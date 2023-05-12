Лукаку обсудит будущее с новым тренером «Челси»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку намерен провести переговоры с новым главным тренером «Челси».

По данным ESPN, предметом разговора станет будущее форварда.

Лукаку провел сезон на правах аренды в «Интере», который не планирует выкупать бельгийца.

Отмечается, что Лукаку хотел бы остаться в Италии, но для этого нужно договориться об аренде или трансфере, а перед этим форвард должен вернуться в «Челси», чтобы обсудить, есть ли у него будущее под руководством нового тренера, которым, как ожидается, станет Маурисио Почеттино.

На данном этапе неясно, захочет ли Почеттино сохранить Лукаку или попытается продать его, чтобы сократить раздутый состав.

В этом сезоне Лукаку забил 10 голов в 30 матчах за «Интер».

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12 комментариев

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markoolio
В будущем с будущим тренером обсудит будущее
+14
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+14
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Константин Федяев
Ответ А. Мостовой
дайте ему Дебрюйне в подыгрыш и будет забивать не меньше холланда
у него Дебрюйне в сборной есть, видели мы как он там голы клепает
+11
-3
+8
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Under
Ответ Константин Федяев
у него Дебрюйне в сборной есть, видели мы как он там голы клепает
нууу, 72 гола в 106 матчах, не так уж плохо
пять, к слову, в ворота сборной России, так что вы наверняка видели, да
+5
0
+5
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Е.Р.
Челси верю. заберите нахлебника обратно.
+1
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Акира_1
Не знаю о планах Почеттино, но видеть Лукаку в форме Челси вновь после его легендарного интервью абсолютно нет желания.
+2
-1
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Peter Parker
И утвердит его
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ZarvuR2020
"Извини, но мне уже хватило Дэнни Роуза"
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Joey Ramone
Важнейшие матчи, после которых можно будущее обсуждать ещё не сыграны. Надеюсь сосредоточится на них.
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Николай Корягин
Кажется что лучше такой Лукаку в нападении, чем никакущий Хаверц
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Илья Ворошилов
Переписанный бельгиец
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