Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Качества у него огромные, поиграл в Европе, мне бы тоже этого хотелось. Но в России я, видимо, получше»
Андрей Мостовой сравнил себя с Александром Мостовым.
– У меня третье чемпионство, хет-трик. В этом году особенное, наверное, это зависит от матча – обыграли «Спартак». Когда 2:2, они сравняли, думал – ну блин, как так… «Спартак» заноза такая для нас, матчи постоянно острые. И Ванька Сергеев, конечно, красавец.
– У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?
– Может, уровень у меня такой.
– Чуть повыше?
– Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.
– Как вас победить? Бразильцы уедут?
– Не знаю. По всем не знаю, а по Малкому, как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать.
– Куда?
– Не знаю. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец.
А Далер [Кузяев] у нас в «Алавес», в «Осасуну», в «Сассуоло»... В «Ференцварош», Станислав Саламович ждет.
– Вы бы пошли в «Ференцварош»?
– Только если из-за тренера. Чтобы меня обратно меняли.
– Вы отвоевали себе место в стартовом составе. Это говорит о том, что бразильцев можно превзойти?
– Можно и нужно – если ты выходишь, забиваешь голы, показываешь результат, – сказал полузащитник «Зенита».
Мостовой потому и поиграл а Европе, что на две головы сильнее этого петрушки, изредка забивающего в договорняках
Спартаковец был чемпионом СССР эпохи расцвета турнира, это в разы весомее.