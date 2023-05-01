Агент Мендеш заверил «Барселону», что найдет 70-миллионное предложение по Фати в АПЛ

Агент Жорже Мендеш уверен, что в АПЛ найдутся желающие приобрести Ансу Фати.

По сведениям Diario Sport, он гарантировал «Барселоне», что сможет положить на стол предложение в размере 70 млн евро этим летом. Оно будет представлено клубом из чемпионата Англии.

Отмечается, что вингер не входит в планы Хави, главного тренера «блауграны», и руководство предпочло бы продать Фати, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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