Тен Хаг о 0:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» сам виноват в поражении. Соперник использовал первый же шанс»

Эрик тен Хаг поддержал Давида Де Хеа после результативной ошибки в игре с «Вест Хэмом».

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и создали много моментов, но соперник воспользовался первым же шансом.

Конечно, я разочарован результатом, как и после игры с «Брайтоном». Мы сами виноваты в поражении. Теперь у нас впервые с Рождества есть свободная неделя, нам нужно восстановить силы, поскольку вторые таймы в обоих последних матчах мы провели ниже своего уровня.

Ошибки – часть футбола, в этой команде надо уметь с ними справляться и давать ответ, потому что это командный вид спорта. На протяжении сезона у Де Хеа больше сухих матчей, чем у других, мы добились этого как команда. Ошибки случаются, это футбол, но ответственность за них должны нести все», – заявил главный тренер « » в эфире BT Sport.

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