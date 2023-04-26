Фанатскую трибуну «Юве» не закроют из-за расизма в адрес Лукаку. Отчет прокуратуры получен позже срока из-за проблем при отправке письма с файлом

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии болельщики Ромелу Лукаку Альянц Стэдиум дискриминация Футбол

Фанатскую трибуну «Ювентуса» не закроют из-за расизма в адрес Ромелу Лукаку.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда «Интера» на расовой почве во время исполнения им пенальти в концовке матча, изображая обезьянье уханье. Полиции удалось вычислить оскорблявших Лукаку болельщиков – 171 человек получил запрет на посещение футбольных матчей.

Из-за инцидента с Ромелу Лукаку «Ювентусу» грозило закрытие фанатской трибуны, однако это решение было отменено после апелляции.

Согласно материалам, опубликованным Апелляционным спортивным судом Федерации футбола Италии, «Ювентус» апеллировал к тому, что отчет федеральной прокуратуры был подан позже установленного срока – в прокуратуре объяснили это техническими неполадками при отправке письма с файлом по электронной почте, в результате чего отчет был получен на час позже нужного времени.

Кроме того, в апелляции указано, что наказание может снизить остроту восприятия явления в обществе. Представители «Ювентуса» отмечают, что клуб принимает участие в инициативах по борьбе с дискриминацией, а совпадение зрителей на фанатской трибуне в Кубке Италии и в Серии А минимально (для поиска виновных использовались записи с установленных на стадионе камер видеонаблюдения – Sports.ru).

Апелляционный спортивный суд удовлетворил апелляцию «Ювентуса», признав, что отчет прокуратуры не может быть использован при вынесении вердикта.

Сегодня команды встретятся в Милане. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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18 комментариев

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Пирс Морган
Ответ Los Galácticos
Интересно какие могут быть технические неполадки при отправке письма с файлом по электронной почте, отсутствие интернета в офисе или что ?)
Балахон Ку-клукс-клана мешал нажать кнопку
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ALMANAC
Выходит, что расизм победил😐
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Akusra
Ответ Chuha-Motibg
Ген прокурора семью похитили что ли? За неделю все решения против блюве переиграли
грызите, неудачники! глотайте пыль из под копыт зебры
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Семён Жуйло
А есть вообще что-нибудь, чего Ювентусу нельзя?
Кстати судья будет болела Интера , Ювентусу так нельзя)
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Akusra
Ответ Семён Жуйло
А есть вообще что-нибудь, чего Ювентусу нельзя?
завари свое жуйло
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serginn
Вспомнился факс Барселоны)
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Chuha-Motibg
Ген прокурора семью похитили что ли? За неделю все решения против блюве переиграли
+6
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Los Galácticos
Интересно какие могут быть технические неполадки при отправке письма с файлом по электронной почте, отсутствие интернета в офисе или что ?)
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deadjoker
Расизм расизмом, а бюрократия превыше всего :)
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Buharoid
Туринская мафия в своем репертуаре. И очки вернули и тут как вовремя "проблемы с файлом". А потом туринское руководство и их глорье делают невинные глаза.
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lovec23
Бюрократия побеждает все
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jonnysilverhand01
Вот она, загнивающая Европа, зато у нас есть FAN ID
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Семён Жуйло
А есть вообще что-нибудь, чего Ювентусу нельзя?
Сегодня в 10 часов вечера увидим
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