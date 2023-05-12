Лукаку обсудит будущее с новым тренером «Челси»

Ромелу Лукаку намерен провести переговоры с новым главным тренером «Челси».

По данным ESPN, предметом разговора станет будущее форварда.

Лукаку провел сезон на правах аренды в « », который не планирует выкупать бельгийца.

Отмечается, что Лукаку хотел бы остаться в Италии, но для этого нужно договориться об аренде или трансфере, а перед этим форвард должен вернуться в « », чтобы обсудить, есть ли у него будущее под руководством нового тренера, которым, как ожидается, станет Маурисио Почеттино.

На данном этапе неясно, захочет ли Почеттино сохранить Лукаку или попытается продать его, чтобы сократить раздутый состав.

В этом сезоне забил 10 голов в 30 матчах за «Интер».