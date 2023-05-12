Александр Мостовой об Андрее Мостовом: «Когда уедет за границу, тогда и можно нас сравнивать. Хотя вряд ли переедет. И пускай попробует забить столько голов, сколько я»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает, что Андрей Мостовой вряд ли сможет его превзойти.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что превзошел Александра Мостового по выступлениям в России, но хотел бы повторить его зарубежную карьеру.

«Фамилия «Мостовой» довольно громкая. Когда он играл в «Долгопрудном», думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец.

Начал за ним следить. После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде Премьер-лиги. Он молодец! Может закрепиться в основном составе «Зенита».

Я ни одной игры не провел в чемпионате России. Кто говорит об этом, просто не разбирается в футболе.

Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я.

Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете?» – сказал бывший игрок «Спартака».

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10 комментариев

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Мосгорсуд
Мостовой: ,,Аз есимь царь,,!!!)))
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Theodor Herzl
На десять комментариев попадается и один нормальный
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Ваня Шипитко
Александр Мостовой был очень техничным и талантливым. Андрей в разы слабее. С ЧСВ, думаю, все наоборот.
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rwpanda
Я, я, я, я....
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Жечка Дырова
И вообще, как он посмел украсть у меня фамилию - Добавил Мостовой
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Газонокосильщик Хави
А забьёт столько же. Что дальше? Пусть начеканит столько же?
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Алексей Магоев
Интересно, коммент Андрея появился в 00-17 на спортсе, Царь отреагировал в 01-03, он круглосуточно мониторит?
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Recreated
Не бомбит меня...
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Mbest77
Он ни одной игры не играл в Чемпионате России… что ни говори, а это очень круто 👍 это уровень наших НХЛ-овцев с 10+ сезонами за океаном.
Это абсолютный мировой топ.
Без шуток.
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An Kr
Зачем сравнивать игроков только по фамилии? Они разных позиций. Как их можно сравнивать?
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