Александр Мостовой об Андрее Мостовом: «Когда уедет за границу, тогда и можно нас сравнивать. Хотя вряд ли переедет. И пускай попробует забить столько голов, сколько я»

Александр Мостовой считает, что Андрей Мостовой вряд ли сможет его превзойти.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что превзошел Александра Мостового по выступлениям в России, но хотел бы повторить его зарубежную карьеру.

«Фамилия «Мостовой» довольно громкая. Когда он играл в «Долгопрудном», думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец.

Начал за ним следить. После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде Премьер-лиги. Он молодец! Может закрепиться в основном составе « ».

Я ни одной игры не провел в чемпионате России. Кто говорит об этом, просто не разбирается в футболе.

Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я.

Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете?» – сказал бывший игрок « ».