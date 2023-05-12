Лукаку обсудит будущее с новым тренером «Челси»
Ромелу Лукаку намерен провести переговоры с новым главным тренером «Челси».
По данным ESPN, предметом разговора станет будущее форварда.
Лукаку провел сезон на правах аренды в «Интере», который не планирует выкупать бельгийца.
Отмечается, что Лукаку хотел бы остаться в Италии, но для этого нужно договориться об аренде или трансфере, а перед этим форвард должен вернуться в «Челси», чтобы обсудить, есть ли у него будущее под руководством нового тренера, которым, как ожидается, станет Маурисио Почеттино.
На данном этапе неясно, захочет ли Почеттино сохранить Лукаку или попытается продать его, чтобы сократить раздутый состав.
В этом сезоне Лукаку забил 10 голов в 30 матчах за «Интер».
пять, к слову, в ворота сборной России, так что вы наверняка видели, да