Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Качества у него огромные, поиграл в Европе, мне бы тоже этого хотелось. Но в России я, видимо, получше»

Андрей Мостовой сравнил себя с Александром Мостовым.

– У меня третье чемпионство, хет-трик. В этом году особенное, наверное, это зависит от матча – обыграли « ». Когда 2:2, они сравняли, думал – ну блин, как так… «Спартак» заноза такая для нас, матчи постоянно острые. И Ванька Сергеев, конечно, красавец.

– У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?

– Может, уровень у меня такой.

– Чуть повыше?

– Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.

– Как вас победить? Бразильцы уедут?

– Не знаю. По всем не знаю, а по , как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать.

– Куда?

– Не знаю. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец.

А Далер [Кузяев] у нас в «Алавес», в «Осасуну», в «Сассуоло»... В «Ференцварош», Станислав Саламович ждет.

– Вы бы пошли в «Ференцварош»?

– Только если из-за тренера. Чтобы меня обратно меняли.

– Вы отвоевали себе место в стартовом составе. Это говорит о том, что бразильцев можно превзойти?

– Можно и нужно – если ты выходишь, забиваешь голы, показываешь результат, – сказал полузащитник « ».