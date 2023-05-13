Тен Хаг не думал оставить Де Хеа в запасе из-за ошибок: «Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации»
Эрик тен Хаг заявил, что даже не думал посадить Давида Де Хеа в запас, несмотря на ошибки.
– Нет, у меня таких раздумий даже не было. Он однозначно сыграет.
– Как вы считаете, повлияли ли переговоры по контракту, которые сейчас ведет Де Хеа, на его игру?
– Это причина? Нет, я не думаю, что это причина, потому что Давид очень опытен. Я могу придумать тысячу и одну причину, но не думаю, что дело в этом.
Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации, и это нужно принимать, с этим нужно справляться и понимать, что нужно показывать хороший уровень игры, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне не пропустил в 23 из 53 матчей «Манчестер Юнайтед». С ним в воротах команда пропустила 57 мячей.
Полную статистику 32-летнего вратаря можно изучить здесь.
Я думаю, Тен Хаг дождется Хендерсона из аренды, а там уже решит, как поступить с этой позицией.