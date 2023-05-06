«Реал» – первая команда в истории Кубка Испании с 10 иностранцами в составе на финал
В составе «Реала» на финал Кубка Испании впервые будет 10 иностранных футболистов.
Мадридцы встретятся в решающей игре с «Осасуной». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Карло Анчелотти включил в стартовый состав лишь одного испанца – защитника Даниэля Карвахаля.
Также впервые в истории турнира на поле у одной из команд появятся сразу 10 приезжих. Ими станут Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Карим Бензема.
Кубок Испании. Финал. «Реал» против «Осасуны». Винисиус, Родриго и Бензема в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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