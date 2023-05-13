Тен Хаг не думал оставить Де Хеа в запасе из-за ошибок: «Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что даже не думал посадить Давида Де Хеа в запас, несмотря на ошибки.

– Нет, у меня таких раздумий даже не было. Он однозначно сыграет.

– Как вы считаете, повлияли ли переговоры по контракту, которые сейчас ведет Де Хеа, на его игру?

– Это причина? Нет, я не думаю, что это причина, потому что Давид очень опытен. Я могу придумать тысячу и одну причину, но не думаю, что дело в этом.

Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации, и это нужно принимать, с этим нужно справляться и понимать, что нужно показывать хороший уровень игры, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне не пропустил в 23 из 53 матчей «Манчестер Юнайтед». С ним в воротах команда пропустила 57 мячей.

Полную статистику 32-летнего вратаря можно изучить здесь.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Де Хеа с 18 года в такой ситуации. Клуб с нормальным руководством уже давно бы продал его
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S100 Winner
Топ-вратарь не паникует как школьник в стрессовых и ответственных ситуациях. А Де Хеа творит подобную дичь довольно часто
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Вы думаете, Тен Хаг так просто оставит эти ошибки? в сезоне осталось 4 матча, из которых 3 надо выиграть. очевидно, что сейчас не время кого-то критиковать, тем более вратаря, из-за нескольких ошибок
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Konstantin Meerov
это не так. при Сульшере был очень надежен.
При Сульшере был надежен? Тебе напомнить гол Месси в ЛЧ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Kolevatykh
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Севен Хаг сам себя закапывает, продолжая возиться с де хеа
Ну да, ну да. Главному тренеру в самый ответственный отрезок сезона нужно всем заявить, что основной вратарь, один из лучших игроков последних лет 5-10, чуть ли не последний игрок клуба, у которого есть медаль АПЛ, не соответствует уровню команды и выставить запасного вратаря. Хитон и Батленд, конечно, затащат концовку, ведь у них аж целых 0 матчей в сезоне на двоих.
Я думаю, Тен Хаг дождется Хендерсона из аренды, а там уже решит, как поступить с этой позицией.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Севен Хаг сам себя закапывает, продолжая возиться с де хеа
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
А причём здесь Де Хеа?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ damondiamond
Вы думаете, Тен Хаг так просто оставит эти ошибки? в сезоне осталось 4 матча, из которых 3 надо выиграть. очевидно, что сейчас не время кого-то критиковать, тем более вратаря, из-за нескольких ошибок
У тен Хага есть ещё 2 вратаря в заявке, которые до конца сезона точно смогут заменить слепошарого Давида. Если Эрик такой последовательный, то Де Хеа нужно выкорчёвывать из клуба также, как и Роналду, потому что его игра не соответствует тем высоким стандартам, о которых так высокопарно говорит тренер в своих интервью. Вон Навас сел в Париже под Долларумму, хотя уж точно не хуже его играет, а скорей всего и лучше, но ему не западло поехать в подвал АПЛ, хотя по игре он сильнее нынешнего испанца. Так какого лешего в основе команды, которая идёт в зоне ЛЧ, стоит голкипер, который слабее, чем в команде из подвала?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Если из-за де Хеа пролетим мимо ЛЧ будет совсем не смешно (как в моменты его "перлов").
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ QWertY
При Сульшере был надежен? Тебе напомнить гол Месси в ЛЧ?
у любого голкипера есть косяки. Куртуа любил пускать в очко. мячей 7-8 пропустил.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахил Тагиев
Ответ Иван Иванов
У хага в Аяксе был отличный вратарь - онана , непонятно почему он не привез его с собой в Юнайтед ,вместо условного Антони с форвардами и так был переизбыток - рэшфорд,марсьяль,бревно из Голландии вегорст.
видел косяки и пожары Онаны после пару спасений? если пару сейвов за Аякс в обзоре показали, то это ничего не значит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Kolevatykh
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Я говорил что-то про настоящий момент? де хеа уже очень давно довольно средний вратарь, просто он на своём коротком пике играл очень красиво и эффектно, прыгая как пантера из угла в угол. Но у него очень много ошибок, на него нельзя положиться, он ненадежный вратарь. Эту проблему надо было решать давно.
Очень давно? в 17/18 был лучшим игроком года в МЮ. И до этого три года. Ненормально, когда лучший игрок клуба - это вратарь, поэтому это говорит о том, что остальные играли недостаточно хорошо, были проблемы в защите и атаке. Только благодаря ему МЮ не скатился ещё глубже в предыдущие сезоны. У тебя короткая память. И я не вижу смысла это аргументировать - достаточно было следить за игрой команды. К тому же, другой тип игры вратаря только в том сезоне стал актуален для Юнайтед.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Andrew Kolevatykh
Ну да, ну да. Главному тренеру в самый ответственный отрезок сезона нужно всем заявить, что основной вратарь, один из лучших игроков последних лет 5-10, чуть ли не последний игрок клуба, у которого есть медаль АПЛ, не соответствует уровню команды и выставить запасного вратаря. Хитон и Батленд, конечно, затащат концовку, ведь у них аж целых 0 матчей в сезоне на двоих. Я думаю, Тен Хаг дождется Хендерсона из аренды, а там уже решит, как поступить с этой позицией.
Я говорил что-то про настоящий момент? де хеа уже очень давно довольно средний вратарь, просто он на своём коротком пике играл очень красиво и эффектно, прыгая как пантера из угла в угол. Но у него очень много ошибок, на него нельзя положиться, он ненадежный вратарь. Эту проблему надо было решать давно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Нельзя упоминать словосочетание "топ игроки" и Де Хеа в одном предложении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
У хага в Аяксе был отличный вратарь - онана , непонятно почему он не привез его с собой в Юнайтед ,вместо условного Антони с форвардами и так был переизбыток - рэшфорд,марсьяль,бревно из Голландии вегорст.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
рискует ТХ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ulukbek Kiyazov
Ахаха! Спасибо Тен Хагу! Просто лучший тренер для МЮ. Надеюсь останется на долгие годы и Сити может спать спокойно, не боясь за соседей)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий