Фанатскую трибуну «Юве» не закроют из-за расизма в адрес Лукаку. Отчет прокуратуры получен позже срока из-за проблем при отправке письма с файлом

Фанатскую трибуну «Ювентуса» не закроют из-за расизма в адрес Ромелу Лукаку.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда « » на расовой почве во время исполнения им пенальти в концовке матча, изображая обезьянье уханье. Полиции удалось вычислить оскорблявших Лукаку болельщиков – 171 человек получил запрет на посещение футбольных матчей.

Из-за инцидента с « » грозило закрытие фанатской трибуны, однако это решение было отменено после апелляции.

Согласно материалам, опубликованным Апелляционным спортивным судом Федерации футбола Италии, «Ювентус» апеллировал к тому, что отчет федеральной прокуратуры был подан позже установленного срока – в прокуратуре объяснили это техническими неполадками при отправке письма с файлом по электронной почте, в результате чего отчет был получен на час позже нужного времени.

Кроме того, в апелляции указано, что наказание может снизить остроту восприятия явления в обществе. Представители «Ювентуса» отмечают, что клуб принимает участие в инициативах по борьбе с дискриминацией, а совпадение зрителей на фанатской трибуне в Кубке Италии и в Серии А минимально (для поиска виновных использовались записи с установленных на стадионе камер видеонаблюдения – Sports.ru).

Апелляционный спортивный суд удовлетворил апелляцию «Ювентуса», признав, что отчет прокуратуры не может быть использован при вынесении вердикта.

Сегодня команды встретятся в Милане. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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