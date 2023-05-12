Каннаваро о Винисиусе: «Остается лишь молиться, когда он набирает скорость»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Каннаваро Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Фабио Каннаваро ответил на вопрос о том, как остановить вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

– Вы один из немногих защитников, получавших «Золотой мяч». Вы понимаете, как остановить Винисиуса?

– Винисиус не останавливается. Когда он набирает скорость, остается лишь молиться (смеется). Единственный способ остановить его – это помощь партнера по команде. Если ее нет, и защитник сталкивается с ним один на один, то Винисиус невероятным образом может включить дриблинг и уйти.

– Начались споры о том, стал ли он уже лучшим игроком мира. Что вы думаете?

– Я не знаю, вышел ли он уже на тот уровень, когда мы можем называть его лучшим в мире. Очевидно, что он добился серьезного прогресса. И есть человек, благодаря которому Винисиусу сделал столь впечатляющий рывок.

– О ком вы?

– Об Анчелотти. Тренер дал Винисиусу спокойствие, с которым он и играет сейчас. Анчелотти подарил ему равновесие, которое позволяет пытаться что-то придумывать. У Винисиуса есть уверенность, он чувствует себя защищенным и думает: «Я сильный игрок в этой команде, и я способен сделать на поле ради победы в каждой игре все, что захочу», – сказал бывший защитник «Реала», «Интера» и «Ювентуса».

В этом сезоне у бразильца 23 гола и 18 результативных передач в 51 матче за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Собака-буддист
Молились против пиковых Месси и Роналду
А вини до них пока что далеко
+38
-14
+24
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Андрей Хенто
Да, Винисиус конечно шикарен и он еще не достиг своего потолка. Поспокойнее бы реагировал на происходящее вокруг и тогда добьется невероятного успеха. Он уже один из лучших на своей позиции в мире.
+17
-3
+14
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JENNINGS
Ответ Собака-буддист
Молились против пиковых Месси и Роналду А вини до них пока что далеко
Такие футболисты, как Роналду и особенно Месси рождаются раз в столетие. Мы не знаем, сможем ли мы когда-нибудь увидеть что-либо похожее на игру этих бистов. В условиях нынешней реальности Винисиус - топ и уже входит в топ-3 лучших футболистов мира, но пик, как я надеюсь, ещё впереди
+11
-5
+6
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Йозеф Блаттер
Ответ Собака-буддист
Молились против пиковых Месси и Роналду А вини до них пока что далеко
Но ближе всех к этому статусу думаю стиот Вини, да прямо сейчас Мбаппе и Холланд лучше, но есть ощущение что это их пик, а Вини ещё рости и рости. То что показывет Вини сейчас, это половина из того на что он способен.
+12
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Данияр Жумабекович
хочется отметить ещё невероятную физику Вини. Он может на 90 мин матча пойти обыгрывать двоих. Показательный момент, когда Уокера на дриблинге легко обыграл в концовке матча с МС. Вини хорош, главное, чтоб не зазвездился и также пахал и будет одним из лучших
+3
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VuNePonimaete
Ответ Андрей Хенто
Да, Винисиус конечно шикарен и он еще не достиг своего потолка. Поспокойнее бы реагировал на происходящее вокруг и тогда добьется невероятного успеха. Он уже один из лучших на своей позиции в мире.
Конкретно на своей позиции он уже лучший в мире
+2
0
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Екн Лор
Ответ Собака-буддист
Молились против пиковых Месси и Роналду А вини до них пока что далеко
Месси и Роналду были мегабомбардиры, чего Вини вряд ли достигнет. Его уместнее сравнивать с Неймаром или тем же Кака
+1
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Старый Знакомый
Вини неограненный талант, конечно. Но вот его поведение портит все впечатление от его чудесной игры.
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Спартак Уокер
Если это сказал сам Канноваро значит точно Вини топ
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Sarkhan Aliyev
Когда Винни набрал скорость с ним реально очень сложно справиться. Но ему нужно повзрослеть и перестать симулировать,провацировать. Нужно быть более сдержанным!
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Хаумачиззэфиш Шоумастгоуонович-Лондонгудбаев
Винисиус прямо сейчас лучший бразильский игрок. он намного сильнее нынешнего Неймара и остальных партнёров по сборной.
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Посторонним В
Ответ Н.Ф.
Мбаппе, Холанд, Винисиус... Вроде и лучшие, и молодые... Но, боже, чего же они все такие некрасивые?
А когда лучшие молодые футболисты были красивыми? Кроме КриРо и вспомнить некого. А, Торреса забыл, эль Ниньо был симпатягой.
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