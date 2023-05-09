«Реал» один раз пробил по воротам в первом тайме, «Ман Сити» – шесть. Команда Гвардиолы владела мячом 68% времени

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Винисиус Жуниор Футбол

«Манчестер Сити» превосходит «Реал» по статистике после первого тайма.

Но при этом команда тренера Пепа Гвардиола уступает мадридцам (0:1, перерыв) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Реал» пробил один раз по воротам в течение 45 минут игры – этот удар Винисиуса на 36-й минуте стал голевым.

«Манчестер Сити» нанес шесть ударов в сторону ворот в первом тайме, четыре из них – в створ.

Английский клуб владел мячом 68% времени по итогам первой половины игры, испанская команда – 32%.

Кроме того, «Ман Сити» выполнил 348 передач в первом тайме (322 точных), «Реал» – 168 передач (135 точных).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».

47 комментариев

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MFORCE
Как обычно )
+32
-5
+27
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fellx
Играют Сити и Реал, а плачут фанаты Барсы))
+28
-14
+14
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Coodesnik
Ответ Barca_mania
Вот что называется несправедливость. Благо есть ещё три тайма, чтобы нагнуть сливочных 💪
Ахаха. Давай,давай. Скоро плакать будешь.))
+21
-8
+13
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Фёдор Кузнецов
Впринципе опасность ударов Сити меньше чем опасность прострела Винисиуса
+10
-4
+6
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atomio
пока это копия полуфиналов прошлого года. МС возит лицом об газон Реал, но тот все равно проходит дальше.
+8
-4
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Adam Almurzaev
Ответ atomio
пока это копия полуфиналов прошлого года. МС возит лицом об газон Реал, но тот все равно проходит дальше.
Где возит? В прошлом году реально опасные подходы были, а тут ватоката и дальные удары.
+5
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Адиль Канатов
Такой реал и сити Интер незаметит снесет просто. Что за скорости?
+5
-1
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Владислав Харламов
А потом все будут рассуждать: как же Гвардиола опять не выиграл Лигу Чемпионов? импотенция, а не игра. Модрич и Кросс таких ’тики-такеров’ с потрохами сожрут
+8
-5
+3
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sports!
Анчелотти все так затягивает Пепа в свой в тягучий футбол. Если Пеп не отойдет от этой идеи, то исход предрешён
+3
0
+3
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dan.semey
Прошу Мадридисты не делайте громких заявлении! Это всего лишь первый тайм из четырех! Сити сильная команда и прилететь может мама не горюй. Hala Madrid!
+3
0
+3
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Blaumerc
как они это делают 🤷‍♂️
что у них там, кто у них там, шаман какой-то великий или что?
по другому это не объяснить, играет, создаёт и владеет одна команда, а забивает другая.
+3
0
+3
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Водяра
Тики така бритиш стайл.
+2
0
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LEO30_10
Ответ Добрый Ретроград
Во втором Сити забьёт.
Возможно 50%😶‍🌫️
+2
0
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Moscwow
Ответ Coodesnik
Ахаха. Давай,давай. Скоро плакать будешь.))
Это ж местный Махмуд Черданцев, то он молился, чтобы Реалу достался ПСЖ, ради него аж шары в том году перегрели на жеребьёвке, потом Сити, в этом году опять Сити
+2
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Вот что называется несправедливость. Благо есть ещё три тайма, чтобы нагнуть сливочных 💪
Твой прогноз со счётом 0:4 уже не сработал, к счастью. Помню, в последний раз ты прогнозировал тот же разгром «Реала» со счётом 0:4 в Класико, но результат вышел полностью противоположным. Интернет помнит всё. Надеюсь, сегодня история повторится!
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Arman FCSM
Ответ LEO30_10
Холанд 🆚 Лейпциг 5 гол: 👑 Холанд 🆚 Реал мадрид 0 удар: 💨
Не говори "гоп". Ещё играть и играть
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Ruslan Isaev
2 игры рукой от сити, как после этого у кого-то язык повернется сказать что судят в пользу Реала.
Судья чимарь конкретный
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Добрый Ретроград
Во втором Сити забьёт.
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Fan of Sport
Справедливости ради у Сити не было действительно опасного момента, также хотел бы отметить некую нервозность игроков обороны Сити.
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Coodesnik
Ответ Moscwow
Это ж местный Махмуд Черданцев, то он молился, чтобы Реалу достался ПСЖ, ради него аж шары в том году перегрели на жеребьёвке, потом Сити, в этом году опять Сити
🤣🤣🤣
+1
0
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udiekemen
Ответ MFORCE
Как обычно )
Реал Мадрид)
+5
-4
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udiekemen
Ответ LEO30_10
Холанд 🆚 Лейпциг 5 гол: 👑 Холанд 🆚 Реал мадрид 0 удар: 💨
Рано судишь
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llolishe
Вы забыли главный скилл Эдерсона-пропускать гол после первого же более менее опасного удара соперника
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NikoVinkovic
Какой толк от всех этих цифер, если самая главная не в пользу подобных "доминаторов" вроде Сити. У сборной Испании спросите.
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Не уверен!!
Ответ Blaumerc
как они это делают 🤷‍♂️ что у них там, кто у них там, шаман какой-то великий или что? по другому это не объяснить, играет, создаёт и владеет одна команда, а забивает другая.
Если ты не заметил большая часть игроков Реала в оборонительной фазе стоят или ходят пешком. Может быть это заставило и игроков Мс тоже пешком ходить, так как они тоже стали им подорожать...
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