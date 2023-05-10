Александр Мостовой: «Малком – царь в России сейчас. Его могут «Бавария», «Реал» купить»

Александр Мостовой назвал Малкома царем чемпионата России.

«Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли.

Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках.

Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своем уровне.

Игра Малкома стоит очень дорого, « » может заработать хорошие деньги. Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», – сказал бывший игрок испанской «Сельты», которого болельщики в Виго называли «Царь».