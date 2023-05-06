«Реал» – первая команда в истории Кубка Испании с 10 иностранцами в составе на финал

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Тони Кроос Давид Алаба Тибо Куртуа Даниэль Карвахаль Федерико Вальверде Эдер Милитао Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Родриго Гоэс Эдуардо Камавинга Футбол

В составе «Реала» на финал Кубка Испании впервые будет 10 иностранных футболистов.

Мадридцы встретятся в решающей игре с «Осасуной». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Карло Анчелотти включил в стартовый состав лишь одного испанца – защитника Даниэля Карвахаля.

Также впервые в истории турнира на поле у одной из команд появятся сразу 10 приезжих. Ими станут Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Карим Бензема.

Кубок Испании. Финал. «Реал» против «Осасуны». Винисиус, Родриго и Бензема в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Больше всех орали, почему Энрике футболистов Реала в сборную не брал:)🤣🤣🤣
+73
-21
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mmaxx
Ответ tampa-bay
Только капитаны Реала провели в своих родных клубах за всю карьеру "5 минут"
Особенно Бензема, растянул 5 минут на 5 сезонов
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Будущее Реала сейчас бегает где-то по пляжу в Бразилии мячик чеканит, или ходит на матчи ПСЖ, как маленький фанат.
Хотите школу - обращайтесь в Барселону, Севилью, Валенсию, Атлетико. Стабильные поставщики игроков для сборной.
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Легендарные капитаны Барсы - Гвардиола, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, Бускетс - воспитанники Барсы.

Легендарные капитаны Реала - Рауль(Атлетико), Касильяс(Реал), Рамос(Севилья), Марсело(какая-то бразильская фавела), Бензема(Лион).

Разница в качестве школы поражает. Воспитанники против наемников.
+23
-17
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toni_Montana
а Барса еще недавно ставила рекорды по количеству воспитанников в составе.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Экспертное мнение
Требл понятие абсолютного доминирования и превосходства в сезоне над всеми, показатель лучшей команды по всем фронтам. Реал ни разу не был лучшей командой мира, ведь обязательно в каком-то турнире их выбивают.
Требл показывает что вы были лучшими 1 год, а 14 ЛЧ 35 Ла Лиг, это уже совсем другое
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ London.is.blue
Будущее Реала сейчас бегает где-то по пляжу в Бразилии мячик чеканит, или ходит на матчи ПСЖ, как маленький фанат. Хотите школу - обращайтесь в Барселону, Севилью, Валенсию, Атлетико. Стабильные поставщики игроков для сборной.
Видели мы эту сборную каталонскую на ЧМ и в ЛЧ😂
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ London.is.blue
Легендарные капитаны Барсы - Гвардиола, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, Бускетс - воспитанники Барсы. Легендарные капитаны Реала - Рауль(Атлетико), Касильяс(Реал), Рамос(Севилья), Марсело(какая-то бразильская фавела), Бензема(Лион). Разница в качестве школы поражает. Воспитанники против наемников.
Пуйоль пришёл в 17–воспитанник Барселоны
Месси пришёл в 13–воспитанник Барселоны
Бускетс пришёл в 17–воспитанник Барселоны
Рауль пришел в 14– воспитанник Атлетико
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ London.is.blue
Легендарные капитаны Барсы - Гвардиола, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, Бускетс - воспитанники Барсы. Легендарные капитаны Реала - Рауль(Атлетико), Касильяс(Реал), Рамос(Севилья), Марсело(какая-то бразильская фавела), Бензема(Лион). Разница в качестве школы поражает. Воспитанники против наемников.
Многие из вашего списка пришли в Барсу из других школ. Да и кто спорит,что у Барселоны очень сильная школа? Реал ставит задачи выиграть ЛЧ, а не растить для того,чтобы были. Да и платит Барселона так своим воспитанникам,что уж лучше наемники...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Команда наемников без стиля игры, всегда так было
+19
-17
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ Фёдор Кузнецов
Пуйоль пришёл в 17–воспитанник Барселоны Месси пришёл в 13–воспитанник Барселоны Бускетс пришёл в 17–воспитанник Барселоны Рауль пришел в 14– воспитанник Атлетико
Так это секта БЧК (еще и под фаната Челси косит, тут так только эта нечисть делает), они постоянно врут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ Эркинбек Апаканов
тут как тут риогберг и климов, ничего удивительного.
ооо, мамбеты реаловские подтянулись
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ London.is.blue
Легендарные капитаны Барсы - Гвардиола, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, Бускетс - воспитанники Барсы. Легендарные капитаны Реала - Рауль(Атлетико), Касильяс(Реал), Рамос(Севилья), Марсело(какая-то бразильская фавела), Бензема(Лион). Разница в качестве школы поражает. Воспитанники против наемников.
Месси - воспитанник Барсы,а Рауль - не воспитанник Реала? Закусывай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
utsh44psmr
Оооо! Это Динамо!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маноло Санчи́с
Ответ London.is.blue
Легендарные капитаны Барсы - Гвардиола, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, Бускетс - воспитанники Барсы. Легендарные капитаны Реала - Рауль(Атлетико), Касильяс(Реал), Рамос(Севилья), Марсело(какая-то бразильская фавела), Бензема(Лион). Разница в качестве школы поражает. Воспитанники против наемников.
Лихо ты Месси в воспитанники Барсы записал)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Cheng
Ответ Игорь Климов
Да, это команда наёмников.
Ну хоть наемникам своевременно платят зп и не требуют сокращения каждый месяц как в цирке)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Годин
Вот в Испании дураки
До сих пор не поняли, что необходим лимит на легионеров
Должны брать пример с рпл!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ che kaif
И фаны этой команды кого то еще называют мешком с наемниками😅
Я ещё понимаю за количество Казахов или Россиян в составе переживали, но почему должно волновать количество Испанцев. Реал позиционировал себя как Галактикос, близкий к сборной мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Никита Давыдкин
Мы все видим эту интернациональную семью в Ла Лиге, -14 от первого места
Как раз в Ла Лиге чаще испанцы играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Cheng
Ответ Никита Давыдкин
Мы все видим эту интернациональную семью в Ла Лиге, -14 от первого места
Ты хотел пукнуть, но обосрался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ Johnny Cheng
Ты хотел пукнуть, но обосрался)
Да-да, больше написать нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ King_X
Лучше так чем всяких гарсий, ферранов, фати и серджи робертов выпускать
с этими игроками Барса ни раз побеждала Реал, и в этом сезоне станет чемпионом так то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mmaxx
Ответ rigobersong
Больше всех орали, почему Энрике футболистов Реала в сборную не брал:)🤣🤣🤣
Это неправда, все адекватные люди отметили это как исторический факт, но на тот момент все мадридские сборники были либо неосновными в клубе, либо после травм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
за Динамо гонятся )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Лучше так чем всяких гарсий, ферранов, фати и серджи робертов выпускать
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий