Эрик тен Хаг: «Хотим, чтобы Де Хеа остался в «МЮ», он лидер АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали это место, если бы не он»
Эрик тен Хаг надеется, что голкипер Давид Де Хеа продолжит играть за «Манчестер Юнайтед».
«Мы хотим, чтобы он остался, мы хотим, чтобы он продлил контракт.
Он лидирует в АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали нынешнее место, если бы не он.
Я считаю, что для беспокойства [из-за ошибки в игре с «Вест Хэмом»] поводов нет. Такое случается. Команда должна справляться с подобными вещами, проявлять характер. Именно это она и сделает», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
На данный момент манкунианцы занимают четвертое место в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко при матче в запасе.
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