Анчелотти об атаке «Реала»: «Цель клуба – подписать форварда, Бензема уже не молод. Но это не главная проблема, Винисиус и Родриго прогрессируют»

Карло Анчелотти считает, что «Реалу» нужно подписать нападающего на замену Карима Бензема.

«Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что [Бензема] уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.

В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но и прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой», – сказал главный тренер мадридского « ».

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