в «Мольде», и теперь я забиваю ей». Холанд о тренировках

Теги Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Мольде Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд рассказал, как на него повлиял Оле-Гуннар Сульшер.

«По-моему, первым делом он мне сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой. Нам надо над этим поработать».

И этим мы и занимались два года, все то время, что я был в «Мольде». И это хорошо, потому что я не знал, как бить по мячу, а теперь благодаря тренерам я забиваю головой», – сказал форвард «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанд забил 21 гол за 17 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Vir_Cotto
Дааа, помню интервью Сольскьяэра, где он надеялся, что однажды Холанд сможет выйти на уровень великого Дзюбы.
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Donald J. Trump
Однажды Оле сказал мне: Ты даже не знаешь как подсекать рыбу. -Чемпион Норвегии по рыбалке о Сульшере.
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Добрый Ретроград
- А ещё я в неё ем.
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Фут.Боль
Ответ NIRVANA
Люди его рыбаком называют, а он вообще-то Холанда раскрыл. Именно он
Рыбак рыбака видит издалека.
+11
-1
+10
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QWertY
Птенец Сульшера)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIRVANA
Люди его рыбаком называют, а он вообще-то Холанда раскрыл. Именно он
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ros Denta
Сульшер на максималках
+1
0
+1
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