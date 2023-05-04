Гальтье хочет, чтобы Месси играл за «ПСЖ» после отстранения, если он будет в форме

Тренер «ПСЖ» рассчитывает на Месси, если он вернется после отстранения.

Ранее « » отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию после проигранного матча с «Лорьяном». Лионель планирует жить в Барселоне на время отстранения.

Как сообщает RMC Sport, не против продолжить использовать Месси в составе. Тренер хочет оценить форму аргентинца после отстранения и, если форвард будет в порядке, выпускать его на поле.

С момента объявления об отстранении не появлялся в расположении клуба.

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