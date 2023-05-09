Анчелотти о составе на «Сити»: «В полузащите все понятно – Модрич и остальные. Камавинга смещается на фланг, только когда мы без мяча»
Карло Анчелотти подтвердил, что Лука Модрич сможет сыграть против «Манчестер Сити».
Напомним, Модрич получил травму бедра в матче с «Жироной» в Ла Лиге 25 апреля. 37-летний полузащитник «Реала» должен был пропустить до 4 недель, но смог восстановиться значительно быстрее – хорват вышел на поле в финале Кубка Испании против «Осасуны», заменив Тони Крооса на 82-й минуте.
«В центре поля все понятно – сыграют Модрич… И другие. Если Лука в порядке, он играет, и он справится без проблем.
Камавинга иногда меняет позицию в зависимости от того, контролируем мы мяч или нет. Иногда он играет глубже, а иногда между линиями.
Он не из тех крайних защитников, которые продвигаются по флангу – у нас есть Винисиус, который очень опасен. [Камавинга] играет на позиции крайнего защитника только тогда, когда мы играем без мяча.
Физический аспект не будет важнее других. У нас было время восстановиться, и очевидно, что усталость Вальверде совершенно не такая, как у меня», – сказал главный тренер «Реала».
Первый полуфинальный матч против «Манчестер Сити» мадридцы проведут во вторник, 9 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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