«Барселона» и «Вулверхэмптон» готовят обмен игроками.

По данным Diario Sport, «Вулвс» предложили «Барсе» хавбека Рубена Невеша и 30 миллионов евро за вингера .

Каталонцы согласны на такой обмен, который может состояться до 30 июня и помочь сине-гранатовым выправить финансовую ситуацию.

« » ждет, когда 20-летний футболист определится со своим будущим, но пока Ансу не хочет уходить из клуба.

Агент Фати, , долгое время работал над поиском выгодного предложения для «Барсы», он хотел устроить клиента в топ-клуб , но его контакты с « », « », « », « » и « » ни к чему не привели. Тогда он предложил вариант с « », с которым уже давно тесно сотрудничает.

Фактически уход Ансу может принести «Барсе» около 70 миллионов евро: 30 – компенсация, 40 млн – оценка Рубена Невеша.

Подробная статистика выступлений Фати доступна здесь, а Невеша – тут.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд