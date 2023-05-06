«Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати, каталонцы согласны (Diario Sport)
«Барселона» и «Вулверхэмптон» готовят обмен игроками.
По данным Diario Sport, «Вулвс» предложили «Барсе» хавбека Рубена Невеша и 30 миллионов евро за вингера Ансу Фати.
Каталонцы согласны на такой обмен, который может состояться до 30 июня и помочь сине-гранатовым выправить финансовую ситуацию.
«Барселона» ждет, когда 20-летний футболист определится со своим будущим, но пока Ансу не хочет уходить из клуба.
Агент Фати, Жорже Мендеш, долгое время работал над поиском выгодного предложения для «Барсы», он хотел устроить клиента в топ-клуб АПЛ, но его контакты с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Ньюкаслом», «Челси» и «Арсеналом» ни к чему не привели. Тогда он предложил вариант с «Вулверхэмптоном», с которым уже давно тесно сотрудничает.
Фактически уход Ансу может принести «Барсе» около 70 миллионов евро: 30 – компенсация, 40 млн – оценка Рубена Невеша.
Подробная статистика выступлений Фати доступна здесь, а Невеша – тут.
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Вулвз облажаются, конечно, при такой-то сделке. Но в АПЛ деньги не считают. Ибо даже такой клуб больше Барселоны получает.