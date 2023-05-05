Гальтье об отстранении Месси: «Руководство сообщило мне о решении, я подчиняюсь. Когда Лео вернется, посмотрим, что будет»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье впервые прокомментировал отстранение Лионеля Месси.

Ранее парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

«Давайте начнем с хронологии событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую.

Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной», – сказал Гальтье.

Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

88 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Франция ведет себя так же, как итальянцы с Марадоной, после чемпионата мира 1990.
+72
-26
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
В ПСЖ до сих пор не понимают, что они не Месси репутацию испортили, а себя похоронили:)🤣🤣🤣
+75
-35
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
almatbarsa
Ответ Евгений Лифшиц
дада, французы обиделись на Месси после победы на чм. только не французы, а Катарцы, и не за победу на чм, а за поездку к главным врагам Саудитам. какой только бред не придумают, чтобы прикрыть очевидное - ужасное клубное выступление Месси в сезоне и полное отстуствие профессионализма
Ужасное клубное выступление: 15+15 в 28 матчах Лиги 1, 4+4 в 7 матчах ЛЧ, у кого из ПСЖ цифры лучше? Даже Мбаппе отстает по рез.действиям, а ему далеко не 35. За всю карьеру пропустил одну тренировку по запланированной поездке, при том что эту тренировку назначили в последний момент из-за поражения - все, теперь он непрофессионал. Я поражаюсь насколько люди придирчивы к Месси…
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Не позволили Лео побить рекорд лиги 1 по ассистам и в 3 раз в 21 веке сделать 20+20 в чемпионате. Вот это позорище.
+50
-26
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Степанюк
Любой другой из прошлых тренеров ПСЖ (Эмери, Почетино, Анчелоти, Блан) ушел бы сам в отставку, если бы руководство лезло в дела состава. Но физрук Гальте и не такое стерпит.
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Witcher Geralt
Ответ NomerSports
Шейхи обиделись .Судя по поведению и реакции. Там вроде уже была договоренность с Месси .Так в чем проблема ? конец сезона уже просто доиграть нужно чемпионат ,зачем эти конфликты ссоры ?Месси недавно написал свою историю величайшего играя за псж между прочим ,уже плюс к образу клуба. Неужели они думаю что он как провинившийся школьник к ним прибежит .Цифр не знаю но не думаю что псж сильно кого интересует вне франции .Вот на Месси и его футбол смотрит весь мир .Даже в недавнем матче две его великолепные передачи помогли победить .Что безусловно говорит о наличии у него все таки высого уровня игры.А выкладываться вместо ходьбы он просто так не будет это нужно понимать .
Я вообще на ПСЖ смотрю из за Месси. Хейт неоправданный сейчас. Вот Мбаппе нужно хейтить. В его возрасте играть так убого непозволительно
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ А.Э.РАСИМ
Франция ведет себя так же, как итальянцы с Марадоной, после чемпионата мира 1990.
Благо у Месси есть возможность уйти
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ А.Э.РАСИМ
Франция ведет себя так же, как итальянцы с Марадоной, после чемпионата мира 1990.
И как совпало, что Наполи и Аргентина взяли свой 3-й титул
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NomerSports
Шейхи обиделись .Судя по поведению и реакции. Там вроде уже была договоренность с Месси .Так в чем проблема ? конец сезона уже просто доиграть нужно чемпионат ,зачем эти конфликты ссоры ?Месси недавно написал свою историю величайшего играя за псж между прочим ,уже плюс к образу клуба. Неужели они думаю что он как провинившийся школьник к ним прибежит .Цифр не знаю но не думаю что псж сильно кого интересует вне франции .Вот на Месси и его футбол смотрит весь мир .Даже в недавнем матче две его великолепные передачи помогли победить .Что безусловно говорит о наличии у него все таки высого уровня игры.А выкладываться вместо ходьбы он просто так не будет это нужно понимать .
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ rigobersong
В ПСЖ до сих пор не понимают, что они не Месси репутацию испортили, а себя похоронили:)🤣🤣🤣
Месси в истории футбола значит много больше, чем ПСЖ...Лео -наша поддержка, пусть радует нас до 40 лет.
+22
-13
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Number_2
Ответ Хызыр
Хватит выгораживать Месси. После купленного чм у аргентинца совсем кукуха поехала и он возомнил себя богом
"После купленного чм" - пруфы!? Мисье пустозвон)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Евгений Лифшиц
забавно как секта переключилась на подсчеты ассистов как только гоат забивать перестал. как будто хоккейную ветку читаю)) позорище - это второе место в группе с бенфикой, 30 потерь за матч и непрофессионализм
Забавно как секта кришти перестала учитывать ассисты, обводки, ключ передачи, как только их кумир перестал все это делать))

