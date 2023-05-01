Агент Мендеш заверил «Барселону», что найдет 70-миллионное предложение по Фати в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Ансу Фати деньги Футбол

Агент Жорже Мендеш уверен, что в АПЛ найдутся желающие приобрести Ансу Фати.

По сведениям Diario Sport, он гарантировал «Барселоне», что сможет положить на стол предложение в размере 70 млн евро этим летом. Оно будет представлено клубом из чемпионата Англии.

Отмечается, что вингер не входит в планы Хави, главного тренера «блауграны», и руководство предпочло бы продать Фати, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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62 комментария

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VictorVallecano
Ответ London.is.blue
Шутки про Челси 3,2,1…
Челси таких дешевых игроков не покупает, не понимаю, причем тут они.
+162
-5
+157
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London.is.blue
Шутки про Челси 3,2,1…
+99
-10
+89
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Kirill G.
Ответ ML26
Умники напишут Челси. На самом деле даже они за него не выложат эти деньги
Они выложат больше, как за Мудрика например
+43
-2
+41
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Ja BRITER
Ответ VictorVallecano
Челси таких дешевых игроков не покупает, не понимаю, причем тут они.
ничего, просто выложат за Фати 140+60
+41
-1
+40
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В АПЛ же не хватает хрусталя.
+11
-1
+10
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Jaxongir Shodiev
Ответ ML26
Умники напишут Челси. На самом деле даже они за него не выложат эти деньги
Они выложат 100
+12
-3
+9
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Ниджат Абиев
Да хоть за 50 кому-то справить, а то в Барсе игра не идёт у Фати
+7
0
+7
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ниджат Абиев
Да хоть за 50 кому-то справить, а то в Барсе игра не идёт у Фати
У него бы шла игра, если бы и он и его родители были с мозгами. И траматы его лечили операционно. А не корой дуба и прикладыванием собачьей шерсти в наволочке
+5
-1
+4
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NURIK RAKHMETOLLA
Ответ Konstantin Frolov
Только если в Челси
Думаю Челси врят ли купить за такой суммы. Он уже мертвый и не годиться в Англии.
+6
-2
+4
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Ja BRITER
Ответ Jaxongir Shodiev
Они выложат 100
ты из недооцениваешь. минимум 150, ни центом ниже
+4
0
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Typucm1
Ответ NURIK RAKHMETOLLA
Думаю Челси врят ли купить за такой суммы. Он уже мертвый и не годиться в Англии.
глаза сломать можно от мягких знаков...
+5
-1
+4
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Konstantin Frolov
Только если в Челси
+4
-1
+3
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Кайыргали Юнусов
Ответ VictorVallecano
Челси таких дешевых игроков не покупает, не понимаю, причем тут они.
Hello i am Mudrik
+4
-1
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Ramal Ali
Мендешу выгоднее продать дешевле чтоб комиссионные больше взять
+3
-1
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Никита Мальковский
ну если бы 150м то Челси купит, а так нет
+2
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Костя Киреев
Не дешево? С Челси можно и побольше содрать. Боэли поверит, что это новый Месси.
+1
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Greatest Of All Time
Это 100% Челси.
+1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ljolik888
Реальность? А ты разве знаешь что это такое ,? Сидеть на Спортсе и искать информацию про Барселону , которую ты не ненаводишь ? Это конечно идеально для вас , но скажу правду - за окном весна !
ненаводю)))
+2
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Nadert@
Ответ СуперНегр228
Зачем Мендеш постоянно хочет пристроить всяких бездарей и пенальтистов в лучшие клубы мира?)))
Работа агента пристраивать своих клиентов, даже если они бездари в лучшие клубы Мира.
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Ivan Ivanych
Какой дурак за такие деньги его купит-то... За еду пусть играет, вместе с батей своим
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Nogoi89
Ответ London.is.blue
Шутки про Челси 3,2,1…
Должуна совсем не берегут)
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MUthebest
Ответ S1rAlex
перестань. У МЮ Гарначо и Диалло на его позиции в разы интереснее и перспективнее, чем этот переписанный и ломкий парнишка)
поэтому и надеюсь, что не МЮ) скорее бы Гарначо в состав вернулся, его реактивности иногда не хватает под уставших соперников
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ljolik888
Как все перевернули . Мендеш сказал , что есть варианты продажи Фати . В АПЛ есть клуб , который может заплатить хорошие деньги. Анцу против и хочет остаться в Барселоне . 70 миллионов это зарплата игроку плюс трансфер .
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Кайыргали Юнусов
Ответ VictorVallecano
Челси таких дешевых игроков не покупает, не понимаю, причем тут они.
Hello i am Mudrik
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Alexshara
Ответ ljolik888
Реальность? А ты разве знаешь что это такое ,? Сидеть на Спортсе и искать информацию про Барселону , которую ты не ненаводишь ? Это конечно идеально для вас , но скажу правду - за окном весна !
ну, если вы такой продуманный и реальный может расскажете как талантливому игроку загубили психику и здоровье, или предположите какому клубу в АПЛ нужен хрустальный неудавшийся "новый Месси"
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