Тен Хаг не думал оставить Де Хеа в запасе из-за ошибок: «Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации»

Эрик тен Хаг заявил, что даже не думал посадить Давида Де Хеа в запас, несмотря на ошибки.

– Нет, у меня таких раздумий даже не было. Он однозначно сыграет.

– Как вы считаете, повлияли ли переговоры по контракту, которые сейчас ведет Де Хеа, на его игру?

– Это причина? Нет, я не думаю, что это причина, потому что очень опытен. Я могу придумать тысячу и одну причину, но не думаю, что дело в этом.

Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации, и это нужно принимать, с этим нужно справляться и понимать, что нужно показывать хороший уровень игры, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне не пропустил в 23 из 53 матчей « ». С ним в воротах команда пропустила 57 мячей.

Полную статистику 32-летнего вратаря можно изучить здесь.