Второе место в группе упустили с хваленным Мбаппе, Лео во втором матче с Бенфикой не играл, а в перовом был лучшим на поле.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Witcher Geralt
Винить игрока в 36 лет со статой 15+15 верх идиотизма. Фанаты ПСЖ пусть идут к черту. Почему всё выплескивают на Месси? Разве Мбаппе не виноват ни в чем?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Хызыр
Хватит выгораживать Месси. После купленного чм у аргентинца совсем кукуха поехала и он возомнил себя богом
А можно подробней узнать алгоритм покупки ЧМ?)
А то все 211 федераций молчат, ничего не говорят тренеры, игроки, сми.
В курсе только фанаты бездаря роналду видимо)
Бедные шейхи ЛЧ купить не могут, а ЧМ так сразу.
Интересно а кто купил две пенки для Франции в финале?)))
Там же Аргентина просто на тоненького была от фиаско, если бы не сейв Мартинеса)
Да и пенки Франции дали на последних секундах доп .времени.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
забавно как секта переключилась на подсчеты ассистов как только гоат забивать перестал. как будто хоккейную ветку читаю)) позорище - это второе место в группе с бенфикой, 30 потерь за матч и непрофессионализм
Так Месси IFFHS признан величайшим плеймейкером, для него ассисты это норма.
Что еще Чемпион Мира должен сделать, что бы хейтеры заткнулись?
Выползли на триумфатора ЧМ, будто он кого то убил.
Больные на голову.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Евгений Лифшиц
дада, французы обиделись на Месси после победы на чм. только не французы, а Катарцы, и не за победу на чм, а за поездку к главным врагам Саудитам. какой только бред не придумают, чтобы прикрыть очевидное - ужасное клубное выступление Месси в сезоне и полное отстуствие профессионализма
С каких пор стали интересовать клубные выступления Месси? От него уже лет 10 как требуют только побед на ЧМ. Все клубные вопросы он закрыл давным-давно.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ almatbarsa
Ужасное клубное выступление: 15+15 в 28 матчах Лиги 1, 4+4 в 7 матчах ЛЧ, у кого из ПСЖ цифры лучше? Даже Мбаппе отстает по рез.действиям, а ему далеко не 35. За всю карьеру пропустил одну тренировку по запланированной поездке, при том что эту тренировку назначили в последний момент из-за поражения - все, теперь он непрофессионал. Я поражаюсь насколько люди придирчивы к Месси…
Придирчивы к Месси, а это всегда так было)) Еще в 2010-х, когда Месси мог обвести 8 игроков соперника, особо одаренные хейтеры умудрялись называть его зависимым игроком. При этом замыкания Кришти по их мнению случались не после навесов партнеров и называли его независимым. Благо, время всё расставило по своим местам и все теперь знают "независимые" 0+0 в плей-офф ЧМ.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
Ответ VERBLYUD
Не позволили Лео побить рекорд лиги 1 по ассистам и в 3 раз в 21 веке сделать 20+20 в чемпионате. Вот это позорище.
забавно как секта переключилась на подсчеты ассистов как только гоат забивать перестал. как будто хоккейную ветку читаю)) позорище - это второе место в группе с бенфикой, 30 потерь за матч и непрофессионализм
+31
-26
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
А почем руководство лезет в дела тренера🤔
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
дада, французы обиделись на Месси после победы на чм. только не французы, а Катарцы, и не за победу на чм, а за поездку к главным врагам Саудитам. какой только бред не придумают, чтобы прикрыть очевидное - ужасное клубное выступление Месси в сезоне и полное отстуствие профессионализма
Лучший игрок лиги 24 матча 15 голов 15 ассистов - у психдиспансера ужасное выступление😂
Это ж какого размера комплексы к Месси надо иметь, что бы тронуться разумом.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Хызыр
Хватит выгораживать Месси. После купленного чм у аргентинца совсем кукуха поехала и он возомнил себя богом
Он и до чм был богом футбола
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ Witcher Geralt
Винить игрока в 36 лет со статой 15+15 верх идиотизма. Фанаты ПСЖ пусть идут к черту. Почему всё выплескивают на Месси? Разве Мбаппе не виноват ни в чем?
Это как говорится другое
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Corde Fidelium
Ваш чемпионат только из-за него смотрят, дб.
Кроме Марселя и Лиона вообще не каких команд не знал.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
дада, французы обиделись на Месси после победы на чм. только не французы, а Катарцы, и не за победу на чм, а за поездку к главным врагам Саудитам. какой только бред не придумают, чтобы прикрыть очевидное - ужасное клубное выступление Месси в сезоне и полное отстуствие профессионализма
36 + 24 по гол/пас
Больной на голову пишет об ужасном выступлении)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ AnMe
Вау, Лео, хорош. Эта ситуация дала столько новостей спортсу и радость многим комментариям
тем более, что новость одна "Лео по рекламному контракту уехал выполнять обязательства". остальное - работа опытных газетных ....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий