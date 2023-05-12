Каннаваро о Винисиусе: «Остается лишь молиться, когда он набирает скорость»

Фабио Каннаваро ответил на вопрос о том, как остановить вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

– Вы один из немногих защитников, получавших «Золотой мяч». Вы понимаете, как остановить Винисиуса?

– Винисиус не останавливается. Когда он набирает скорость, остается лишь молиться (смеется). Единственный способ остановить его – это помощь партнера по команде. Если ее нет, и защитник сталкивается с ним один на один, то Винисиус невероятным образом может включить дриблинг и уйти.

– Начались споры о том, стал ли он уже лучшим игроком мира. Что вы думаете?

– Я не знаю, вышел ли он уже на тот уровень, когда мы можем называть его лучшим в мире. Очевидно, что он добился серьезного прогресса. И есть человек, благодаря которому Винисиусу сделал столь впечатляющий рывок.

– О ком вы?

– Об Анчелотти. Тренер дал Винисиусу спокойствие, с которым он и играет сейчас. Анчелотти подарил ему равновесие, которое позволяет пытаться что-то придумывать. У Винисиуса есть уверенность, он чувствует себя защищенным и думает: «Я сильный игрок в этой команде, и я способен сделать на поле ради победы в каждой игре все, что захочу», – сказал бывший защитник « », «Интера» и «Ювентуса».

В этом сезоне у бразильца 23 гола и 18 результативных передач в 51 матче за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.