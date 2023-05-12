Лапорта ведет переговоры по Невешу, хотя Хави хотел бы других игроков. Тренер «Барсы» сомневается, что опорник «Вулвс» впишется в стиль команды
«Барселона» может подписать Рубена Невеша, хотя Хави не хочет видеть его в команде.
Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта добился прогресса в переговорах о переходе полузащитника из «Вулверхэмптона» несмотря на то, что Хави предпочитает других игроков на эту позицию, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Лапорта поддерживает близкие отношения с Жорже Мендешем, агентом Невеша, и хочет видеть Рубена в «Барселоне». Хави сомневается, что португалец впишется в стиль игры его команды.
Приоритетным вариантом усиления для Хави является полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди, но «Барса» отказалась от сделки, так как за него хотят 70 млн евро. Источники сообщили ESPN, что летом «Барса» может вновь попытаться подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Игрок, контракт которого с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года, хотел бы присоединиться к «Барсе», однако в последние недели интерес каталонцев к Амрабату снизился. Лапорта продолжает работать над сделкой по Невешу.
Отмечается, что Мендеш, который представляет интересы многих игроков «Барселоны» и помог клубу подписать Адама Траоре прошлой зимой, может сыграть ключевую роль в снижении цены на Невеша.
Сообщалось, что «Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Ансу Фати.
В этом сезоне опорник провел 38 матчей за «Вулвс», забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.
Если не ошибаюсь, у него отступные-60 млн. Так что, пожелания Сосьедада вряд-ли будут учитываться покупателем. Субименди может заменить Бускетса, как влитой, но у Барселоны нет денег на выплату отступных