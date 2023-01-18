«Сульшер сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой». Мы занимались все два года в «Мольде», и теперь я забиваю ей». Холанд о тренировках

Нападающий Эрлинг Холанд рассказал, как на него повлиял .

«По-моему, первым делом он мне сказал: «Ты понятия не имеешь, как играть головой. Нам надо над этим поработать».

И этим мы и занимались два года, все то время, что я был в « ». И это хорошо, потому что я не знал, как бить по мячу, а теперь благодаря тренерам я забиваю головой», – сказал форвард « ».

В текущем сезоне Холанд забил 21 гол за 17 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.