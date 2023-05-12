Гальтье объявил, что Месси выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Аяччо»: «Лео нацелен на еще один трофей и очень мотивирован»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Аяччо Кристоф Гальтье Футбол

Лионель Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Аяччо» после отмены отстранения.

Об этом сообщил главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

«Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра», – сказал Гальтье.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

«ПСЖ» сыграет с «Аяччо» завтра, 13 мая. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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36 комментариев

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Muhammad Juraev
Ответ А. Мостовой
нацелен набить стату на сантехниках чтобы очередной купленный ЗМ выглядел менее позорно. Бавария уже показала его уровень
Дубль в финале ЧМ вашему верблюду даже и не снилось)
+34
-10
+24
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Tishmul Tishmulov
Ответ А. Мостовой
нацелен набить стату на сантехниках чтобы очередной купленный ЗМ выглядел менее позорно. Бавария уже показала его уровень
Завидуем молча
+17
-5
+12
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Vasilii Naymov
Спортс ,уберите пьяного Мостового , все ветки загадил ))
+10
-1
+9
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Андрей Хенто
Ответ Tun
взрослые парни, разобрались без лишних обидок
Так Галатье и не был на него в обиде и изначально был против его отстранения, но против руководства не попрешь. Благо, что быстро устаканилось все.
+8
-3
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Tun
взрослые парни, разобрались без лишних обидок
+13
-8
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Real_v_dushe
А за ним будет ещё игра с грозным Клермоном, вот, где Меська покажет себя!
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шампион
У Аяччо появляется шанс
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Монморенси
ГОАТ
0
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Romeo Yankovich
Ответ Oleg
Психдиспансер вообще осознает что за количество голов дают не ЗМ, а другую награду? Золотая Бутса называется?
а за что Месси тогда дали??? за проигранный чемпионат или за вылет от ПСЖ???
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Tun
Ответ Андрей Хенто
Так Галатье и не был на него в обиде и изначально был против его отстранения, но против руководства не попрешь. Благо, что быстро устаканилось все.
как видим - попрешь)
+1
-1
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Монморенси
ГОСТ
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AnMe
Они команду с последнего места еле обыграли. Завтра такой же матч будет. Хотя должны разгром устраивать с такими. Интересно какие идеи у них будут летом по трансферам и новому тренеру в первую очередь
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Хаумачиззэфиш Шоумастгоуонович-Лондонгудбаев
Непонятно зачем ставить бунтаря мессинга в старт ,пусть едет играть к саудитам прямо сейчас!
+4
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A K
Ещё 4 матча в ПСЖ осталось, надо смотреть
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Фанатки клубники негодуют
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Akselrod Andrei
ну видос все равно угарный был
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OKayDoodle
быстро и по-взрослому
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Potomok Budulaya
удачи Лео всегда и во всем .
+6
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