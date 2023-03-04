«Ман Сити» готов продать Бернарду за 65 млн евро. «Барселона» и Мендеш работают над трансфером (Diario Sport)
«Барселона» считает главной трансферной целью полузащитника сборной Португалии.
По данным Diario Sport, глава клуба Жоан Лапорта и агент Жорже Мендеш работают над переходом футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, несмотря на возможные ограничения в части подписания новых игроков.
Сам хавбек хочет присоединиться к «блаугране», а руководство «горожан» готово его отпустить и сообщило ему об этом.
«Манчестер Сити» согласится продать Силву за 65 млн евро. Главной проблемой для «Барселоны», как утверждается, станет зарплата 28-летнего португальца, который хочет больше 7 млн евро в год чистыми – столько ему платят в АПЛ.
Силва забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 24 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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