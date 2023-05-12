Лапорта ведет переговоры по Невешу, хотя Хави хотел бы других игроков. Тренер «Барсы» сомневается, что опорник «Вулвс» впишется в стиль команды

Теги Фиорентина премьер-лига Англия Барселона Реал Сосьедад Хави серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта Вулверхэмптон Жорже Мендеш Софьян Амрабат агенты Рубен Невеш Мартин Субименди Футбол

«Барселона» может подписать Рубена Невеша, хотя Хави не хочет видеть его в команде.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта добился прогресса в переговорах о переходе полузащитника из «Вулверхэмптона» несмотря на то, что Хави предпочитает других игроков на эту позицию, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Лапорта поддерживает близкие отношения с Жорже Мендешем, агентом Невеша, и хочет видеть Рубена в «Барселоне». Хави сомневается, что португалец впишется в стиль игры его команды.

Приоритетным вариантом усиления для Хави является полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди, но «Барса» отказалась от сделки, так как за него хотят 70 млн евро. Источники сообщили ESPN, что летом «Барса» может вновь попытаться подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Игрок, контракт которого с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года, хотел бы присоединиться к «Барсе», однако в последние недели интерес каталонцев к Амрабату снизился. Лапорта продолжает работать над сделкой по Невешу.

Отмечается, что Мендеш, который представляет интересы многих игроков «Барселоны» и помог клубу подписать Адама Траоре прошлой зимой, может сыграть ключевую роль в снижении цены на Невеша.

Сообщалось, что «Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Ансу Фати.

В этом сезоне опорник провел 38 матчей за «Вулвс», забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.

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24 комментария

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A K
Пусть Лапорта и тренирует тогда
+24
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+24
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Muhammad Juraev
Ответ А. Мостовой
что, не достаточно часто плачется судье и симулирует?
Сомневаются, что может как Карвахаль)
+28
-10
+18
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MonkeyMeister
Очередного ненужно футболера Лапорта хочет подписать. Чтобы через полгода думать о том, кому его впарить.
+8
0
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gukmamop
Покажите Невешу рычаг, сам перейдет
+3
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Никита Мальковский
Умтети, Деста поменяйте на кетчуп. Для них это хорошо вариант
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XavIniesta2008-2015
Приоритетным вариантом усиления для Хави является полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди, но «Барса» отказалась от сделки, так как за него хотят 70 млн евро.

Если не ошибаюсь, у него отступные-60 млн. Так что, пожелания Сосьедада вряд-ли будут учитываться покупателем. Субименди может заменить Бускетса, как влитой, но у Барселоны нет денег на выплату отступных
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benjamin92
Если волки действительно готовы обменять Невеша на Фати+30млн., то надо соглашаться, а потом уже думать как португалец впишется в состав
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Сикарио
Хаве реально думал, что его мнение кому-то интересно))
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Gravdaar Iyaad
Лапорта играет в Переса
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a2wai
Мендеш удачно подстроился под ситуацию.
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Aidos9419
Тренер должен решать какие игроки нужны и какие нет.
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Theodor Herzl
Вырисовывается хорошая сделка. Вместо нулевого Фати дают не лучшую (но и не худшую) опцию в полузащиту плюс кешем половину стоимости Субименди. Сбросить Кесье, который не вписался в команду и ещё пока стоит денег, и можно баска покупать.
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GuruFutbola
Лапорта пусть слушается Гегемона, этот невеш игрок чумени, в Барсе таким не место совсем
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Adam Murdalov
Ответ А. Мостовой
что, не достаточно часто плачется судье и симулирует?
креативней надо быть немного, а то однотипные комментарии уже не плюсую даже ярые хейтеры барсы
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Romeo Yankovich
Ответ Muhammad Juraev
Сомневаются, что может как Карвахаль)
как раз таки на замену мемному симулянту нужна замена)))
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deadjoker
Ответ Екн Лор
Под навесобол и Невеш сойдёт
Педри поправился и можно на него вешать теперь :)
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