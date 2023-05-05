Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье впервые прокомментировал отстранение Лионеля Месси.

Ранее парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

«Давайте начнем с хронологии событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую.

Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной», – сказал .

Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.

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