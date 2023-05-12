Гальтье объявил, что Месси выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Аяччо»: «Лео нацелен на еще один трофей и очень мотивирован»

Лионель Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Аяччо» после отмены отстранения.

Об этом сообщил главный тренер «ПСЖ» .

«Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра», – сказал Гальтье.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

« » сыграет с « » завтра, 13 мая. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.