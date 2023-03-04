«Ман Сити» готов продать Бернарду за 65 млн евро. «Барселона» и Мендеш работают над трансфером (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш агенты Бернарду Силва Футбол

«Барселона» считает главной трансферной целью полузащитника сборной Португалии.

По данным Diario Sport, глава клуба Жоан Лапорта и агент Жорже Мендеш работают над переходом футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, несмотря на возможные ограничения в части подписания новых игроков.

Сам хавбек хочет присоединиться к «блаугране», а руководство «горожан» готово его отпустить и сообщило ему об этом.

«Манчестер Сити» согласится продать Силву за 65 млн евро. Главной проблемой для «Барселоны», как утверждается, станет зарплата 28-летнего португальца, который хочет больше 7 млн евро в год чистыми – столько ему платят в АПЛ.

Силва забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 24 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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30 комментариев

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прощай Роналду
Хочу спросить один важный вопрос у Хави! Может он спросить у Лапорты откуда бабки???
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DolJun
фк мем дороже чем за пачку орешков не позволит себе игрока) да и смысл бернарду идти к чави на понижение?)
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KaPZeN43
И на какой рычаг Барселона будет давить сейчас, чтобы обойти запрет?
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Любезный Коссутий
чтобы купить что-то ненужное, надо сперва продать что-то ненужное. причем, продать на сумму, в 3 раза больше.
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NottinghamForest79
40 нужно
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King_X
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
У Барсы и так нет денег
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barca1899messi
А ещё крутая новость что Барса не может подписать мартинеса бесплатно так как не потянет его зарплату а он в атлетику получает пять лямов а значит бернарду можем купить за 65 млн и платить ему зарплату лимонов 15 блин кто пишет эти новости
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TravenS
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Минус Педри сейчас и это уже практически бардак в полузащите. Нужен Силва, очень нужен. Непонятки с Бусей в следующем сезоне, в результате только 2 пз с головой на плечах: Педри и Френки. Матч с Реалом наглядно показал, что бывает, когда остаётся только один из них
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barca1899messi
Ответ Tango442
Работайте над трансфером Месси! В идеале я бы хотел Лео к Пепу… но это ещё сильнее утопия, чем Лео домой в Барсу! А если Бернарду в Барсу и Лео в Сити… эхх мечты! Или Лео в Барсу, а Мбаппе в Реал!! Тоже вариант из космоса… столько прекрасных вариантов, а они блин все в Париже собрались блин
А если оставить Лео, Килиана, Неймара и присоединить к ним бернарду в ПСЖ вообще вау
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Efren Tri
Ответ Никита Роженцов
за 65 млн покупать для атаки, когда там есть Дембеле, Рафинья, Торрес и на худой конец Фати
Писец уникум. ФАТИ КОТОРЫЙ РУИНИТ каждую игру, абсолютно бесполезный. Деревянный Лёёа который только завершать может(а его ещё и заменить не кем). Торрес который только 3 матча в этом сезоне хорошо сыграл, и всё. По факту в атаке только дембеле и рафанья стабильные
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Итачи Учиха
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Де Йонг, Педри, Гави, пенсионер Бускетс, никакущий Кессье и Нико. 4,5 полузащитника маловато для амбиций в ЛЧ
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SoCool
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Игрок опытный и универсальный. Может сыграть плеймейкера и вингера, а иногда и ещё глубже, у Пепа чуть ли не опорника играл. Если Фрэнки и Рафинья уходят летом, трансфер португальца более чем оправдан и логичен.
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breeze1989
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Никаких проблем - отлетели от всех, от кого только можно было отлететь.
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Никита Роженцов
Ответ Efren Tri
Он будет в атаке играть, а не в полузащите
за 65 млн покупать для атаки, когда там есть Дембеле, Рафинья, Торрес и на худой конец Фати
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Ohla
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
А кто, кроме Педри, может мяч продвинуть через центр? Или снова Де Йонга гонять от ЦЗ до ЦН весь матч?
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S H A R K
Ответ Adilet
Так бернарду и вингер
На правый край. Хотя фиг его знает, может быть и справа может, ведь недавно Пеп его даже на защиту ставил и вроде неплохо вышло)
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Сикарио
Автобусный кабинет не понял что ли, что им Тебас сказал? Сначала надо продать свой сброд на 200 миллионов, чтобы кого-то подписывать.
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barca1899messi
Чтобы кого-то купить по-моему надо продать на 200 млн вчера была такая информация тебеса а сегодня Барса собирается кого-то купить за 65 лямов никого не продал Что за чушь
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Ахмад ТЕКУЕВ
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Он скорее всего будет заменой бускецу
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SoCool
Ответ DHARMA Initiative
Какая то утка
Не утка, ещё летом хватало слухов, Хави, похоже, очень хочет именно Бернарду в полузащиту.
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sports!
Ответ Tango442
Работайте над трансфером Месси! В идеале я бы хотел Лео к Пепу… но это ещё сильнее утопия, чем Лео домой в Барсу! А если Бернарду в Барсу и Лео в Сити… эхх мечты! Или Лео в Барсу, а Мбаппе в Реал!! Тоже вариант из космоса… столько прекрасных вариантов, а они блин все в Париже собрались блин
в таком раскладе, ослабнет барса, и усилится Реал
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Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Не было бы проблем, выступали бы сейчас в ЛЧ
+15
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turcanudima87@gmail.com
За такие деньги надо брать, из креативных игроков у нас только Педри и пожилой Бускец.
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-1
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Tango442
Работайте над трансфером Месси! В идеале я бы хотел Лео к Пепу… но это ещё сильнее утопия, чем Лео домой в Барсу! А если Бернарду в Барсу и Лео в Сити… эхх мечты! Или Лео в Барсу, а Мбаппе в Реал!! Тоже вариант из космоса… столько прекрасных вариантов, а они блин все в Париже собрались блин
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Efren Tri
Ответ Никита Роженцов
Зачем Барсе он нужен, с полузащитой и так проблем нет
Он будет в атаке играть, а не в полузащите
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