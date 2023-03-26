«МЮ» мог арендовать Амрабата зимой с правом выкупа – «Фиорентина» не отпустила. «Челси» и «Барса» также интересовались хавбеком

« » отказалась отпускать Софьяна Амрабата зимой, несмотря на интерес топ-клубов.

Об этом рассказал брат полузащитника Нордин.

«Во время чемпионата мира президент [«Фиорентины»] сказал, что клуб не собирается продавать Софьяна Амрабата. Я думал, он сказал это, чтобы выручить больше денег. Софьяном активно интересовались, но он хотел перейти только в топ-клуб. Много говорилось об интересе из Англии, и эти клубы также могли бы предложить серьезную сумму за трансфер.

Я могу назвать три клуба, которые проявляли особый интерес. « » сделал предложение за два дня [до конца трансферного окна] – они хотели арендовать его с правом выкупа. Трансфер не состоялся, потому что «Фиорентина» не дала согласие. «Барселона» также хотела арендовать его за два-три дня до закрытия трансферного окна – но из-за финансовых проблем они не смогли бы выкупить его. А третьим клубом был « ».

«Барса» была готова хорошо заплатить за аренду, поэтому у Софьяна действительно была надежда, что все получится. Но в «Фиорентине» сказали: «Нет, ни за что. Ты один из наших самых важных игроков, мы не собираемся отпускать тебя сейчас. Летом мы сможем поговорить о трансфере».

Если за тобой приходит «Барселона», невозможно отказать. И если его не купит « », то купит кто-нибудь другой. «Фиорентина» получила бы выгоду в любом случае», – сказал брат Софьяна Амрабата Нордин в интервью ESPN.

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