Анчелотти о составе на «Сити»: «В полузащите все понятно – Модрич и остальные. Камавинга смещается на фланг, только когда мы без мяча»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти подтвердил, что Лука Модрич сможет сыграть против «Манчестер Сити».

Напомним, Модрич получил травму бедра в матче с «Жироной» в Ла Лиге 25 апреля. 37-летний полузащитник «Реала» должен был пропустить до 4 недель, но смог восстановиться значительно быстрее – хорват вышел на поле в финале Кубка Испании против «Осасуны», заменив Тони Крооса на 82-й минуте.

«В центре поля все понятно – сыграют Модрич… И другие. Если Лука в порядке, он играет, и он справится без проблем.

Камавинга иногда меняет позицию в зависимости от того, контролируем мы мяч или нет. Иногда он играет глубже, а иногда между линиями.

Он не из тех крайних защитников, которые продвигаются по флангу – у нас есть Винисиус, который очень опасен. [Камавинга] играет на позиции крайнего защитника только тогда, когда мы играем без мяча.

Физический аспект не будет важнее других. У нас было время восстановиться, и очевидно, что усталость Вальверде совершенно не такая, как у меня», – сказал главный тренер «Реала».

Первый полуфинальный матч против «Манчестер Сити» мадридцы проведут во вторник, 9 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

50 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Так он и раскрыл все секреты 😂
+40
-1
+39
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
ох как же вы сегодня пожалеете о своих словах и пафосе сливочные)
Фанатам «Барселоны» не остаётся ничего, кроме как болеть за всех соперников «Реала» в ЛЧ. А свой пафос, который ты оставляешь в комментариях за другой клуб, оставь при себе. Интернет помнит всё. Будь проще и добрее, и люди к тебе потянутся
+38
-3
+35
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Alxx3xx
Ответ dreamstep
Кросс с Модричем напоследок должны щёлкнуть Сити, в следующих сезонах будут постепенно всё же уходить на второй план.
В прошлом году уже щёлкнули.
+34
-7
+27
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Artem Piatkov
Модрич настолько хорош, что затмевает собой всех остальных полузащитников

По характеристикам даже сильнее Хави с Иньесттй
+42
-28
+14
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
ох как же вы сегодня пожалеете о своих словах и пафосе сливочные)
Умираю от смеха))
+9
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+9
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Nina Nina
Ответ Artem Piatkov
Модрич настолько хорош, что затмевает собой всех остальных полузащитников По характеристикам даже сильнее Хави с Иньесттй
чта?? Модрич не умеет обводить по несколько как Иньеста
+12
-4
+8
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eftomolgy
Надеюсь, хитрый лис Карло найдёт способы остановить голубую машину
+10
-2
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Ashan Sorokin
Ответ Artem Piatkov
Модрич настолько хорош, что затмевает собой всех остальных полузащитников По характеристикам даже сильнее Хави с Иньесттй
То что модрич сильнее Хавиньсета уже давно не секрет )
+32
-25
+7
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dreamstep
Кросс с Модричем напоследок должны щёлкнуть Сити, в следующих сезонах будут постепенно всё же уходить на второй план.
+21
-15
+6
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buturlinomo
Хотелось бы, что бы Бензема вышел на пик, последние игры были неяркими для него
+6
0
+6
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Иван Иванов
Жду ответку от Пепа: "В полузащите все понятно – Де Брюйне и остальные."
+5
0
+5
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Андрей Хенто
Феде уже несколько недель испытывает серьезный дискомфорт, однако он хочет помочь команде, а лечится уже будет по окончанию сезона. Вот это настоящий футболист который предан футболу и команде. В обозримом будущем будет капитаном клуба.
+7
-3
+4
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Raul14
Ответ Nina Nina
чта?? Модрич не умеет обводить по несколько как Иньеста
Модрич который убегает от 20летних защитников: 🗿
+8
-4
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Илья Морозов
Ответ Barca_mania
ох как же вы сегодня пожалеете о своих словах и пафосе сливочные)
Для фанатов Барселоны главное чтобы у соседа корова сдохла...
+5
-1
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SpainFan
Ответ Artem Piatkov
Модрич настолько хорош, что затмевает собой всех остальных полузащитников По характеристикам даже сильнее Хави с Иньесттй
Кажись футбол вы смотрите точно не глазами, раз не видите как минимум колоссальный разрыв в плане дриблинга между Иньестой и Модричем
+29
-25
+4
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Goodkiller Gambler
Ответ SpainFan
Кажись футбол вы смотрите точно не глазами, раз не видите как минимум колоссальный разрыв в плане дриблинга между Иньестой и Модричем
Зато в плане видения поля Модричу нет и не было равных вовсе. Иньеста в том числе.
Да и вообще их трудно сравнивать. Всё таки роли у них разные.
+15
-12
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Zakir Zakir
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Так он и раскрыл все секреты 😂
состав реала крайне легко угадать если честно, а анчи всегда есть 11 и остальные. весь вопрос что предпочтет анчи, играет сегодня больше в атаку, или в контроль (увидим тчуамени или родриго) . думаю дома в старте сыграет родриго
+3
0
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El Blanco
Ответ SpainFan
Кажись футбол вы смотрите точно не глазами, раз не видите как минимум колоссальный разрыв в плане дриблинга между Иньестой и Модричем
Разрыв есть, но далеко не колоссальный. В плане стабильности и влияния на игру Модрич превосходит Иньесту. Достаточно посмотреть где каждый из них находится сейчас.
+7
-4
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EKSPERT
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Так он и раскрыл все секреты 😂
Так это давно всем было понятно
+3
0
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buryat
Ответ Gravdaar Iyaad
кто такой ко?
Короос, наверное)
+3
0
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Спартак Уокер
Матч будет интересный
+2
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Андрей Хенто
Феде уже несколько недель испытывает серьезный дискомфорт, однако он хочет помочь команде, а лечится уже будет по окончанию сезона. Вот это настоящий футболист который предан футболу и команде. В обозримом будущем будет капитаном клуба.
Если не справятся с МанСити, окончания сезона можно и не ждать, в остальном-то все задачи уже решены или наоборот не решены.
+2
0
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deadjoker
Нас будет какая-то тактика и мы ее придержимся :))
+2
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Мурад Гамзаев
Ответ SpainFan
Кажись футбол вы смотрите точно не глазами, раз не видите как минимум колоссальный разрыв в плане дриблинга между Иньестой и Модричем
Не то, чтобы колоссальный, но разница есть конечно, но тут ещё нужно сделать поправочку, иньестп позиционно играл выше модрича, и продвигал мяч в финальную треть. Модрич же делает черновую работу опорника и продвигает мяч из 1й во 2ю треть(иногда и в финальной сверкает) но базово, модрич сильно глубже иньесты играет. Да и дриблинг, это лишь один аспект. Иньеста так же был спецом по последнему пасу
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Русланф
Ответ SpainFan
Кажись футбол вы смотрите точно не глазами, раз не видите как минимум колоссальный разрыв в плане дриблинга между Иньестой и Модричем
Да ты прав, Дриблинг Модрича это что то восхитительная
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