Тен Хаг о 0:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» сам виноват в поражении. Соперник использовал первый же шанс»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поддержал Давида Де Хеа после результативной ошибки в игре с «Вест Хэмом».

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и создали много моментов, но соперник воспользовался первым же шансом.

Конечно, я разочарован результатом, как и после игры с «Брайтоном». Мы сами виноваты в поражении. Теперь у нас впервые с Рождества есть свободная неделя, нам нужно восстановить силы, поскольку вторые таймы в обоих последних матчах мы провели ниже своего уровня.

Ошибки – часть футбола, в этой команде надо уметь с ними справляться и давать ответ, потому что это командный вид спорта. На протяжении сезона у Де Хеа больше сухих матчей, чем у других, мы добились этого как команда. Ошибки случаются, это футбол, но ответственность за них должны нести все», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

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42 комментария

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llolishe
YNWA-добавил Тен Хааг
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Today I feel Qatari
Честное слово, ощущение что ему все прессухи нейросеть генерит. Причем не какая-то современная продвинутая, а из FM 2005
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+36
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Ilnaid
Ах ты Роналду проклятый, опять всё испортил!
+41
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+25
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Ansu Fati
Ответ DolJun
там еще молотки должны были пенку бить, но о таком 7хаг не расскажет
Смешно, когда фанат Челси с серией из 50 поражений приходит поиздеваться над МЮ))
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ZaSvabody
Ответ Ansu Fati
Смешно, когда фанат Челси с серией из 50 поражений приходит поиздеваться над МЮ))
А что ему остается? Находит утешение в том, чтобы вылить помои на другие клубы. Такой человек.
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Этот Райола хочет денег
Эрик, тебе сейчас нужен психолог, тренер вратарей, экстрасенс и коуч-мотиватор. А самое главное- хороший коньяк, который позволит провести качественный тим-билдинг с вышеуказанными людьми!)
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Liquidozz
#верните консультанта!
+10
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red hikkikomori
Ответ Today I feel Qatari
Честное слово, ощущение что ему все прессухи нейросеть генерит. Причем не какая-то современная продвинутая, а из FM 2005
Это потому что это не его язык, говорит стандартными заученными фразами, типа как в школе научили так и говоришь, а потом уже при общении с носителями понимаешь что в жизни не говорят так как в учебнике
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**Iscander**
Ответ Этот Райола хочет денег
Эрик, тебе сейчас нужен психолог, тренер вратарей, экстрасенс и коуч-мотиватор. А самое главное- хороший коньяк, который позволит провести качественный тим-билдинг с вышеуказанными людьми!)
Так и думал, что дело в коньяке.
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добрый грек
Ливер не может, Тен Хаг поможет.
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Джорджио Че
Ответ llolishe
На протяжении сезона у Де Хеа больше сухих матчей, чем у других Вериться с трудом
Откройте статистику и убедитесь
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DolJun
там еще молотки должны были пенку бить, но о таком 7хаг не расскажет
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Irakli Kan
во всем виноват Роналду
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Теннисный абсолют
Мойес на тотальном классе.
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jexOn
Ответ karatim25
Вэст Хэм мог спокойно 3-4 забивать , я даже не говорю про моменты , в подходы к воротам где игроки притормаживали , и не катили мяч в более лучшую зону , трусость и установка Мойеса так, но победа есть победа , донный мю жаль искренне ДДх вратарь хороший.
Наверно, это разные матчи. Какие 3-4 гола? Вест Хэм показал полную импотенцию в атаке, впрочем как и МЮ во втором тайме.
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jonnysilverhand01
МЮ это уже давно не топ клуб, так середняк английский, чему удивляться непонятно … они уже 30 лет не могут сауны нормальные поставить и базу построить
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Veles3101
Нужен толковый забивала. Как только Решфорд без настроения МЮ гаснет
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Alexander Yavriantz
Уж лучше восстанови их за неделю, а то последняя отмазка уйдёт.. Волков просто обязаны обыгрывать уже.
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ChipsRobber
Бабочку что пустил Де Хеа, и шансом то не назовешь.
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Трент 66
сколько таких матчей было, где наоборот соперники прощали, а мю забивал первым же ударом.
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Denis242424
Контракты Де Хеа, Рэшфорд переподписали? Марсьяля и др. днищ продлили? Ну и можно опуститься опять на теплое дно. Сборище неприкосновенных. Отлаются, если их затронут. А денежки капают тем временем на их счета.
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Borboter
Ответ cruyff_14
Все по делу сказал , какие издёвки ? Ужасные вторые таймы. Первые 25 минут были полностью за мю. Как и в Брайтоне. Молотки использовали даже не момент , а полумомент. И в голе вопросы не только к де Хеа : как 4 игрока обороны допустили удар ? 4 матча - 3 победы. Все по - прежнему в руках МЮ. Тем более , что 3 матча - дома.
да это и не удар, это пас вратарю
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yurchik07
Посмотрел расписание оставшихся игр Мю и Ливера.Ну что могу сказать...У Мю два из четырех серьезных соперника,это Фулхэм и Челси(хотя наверно для такого Мю все серьезные).У Ливера же проходные соперники.Поэтому мой вердикт такой-Мю вылетит из четверки.Без вариантов.
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Denis242424
Ответ llolishe
Ну Барселону обыграл в ЛЕ же Глорам МЮ хватает таких подвигов
Так двое калек же, разницы нет.
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Uchihe Saske
Болельщики МЮ мы хотим ЛЧ игроки МЮ мы нет и по..й на вас и что вы хотите
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