«Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати, каталонцы согласны (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш агенты Рубен Невеш Ансу Фати Футбол

«Барселона» и «Вулверхэмптон» готовят обмен игроками.

По данным Diario Sport, «Вулвс» предложили «Барсе» хавбека Рубена Невеша и 30 миллионов евро за вингера Ансу Фати.

Каталонцы согласны на такой обмен, который может состояться до 30 июня и помочь сине-гранатовым выправить финансовую ситуацию.

«Барселона» ждет, когда 20-летний футболист определится со своим будущим, но пока Ансу не хочет уходить из клуба.

Агент Фати, Жорже Мендеш, долгое время работал над поиском выгодного предложения для «Барсы», он хотел устроить клиента в топ-клуб АПЛ, но его контакты с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Ньюкаслом», «Челси» и «Арсеналом» ни к чему не привели. Тогда он предложил вариант с «Вулверхэмптоном», с которым уже давно тесно сотрудничает.

Фактически уход Ансу может принести «Барсе» около 70 миллионов евро: 30 – компенсация, 40 млн – оценка Рубена Невеша.

Подробная статистика выступлений Фати доступна здесь, а Невеша – тут.

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43 комментария

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Bolvan
Фати 70 лямов ?!😂
+33
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+33
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Игорь Климов
Ответ Port Royal
Если он в ЛаЛиге так часто травмируется, то за пару сезонов в АПЛ может и карьеру завершить
Какая в этом связь? Азар в АПЛ без травм играл, а в Ла Лиге постоянно травмированн.
+38
-6
+32
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<~Inter~>
Рынок конечно сумасшедший. Невеш на истекающем контракте стоит 40 млн, а Фати со всеми травмами 70 млн
+31
-1
+30
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Gutalin
Ответ <~Inter~>
Рынок конечно сумасшедший. Невеш на истекающем контракте стоит 40 млн, а Фати со всеми травмами 70 млн
Это уже просто пирамида, чтобы отчетность была норм нужны большие цифры за трансферы
+10
-1
+9
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Роман Шаумян
Фати 10-ку отдавать не хочет, значит надо отдать Фати
+8
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Невеш игрок уровня чумени, не уровень Барсы
Думаешь не справится в Лиге Европы?
+9
-1
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Egamberdi Doniyorov
Амрабат лучше чем Невеса
+8
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Арарат Аветян
Выгодный обмен?
+5
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Пацанчик реальный
Ответ Роман Шаумян
Фати 10-ку отдавать не хочет, значит надо отдать Фати
За десятку)
+4
0
+4
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TravenS
Ответ Port Royal
Если он в ЛаЛиге так часто травмируется, то за пару сезонов в АПЛ может и карьеру завершить
Стереотипно мыслите, товарищ
+3
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+3
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Экспертное мнение
Ответ Арарат Аветян
Выгодный обмен?
Это шикарный обмен для Барсы, даже думать не о чём. Игроков с таким ударом как у Невеша в Барсе вроде нет.
+2
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мимоКрокодил
Кто вообще публикует новости этой фейк газеты? У них же всё желтуха
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Emin Aliev
слишком хорошо, чтобы быть правдой
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aleksejsencov7@gmail.com
А можно только деньги?
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TravenS
А потом Невеша махнуть на Амбрабата, и дело в шляпе)
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f0rmoceft
Сомневаюсь, что Фати согласится перейти в клуб второй десятки.
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last_guard
Осталось только Фати уговорить, дело то плевое )))
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HI MARS
Какая там зарплата у Фати чистыми?Он же удачно подписал жирный длинный контракт и сразу сломался
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ten Hag
Невеш абсолютно средний игрок, как и Фати.
Вулвз облажаются, конечно, при такой-то сделке. Но в АПЛ деньги не считают. Ибо даже такой клуб больше Барселоны получает.
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Hovhannes
куда ему в волки, лучше в Ньюкасл, карьеру загубит
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Tun
Ответ <~Inter~>
Рынок конечно сумасшедший. Невеш на истекающем контракте стоит 40 млн, а Фати со всеми травмами 70 млн
Там по факту Невеш 10-15, Фати под полтос, но напишут больше
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TiGra
Смешной трансфер был бы. Но источник ни о чем, на заборе написали.
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Artur Smith
Помню год назад глорики Барсы говорили, что это новый Месси и этого хрусталя они не продадут ни за какие деньги. На деле же, похоже, что через 3-4 года будет где-нибудь в аутсайдере турецкого чемпионата играть по 12 матчей за сезон со статой в 3-4 гола
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Никита Смолов
Диарея спорт - не желтая газетёнка
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Port Royal
Если он в ЛаЛиге так часто травмируется, то за пару сезонов в АПЛ может и карьеру завершить
+3
-3
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