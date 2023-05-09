«Реал» один раз пробил по воротам в первом тайме, «Ман Сити» – шесть. Команда Гвардиолы владела мячом 68% времени

«Манчестер Сити» превосходит «Реал» по статистике после первого тайма.

Но при этом команда тренера уступает мадридцам (0:1, перерыв) в первом полуфинальном матче .

«Реал» пробил один раз по воротам в течение 45 минут игры – этот удар Винисиуса на 36-й минуте стал голевым.

« » нанес шесть ударов в сторону ворот в первом тайме, четыре из них – в створ.

Английский клуб владел мячом 68% времени по итогам первой половины игры, испанская команда – 32%.

Кроме того, «Ман Сити» выполнил 348 передач в первом тайме (322 точных), « » – 168 передач (135 точных).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».