Гальтье хочет, чтобы Месси играл за «ПСЖ» после отстранения, если он будет в форме

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Тренер «ПСЖ» рассчитывает на Месси, если он вернется после отстранения.

Ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию после проигранного матча с «Лорьяном». Лионель планирует жить в Барселоне на время отстранения.

Как сообщает RMC Sport, Кристоф Гальтье не против продолжить использовать Месси в составе. Тренер хочет оценить форму аргентинца после отстранения и, если форвард будет в порядке, выпускать его на поле.

С момента объявления об отстранении Месси не появлялся в расположении клуба.

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65 комментариев

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andr d
Ответ MK
Интересно будет, след матч, если проиграет без Месси, ультрас на кого будет нападать
Очевидно же на Месси, потому что не играл
+66
-1
+65
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Фанат Лионеля Месси
Хотя бы кто-то понимает ,что без Месси с Экитиками и Солерами и чемп слить могут
+72
-11
+61
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b_arfa
Ну а кто будет Мбаппе голевые через пол поля вырезать
+46
-6
+40
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MK
Интересно будет, след матч, если проиграет без Месси, ультрас на кого будет нападать
+29
-6
+23
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Михаил Хромаков
Ответ MK
Интересно будет, след матч, если проиграет без Месси, ультрас на кого будет нападать
на Вератти
+21
-1
+20
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Greatest Of All Time
Ответ Ильнур Хабибуллин
С Месси слили уже ЛЧ
А без Месси не сливали.🤣🤣🤣
+13
-1
+12
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Vinnipukh Vinni
Ответ b_arfa
Ну а кто будет Мбаппе голевые через пол поля вырезать
Битшиабу )))
+11
0
+11
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rigobersong
Отстранять игрока за согласованный отъезд, да еще и по сути за месяу до конца контракта, просто идиотизм:)
+13
-3
+10
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хотя бы кто-то понимает ,что без Месси с Экитиками и Солерами и чемп слить могут
Это вряд ли. Слишком мало матчей до конца осталось, кроме того Ланс и Марсель играют между собой, могут сыграть вничью.
По сути Месси уже сделал их чемпионами. Им нужно только совсем уж позорно не облажаться.
+16
-7
+9
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Greatest Of All Time
Ответ MK
Интересно будет, след матч, если проиграет без Месси, ультрас на кого будет нападать
Они убрали Месси что бы тот не завершил сезон лучшим по ГОЛ+ПАС. Так как игра против аутсайдеров 18 и 19 место. Мбапе очень не хочет что бы 36 летний завершает сезон как лучший игрок ПСЖ по ГОЛ+ПАС и сейчас он будет набивать статистику и догонит Месси на этих аутсайдерах.
+10
-1
+9
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Flavius
Месси не против продолжить выходить на поле после отстранения, если Гальтье докажет свою проф пригодность )))
+8
0
+8
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Артём Р .
Месси не должен возвращаться в эту команду. Самые неблагодарные, необъективные болельщики это болельщики ПСЖ. Самая необъективная пресса- французская. По их оценкам можно делать вывод, что Месси ничего не внёс в успехи команды, напомню (15+15).Слепо возвышать Мбаппе и унижать Месси и Неймара, это бессовестно с их стороны. А после ЧМ эта травля ещё более усилилась. Я 2 сезон слежу за ПСЖ, потому что там Месси. А уйдёт Месси,мне будет всё равно победит ПСЖ в чемпионате или нет. Я пытался понять о чём игра ПСЖ,но так и не понял. Месси это видел, и понял,что ему нечего делать в этой недокоманде. За 2 сезона не понял в какой футбол играет команда,ни тактики,ни техники и 2 исполнителя Месси и Мбаппе, Очень хочу, чтобы этот величайший игрок закончил карьеру в Барселоне. ...Через пару лет.
+12
-4
+8
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Tazemyrat Kemalow
Вообще-то кто в Псж главный тренер Галтье, Кампуш, Мбаппе или Нассер эл-Халефи❓Мне кажется что там главный тренер Кампуш 😂
+4
0
+4
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Greatest Of All Time
На месте Месси, я бы послал н####.
Даже уверен что они сольют Лигу1 Марселю.
+6
-2
+4
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
Плохо то что не дали ему играть против аутсайдеров , что бы он не завершил сезон лучшим по гол+пас. Все делается ради того что бы 24 летний не завершил сезон с позором в тени Месси. Он сейчас догонит Месси на этих аутсайдерах, а потом будут кричат вот мбапе крутой.
Как то совсем пофиг на всю эту возню после триумфа Лео на главном турнире в истории спорта - ЧМ.
Лео хоть с сигарой может уже на поле выходить, он величайший.
+4
-1
+3
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Oleg
Ответ Ильнур Хабибуллин
С Месси слили уже ЛЧ
У Месси 4 ЛЧ, сколько у ПСЖ?
+4
-1
+3
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truboprovodchik2019
Ответ Хызыр
?😂😂😂Месси сделал их чемпионами? Персофаны месси совсем кукухой поехали
а что, 15+15 в чемпионате сделал и никакую роль не сыграл?
+3
0
+3
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NomerSports
Ответ Zerocool789
Зачем? Сезон закончился, вряд ли ПСЖ лишится 1-го места.
5 очков за 5 туров. пара поражений для нынешнего псж не проблема.
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Greatest Of All Time
Ответ Ильнур Хабибуллин
С Месси уже проиграли ЛЧ. Вопросы еще остались у мессифилов?)
А без Месси выиграли ЛЧ да??))))
+3
0
+3
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Goofts
Есть стойкое ощущение, что если отлетят от Труа, то сами будут просить Месси играть, несмотря на отстранение
+5
-2
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SaH4r.
Ответ b_arfa
Ну а кто будет Мбаппе голевые через пол поля вырезать
ну конечно же топарь Витинья и Солер
+3
0
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Greatest Of All Time
Ответ Goofts
Есть стойкое ощущение, что если отлетят от Труа, то сами будут просить Месси играть, несмотря на отстранение
А на месте Месси я бы н#### послал бы.
+5
-3
+2
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Barsenoga
Ответ Денис Давыдов
Ага, в одиночку сделал чемпионами. Ваша секта хуже кригтианской
ну когда в лч проигрывает почему то в одиночку проигрывает же по вашему мнению
+3
-1
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Артём Р .
Ответ Игорь Климов
Без Месси ПСЖ может и Лигу1 опять не выиграть, должен Лео доиграть сезон в Париже.
Месси не должен возвращаться в эту команду. Самые неблагодарные, необъективные болельщики это болельщики ПСЖ. Самая необъективная пресса- французская. По их оценкам можно делать вывод, что Месси ничего не внёс в успехи команды, напомню (15+15).Слепо возвышать Мбаппе и унижать Месси и Неймара, это бессовестно с их стороны. А после ЧМ эта травля ещё более усилилась. Я 2 сезон слежу за ПСЖ, потому что там Месси. А уйдёт Месси,мне будет всё равно победит ПСЖ в чемпионате или нет. Я пытался понять о чём игра ПСЖ,но так и не понял. Месси это видел, и понял,что ему нечего делать в этой недокоманде. Очень хочу, чтобы этот величайший игрок закончил карьеру в Барселоне. ...Через пару лет.
+4
-2
+2
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VERBLYUD
Не дали Лео сделать 20+20 в лиге, позорники!
+5
-3
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