Александр Мостовой: «Малком – царь в России сейчас. Его могут «Бавария», «Реал» купить»
Александр Мостовой назвал Малкома царем чемпионата России.
«Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли.
Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках.
Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своем уровне.
Игра Малкома стоит очень дорого, «Зенит» может заработать хорошие деньги. Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», – сказал бывший игрок испанской «Сельты», которого болельщики в Виго называли «Царь».
А так молодец конечно, и вполне заслужил чтоб его отпустили в Европу
Все смотрели вчера футбол в Мадриде.
Фантастика. Я считаю и мое мнение - у нас никогда не будет такого футбола пока в руководстве рфс и РПЛ нынешние руководители.
Кто ее захочет повторять, чтобы он столько же зарабатывал чистыми.
Но в Италии, например никто этих денег не даст.
В Германии тоже не дадут, кроме Баварии, но вот Баварии он не нужен…..
Ну и так далее. В Англии могут дать, но нужен ли он английский клубам со своими травмами?!