Мостовой думает, что у «Зенита» нет админресурса: «Не вижу у них никаких привилегий. Все зависит от футболистов, их состав превосходит все команды»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает, что у «Зенита» нет админресурса.

«Есть ли админресурс у «Зенита»? Думаю, нет. У «Зенита» не вижу никаких привилегий. В начале чемпионата все говорят, что питерский клуб будет чемпионом. Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны.

Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ. Интригу создают не остальные клубы чемпионата, а сам «Зенит». Если у петербуржцев все игроки останутся, они и в следующем сезоне станут чемпионами. Все зависит от футболистов «Зенита», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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50 комментариев

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Oleg Olegov
Да и тренер тысячу раз может начеканить
+37
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+34
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Jeremy Fraser
Ответ Alexandr Sokolov
У Царя биполярочка))) вот вроде читаешь - нормально отвечает, пытается аргументировать А открываешь другие - кроме помоев ничего нет Ну или до/после пары рюмок берут интервью)
Да нее, он так то он адекватен, когда речь заходит про футбол, просто у него непомерное эго, самолюбование и зависть, которые затмевает всё и очень часто перекрывает все мысли.
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Alexandr Sokolov
У Царя биполярочка))) вот вроде читаешь - нормально отвечает, пытается аргументировать
А открываешь другие - кроме помоев ничего нет

Ну или до/после пары рюмок берут интервью)
+11
-5
+6
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Екн Лор
Пусть все, кто недоволен Зенитом снимутся с РПЛ и создадут свою отдельную частную лигу. Ах, точно, они же тоже присосались к бюджетным деньгам и от них не откажутся
+14
-9
+5
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Данко Лазович
Ответ Ivan Petrov
Чтобы вы спокойно разыгрывали медали между фармами Сочами и Оренбурга и?
Спартачок забыл вписать в список фармов.
стабильно дарит нам очки и игроков;))
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justbored
Царь скоро в смокинге/мундире интервью раздавать будет. Близость вожделенной лицензии заставляет остепениться, наверное.
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jonnysilverhand01
Мостовой наверное думает, что Семака в Европу позовут Реал тренировать, а он на его …
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petr0f
Ответ Ivan Petrov
Чтобы вы спокойно разыгрывали медали между фармами Сочами и Оренбурга и?
и спартака 😂😂😂
+3
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Mr. Jones
Ответ Alexandr Sokolov
У Царя биполярочка))) вот вроде читаешь - нормально отвечает, пытается аргументировать А открываешь другие - кроме помоев ничего нет Ну или до/после пары рюмок берут интервью)
не биполярочка;) не помню, как называется, когда человек не может посмотреть на себя со стороны или представить себя на месте другого человека.) И эгоцентризм. А если дело не касается его шкурных интересов, он вполне адекватен.
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schwein
Да господи, всем это очевидно кроме горстки нытиков.
У Зенита есть нормальный финансовый запас и грамотное руководство, которое нормально тратит этот финансовый запас. Вот и весь секрет.
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Ivan Petrov
Ответ Екн Лор
Пусть все, кто недоволен Зенитом снимутся с РПЛ и создадут свою отдельную частную лигу. Ах, точно, они же тоже присосались к бюджетным деньгам и от них не откажутся
Чтобы вы спокойно разыгрывали медали между фармами Сочами и Оренбурга и?
+5
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Александр Жердин
Ответ Ivan Petrov
Посмешище из первой корзины ,не скажешь про какой клуб сказано?
Кем? А вот это писали СМИ ; «С родины водки к нам приехал абсолютный мусор. Прошло три года с тех пор, как „Ливерпуль“ вернулся на европейскую арену, и ни разу за это время на „Энфилд Роуд“ не было столь слабой команды».
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Karel
У Зенита и бюджет не такой уж большой, как все думают.

Достаточно посмотреть ни их пару нападающих и всё станет понятно - нет денег на нападающих. Да и на вратаря тоже нет..

Ну и команды со вторым-третьим четвертым бюджетом по идее не должны проигрывать командам, у которых бюджет в десять раз меньше, если хотят бороться за первое место.
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bellyashe
Ответ Alexandr Sokolov
У Царя биполярочка))) вот вроде читаешь - нормально отвечает, пытается аргументировать А открываешь другие - кроме помоев ничего нет Ну или до/после пары рюмок берут интервью)
у него тоже двойники. Банкетный каждую неделю требует от всех начеканить мяч 1000 раз и выдать ему тренировать Спартак без лицензии, а за обсуждение Зенита, похоже, отвечает Оригинал
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a2wai
Самое страшное в новости то, что Мостовой думает.
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Александр Никитин
Ответ Wiley Fox
Только идиоты считают состав зенита сильным, забывая про регулярные просеры в Европе Да что там в Европе. А кубке России эти клоуны заняли третье место, уступив КС
а какие российские клубы регулярно не просирают в Европе?)
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Денис Олегович
Ответ Ivan Petrov
Слабые у вас методики и наличие ума,а админресурс достаточный для получения 5 чемпионств
Боже, как же надоели уже эти бредни про админресурс)
Если только под этим не подразумевать грамотный менеджмент)
Я бы ещё понял, если б кто-то навязывал борьбу реально, но когда Зенит выносит в самом важном матче сезона вторую команду чемпионата со счётом 6-1 - какой здесь админресурс то? Зенит просто сейчас на голову сильнее любого другого клуба в России - вот и вся правда.
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catcher69
метит на место тренера...
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sled
И то, что легионеры уехали из других клубов хозяевА Zенита никого отношения не имеют!!!
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pulyalke
мостовой понял в какую сторону нужно лизать уже давным давно - как стал хэйтером спартака так сразу на жизнь и на алкоголь стал зарабатывать хоть как то
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гилберт
Админресур конечно есть, но он особо и не нужен, Зенит и без него на голову сильнее всех.
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Иван Тасминский
Кто отобрал у Мостового алкоголь? В последнее время довольно адекватные комментарии
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Teodrakis
У Зенита долго была ужасная чёрная полоса и в любой момент может начаться снова. Вот только кто лучше то? Дай бог, у Федотова получится настроить ЦСКА, а Локо продолжит в том же духе, и для 3го место Зенита в следующем году останется всего лишь пару ключевых потерь
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Altim
А состав у них не от привилегий образовался???
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Zenith forever
Мостовой похоже решил окончательно порвать с сектой. Опрометчивое решение, секта так легко не отпускает.
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