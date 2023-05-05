Гальтье об отстранении Месси: «Руководство сообщило мне о решении, я подчиняюсь. Когда Лео вернется, посмотрим, что будет»
Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье впервые прокомментировал отстранение Лионеля Месси.
Ранее парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».
«Давайте начнем с хронологии событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую.
Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.
Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной», – сказал Гальтье.
Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.
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Второе место в группе упустили с хваленным Мбаппе, Лео во втором матче с Бенфикой не играл, а в перовом был лучшим на поле.
А то все 211 федераций молчат, ничего не говорят тренеры, игроки, сми.
В курсе только фанаты бездаря роналду видимо)
Бедные шейхи ЛЧ купить не могут, а ЧМ так сразу.
Интересно а кто купил две пенки для Франции в финале?)))
Там же Аргентина просто на тоненького была от фиаско, если бы не сейв Мартинеса)
Да и пенки Франции дали на последних секундах доп .времени.
Что еще Чемпион Мира должен сделать, что бы хейтеры заткнулись?
Выползли на триумфатора ЧМ, будто он кого то убил.
Больные на голову.
Это ж какого размера комплексы к Месси надо иметь, что бы тронуться разумом.
Кроме Марселя и Лиона вообще не каких команд не знал.
Больной на голову пишет об ужасном выступлении)