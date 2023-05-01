Анчелотти об атаке «Реала»: «Цель клуба – подписать форварда, Бензема уже не молод. Но это не главная проблема, Винисиус и Родриго прогрессируют»
Карло Анчелотти считает, что «Реалу» нужно подписать нападающего на замену Карима Бензема.
«Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим [Бензема] уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.
В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
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зачем эти дописывания? Какая же тогда главная проблема? А?