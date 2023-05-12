Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Качества у него огромные, поиграл в Европе, мне бы тоже этого хотелось. Но в России я, видимо, получше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Далер Кузяев Малком Андрей Мостовой Иван Сергеев Футбол

Андрей Мостовой сравнил себя с Александром Мостовым.

– У меня третье чемпионство, хет-трик. В этом году особенное, наверное, это зависит от матча – обыграли «Спартак». Когда 2:2, они сравняли, думал – ну блин, как так… «Спартак» заноза такая для нас, матчи постоянно острые. И Ванька Сергеев, конечно, красавец.

– У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?

– Может, уровень у меня такой.

– Чуть повыше?

– Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.

– Как вас победить? Бразильцы уедут?

– Не знаю. По всем не знаю, а по Малкому, как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать.

– Куда?

– Не знаю. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец.

А Далер [Кузяев] у нас в «Алавес», в «Осасуну», в «Сассуоло»... В «Ференцварош», Станислав Саламович ждет.

– Вы бы пошли в «Ференцварош»?

– Только если из-за тренера. Чтобы меня обратно меняли.

– Вы отвоевали себе место в стартовом составе. Это говорит о том, что бразильцев можно превзойти?

– Можно и нужно – если ты выходишь, забиваешь голы, показываешь результат, – сказал полузащитник «Зенита».

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14 комментариев

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Человек1991
Александр Мостовой :520 игр , 170 голов , 70 голевых передач. Андрей Мостовой : 200 игр , 40 голов , 20 голевых.
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Ильдар Фарукшин
Этот не рано корону примерять стал 😊
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Electro
Сталкивать лбами мостовых - дурацкое занятие. Понятно что Александр Мостовой был фигурой знаковой. Кого попало Царем не назовут. Андрей же просто неплохой футболист. Это уже немало, да и общий язык он с бразильцами сумел найти, что тоже ему в плюс. Возможно с уходом Малкома у Андрея проявятся новые лидерские качества, кто знает?
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Феоктист
Андрюша молодец, внёс значительный вклад в победу. Да, и то сказать играют в основе лишь четверо - Кержаков, Караваев, Кузяев и он. Ну, конечно и Ваня молодчик, выходя на замену делает результат.
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Wiley Fox
Ахаха

Мостовой потому и поиграл а Европе, что на две головы сильнее этого петрушки, изредка забивающего в договорняках
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градус ненависти
«Видимо, получше» (с) - это если сравнивать с нынешним Мостом, 56-летним
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Алексей Магоев
Успехов Андрею, но реальность сурова, до уровня Царя ему, как до Луны пешком. Уровень такой, в России получше... Сбейте корону с головы Андрюши
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AminO2
Поборется за место в составе с 55-летним, возможно. 20-летнему мог бы только мячики подавать, пожалуй.
Спартаковец был чемпионом СССР эпохи расцвета турнира, это в разы весомее.
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Филипп Юзбашев
Царь мертв, да здравствует царь!)
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AminO2
Ответ Удар Кержакова
Что??? Что это за эпоха расцвета турнира где играл Мостовой? И не связана ли эта эпоха расцвета с чемпионством Спартака? От высокомерия спартачей уже блевать охото. Александр по качеству игры конечно в разы сильнее Мостового.
Обратитесь к специалисту, что ли, с такими проблемами. Стыдно не знать каким мощным соревнованием был чемпионат СССР во второй половине 80-х. Чемпионство в нем выигрывали разные команды при постоянно высоком уровне конкуренции. А Мостовой-старший в этом турнире мирового класса, провел великолепные сезоны, забивал выдающиеся голы.
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Ира15577
Ответ градус ненависти
«Видимо, получше» (с) - это если сравнивать с нынешним Мостом, 56-летним
Суперответ! И то, получше только в ОФП, но не в технике!
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Ира15577
Ответ Алексей Магоев
Успехов Андрею, но реальность сурова, до уровня Царя ему, как до Луны пешком. Уровень такой, в России получше... Сбейте корону с головы Андрюши
У Царя талант от бога! Андрей просто трудяга. Нельзя сравнивать!!!!
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