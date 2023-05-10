Александр Мостовой: «Малком – царь в России сейчас. Его могут «Бавария», «Реал» купить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Малком Футбол

Александр Мостовой назвал Малкома царем чемпионата России.

«Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли.

Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках.

Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своем уровне.

Игра Малкома стоит очень дорого, «Зенит» может заработать хорошие деньги. Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», – сказал бывший игрок испанской «Сельты», которого болельщики в Виго называли «Царь».

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64 комментария

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Саша Матвеев
Как же ему нравится слово "царь")
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Андрей Хенто
Ответ Андрей-ДК
разница все таки есть забивать в РПЛ и в ТОП 5! Результативность упадет раза в два минимум. А так молодец конечно, и вполне заслужил чтоб его отпустили в Европу
Все зависит от партнеров и собственной мотивации. Хвича никогда у Вас в чемпионате России не показывал каких-то голеадорских способностей, а в Наполи забил целую кучу мячей, образовал отличную связку с Осимхеном и помог спустя 32 года завоевать Неаполю долгожданное скудетто.
+41
-8
+33
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che kaif
Ну если в баварии Чупо в основе то Малком для них супер топ
+19
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Андрей-ДК
разница все таки есть забивать в РПЛ и в ТОП 5! Результативность упадет раза в два минимум.
А так молодец конечно, и вполне заслужил чтоб его отпустили в Европу
+13
-5
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Владимир Владимирович
Когда Мостовой кого то хвалит прям хочется поаплодировать) ведь это редкость
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David Aprasidze
Или Рома со второй попытки
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Владимир Маньков
Ответ SMART789
Чушь В РПЛ намного сложнее забивать, это лига автобусов, все играют мегазакрыто В Европе играют быстрее и даже слабые пытаются забивать голы
В РПЛ намного сложнее забивать - вот это самая настоящая чушь. Т.н. "автобус" - рабочая тактика во всех лигах против сильных соперников. Вот только автобус автобусу рознь, а общий уровень подготовки в топ-5 значительно выше, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Иначе ваши газовые доминаторы были бы нарасхват и показывали невероятные успехи
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blaugrano
Между РПЛ и топ-лигами - пропасть. Гораздо больше, чем лет 10-15 назад. Впрочем, между Малкомом и РПЛ тоже пропасть. Ему однозначно нужно пробовать себя в топ-лиге. Особенно, если нефтяной проект действительно позовёт.
+5
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Гильденстерн
Ответ Саша Матвеев
Как же ему нравится слово "царь")
Придется вступиться за Мостового) Новость выглядит, будто это журналист так вопрос и задал ("Кто сейчас царь в росс футболе?"), чтоб получить местный ответ, который потом бы цитировали)
+5
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СИ
Не потянет он в Европе. Это на уровне наших он « царь»
Все смотрели вчера футбол в Мадриде.
Фантастика. Я считаю и мое мнение - у нас никогда не будет такого футбола пока в руководстве рфс и РПЛ нынешние руководители.
+8
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Pb-SE
Ответ SMART789
Чушь В РПЛ намного сложнее забивать, это лига автобусов, все играют мегазакрыто В Европе играют быстрее и даже слабые пытаются забивать голы
Судья по Дзюбе, в Турции автобусы ещё более автобусные, чем в РПЛ.
+3
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Никита Давыдкин
Ответ Андрей Хенто
Все зависит от партнеров и собственной мотивации. Хвича никогда у Вас в чемпионате России не показывал каких-то голеадорских способностей, а в Наполи забил целую кучу мячей, образовал отличную связку с Осимхеном и помог спустя 32 года завоевать Неаполю долгожданное скудетто.
А еще был Думбия, который пачками клал голы за ЦСКА, а в Европе сразу же потух.
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Айвенго
Сауды этого клоуна после России купят)))
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Евгений Головин
Ответ che kaif
Ну если в баварии Чупо в основе то Малком для них супер топ
Ну если посмотреть на фланговых игроков, то Малком для них- дно. А на позиции Чупо он не будет играть
+6
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Павел Светлов
Ответ СИ
Не потянет он в Европе. Это на уровне наших он « царь» Все смотрели вчера футбол в Мадриде. Фантастика. Я считаю и мое мнение - у нас никогда не будет такого футбола пока в руководстве рфс и РПЛ нынешние руководители.
пока все клубы -- бюджетники, и не стоит вопрос о выходе футбола на другой уровень)) А зачем?
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Вадим flanec
Всё, Мостовой корону сдал))
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Caniball
Ответ Андрей Хенто
Почему бы не повторить путь Дугласа Косты, с того тоже сначала смеялись, когда он переходил из Шахтера в Баварию, а там он показывал шикарную игру. У Малкома действительно есть все, чтобы проявить себя в большом клубе, единственное, что отпугивает - высокая травматичность в прошлых сезонах.
И зарплата в 6 миллионов евро.
Кто ее захочет повторять, чтобы он столько же зарабатывал чистыми.
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Кирилл.С-Пб
Малком без травм - топ игрок. Это уже всем нормальным людям ясно
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Андрей Хенто
Ответ Caniball
И зарплата в 6 миллионов евро. Кто ее захочет повторять, чтобы он столько же зарабатывал чистыми.
На самом деле это не самая большая зарплата, тем более для грандов, другой вопрос а нужно ли это им и самому Малкому? Тот же ПСЖ, который хотел его купить зимой легко сможет дать столько же, а возможно и больше.
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VV Vvvv
Игрок реально классный.
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Pelerin
Ответ Андрей Хенто
Почему бы не повторить путь Дугласа Косты, с того тоже сначала смеялись, когда он переходил из Шахтера в Баварию, а там он показывал шикарную игру. У Малкома действительно есть все, чтобы проявить себя в большом клубе, единственное, что отпугивает - высокая травматичность в прошлых сезонах.
Дуглас Коста 3 раза играл в плей-офф ЛЧ с Шахтëром. Сколько раз играл в плей-офф Малком с Зенитом? Да и вообще сколько - он же в ЛЧ вечно травмированный был. Кому этот товар для внутреннего пользования нужен?
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Garrincha_the best
Царей развелось...
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Злобный Конь
Какой конкретно "Реал"? Их в Испании целый набор.
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Caniball
Ответ Андрей Хенто
На самом деле это не самая большая зарплата, тем более для грандов, другой вопрос а нужно ли это им и самому Малкому? Тот же ПСЖ, который хотел его купить зимой легко сможет дать столько же, а возможно и больше.
ПСЖ - да. Но нужен ли он ПСЖ?!
Но в Италии, например никто этих денег не даст.
В Германии тоже не дадут, кроме Баварии, но вот Баварии он не нужен…..
Ну и так далее. В Англии могут дать, но нужен ли он английский клубам со своими травмами?!
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Сергей Жарковский
Похоже что это отречение от престола?!
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