Мостовой думает, что у «Зенита» нет админресурса: «Не вижу у них никаких привилегий. Все зависит от футболистов, их состав превосходит все команды»
Александр Мостовой считает, что у «Зенита» нет админресурса.
«Есть ли админресурс у «Зенита»? Думаю, нет. У «Зенита» не вижу никаких привилегий. В начале чемпионата все говорят, что питерский клуб будет чемпионом. Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны.
Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ. Интригу создают не остальные клубы чемпионата, а сам «Зенит». Если у петербуржцев все игроки останутся, они и в следующем сезоне станут чемпионами. Все зависит от футболистов «Зенита», – сказал бывший полузащитник сборной России.
А открываешь другие - кроме помоев ничего нет
Ну или до/после пары рюмок берут интервью)
стабильно дарит нам очки и игроков;))
У Зенита есть нормальный финансовый запас и грамотное руководство, которое нормально тратит этот финансовый запас. Вот и весь секрет.
Достаточно посмотреть ни их пару нападающих и всё станет понятно - нет денег на нападающих. Да и на вратаря тоже нет..
Ну и команды со вторым-третьим четвертым бюджетом по идее не должны проигрывать командам, у которых бюджет в десять раз меньше, если хотят бороться за первое место.
Если только под этим не подразумевать грамотный менеджмент)
Я бы ещё понял, если б кто-то навязывал борьбу реально, но когда Зенит выносит в самом важном матче сезона вторую команду чемпионата со счётом 6-1 - какой здесь админресурс то? Зенит просто сейчас на голову сильнее любого другого клуба в России - вот и вся правда.