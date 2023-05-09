«Реал» один раз пробил по воротам в первом тайме, «Ман Сити» – шесть. Команда Гвардиолы владела мячом 68% времени
«Манчестер Сити» превосходит «Реал» по статистике после первого тайма.
Но при этом команда тренера Пепа Гвардиола уступает мадридцам (0:1, перерыв) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Реал» пробил один раз по воротам в течение 45 минут игры – этот удар Винисиуса на 36-й минуте стал голевым.
«Манчестер Сити» нанес шесть ударов в сторону ворот в первом тайме, четыре из них – в створ.
Английский клуб владел мячом 68% времени по итогам первой половины игры, испанская команда – 32%.
Кроме того, «Ман Сити» выполнил 348 передач в первом тайме (322 точных), «Реал» – 168 передач (135 точных).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».
что у них там, кто у них там, шаман какой-то великий или что?
по другому это не объяснить, играет, создаёт и владеет одна команда, а забивает другая.
Судья чимарь конкретный