Эрик тен Хаг: «Хотим, чтобы Де Хеа остался в «МЮ», он лидер АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали это место, если бы не он»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг надеется, что голкипер Давид Де Хеа продолжит играть за «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим, чтобы он остался, мы хотим, чтобы он продлил контракт.

Он лидирует в АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали нынешнее место, если бы не он.

Я считаю, что для беспокойства [из-за ошибки в игре с «Вест Хэмом»] поводов нет. Такое случается. Команда должна справляться с подобными вещами, проявлять характер. Именно это она и сделает», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

На данный момент манкунианцы занимают четвертое место в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко при матче в запасе.

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

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9 комментариев

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CONST_VAN_G
Ответ AA MM
Печально. В следующем сезоне так и будем видеть нелепые попытки розыгрыша мяча от своих ворот...
Про атаку расскажи лучше, сколько забили сегодня?
+5
0
+5
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