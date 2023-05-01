Анчелотти об атаке «Реала»: «Цель клуба – подписать форварда, Бензема уже не молод. Но это не главная проблема, Винисиус и Родриго прогрессируют»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реалу» нужно подписать нападающего на замену Карима Бензема.

«Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим [Бензема] уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.

В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Golos Razuma
Это главнейшая проблема. Бензема топ, но на сколько еще его хватит.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
Что за тупой заголовок? Карло не говорил "Но это не главная проблема"!
зачем эти дописывания? Какая же тогда главная проблема? А?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Ответ hiper26
Кастельянос в помощь .
И будет он играть, как в матче с Барсой, мазать по пустым
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manas Boltaev
Ответ Golos Razuma
Это главнейшая проблема. Бензема топ, но на сколько еще его хватит.
Думаю ещё год , желательно им взять Холланда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий