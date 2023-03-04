«Ман Сити» готов продать Бернарду за 65 млн евро. «Барселона» и Мендеш работают над трансфером (Diario Sport)

« » считает главной трансферной целью полузащитника сборной Португалии.

По данным Diario Sport, глава клуба и агент работают над переходом футболиста « » Бернарду Силвы, несмотря на возможные ограничения в части подписания новых игроков.

Сам хавбек хочет присоединиться к «блаугране», а руководство «горожан» готово его отпустить и сообщило ему об этом.

«Манчестер Сити» согласится продать Силву за 65 млн евро. Главной проблемой для «Барселоны», как утверждается, станет зарплата 28-летнего португальца, который хочет больше 7 млн евро в год чистыми – столько ему платят в .

Силва забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 24 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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