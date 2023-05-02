Журналистке и матери ребенка Силлессена угрожали в соцсетях после вопроса Анчелотти о Винисиусе. Она спросила о красной для бразильца за споры с судьями

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Журналистку Марию Моран оскорбляли в социальных сетях после вопроса о Винисиусе.

Репортер Gol TV Мария Моран на пресс-конференции задала вопрос главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти о Винисиусе.

«Как вы думаете, стоит ли Винисиусу показать красную карточку в качестве урока из-за его непрерывных протестов судьям?» – спросила журналистка.

«Красную? Нет, красную не нужно. Еще и красной не хватало. Думаю, достаточно тех желтых карточек, которые он получил», – ответил итальянский специалист.

После этого в социальных сетях Моран опубликовала запись, в которой содержатся скриншоты написанных оскорблений и угроз в ее адрес, грубых высказываний в адрес ее дочери.

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12 комментариев

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KorbenDaIlas
Ответ Los Galácticos
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Нет никакой справедливости и нужды в оскорблениях, которые адресованы ей и её ребёнку
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Игорь Канкулов
Ответ HI MARS
Надо следить за метлой.Такую фигню сморозила
Ох уж это тяжкое бытиё клоуном...
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Алексей Ненахов
Самое глупое это оскорблять родных людей, да можно в на эмоциях написать что-то в адрес человека, но не его родственников
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Tristan...
Вам не стыдно, Франкисты? Хоть иногда людьми оставайтесь... В прочем... какой клуб, такие и болельщики...
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Raindrop Drop Top
Это давно известно, что у сливок самые отбитые фанатики, которые желают травм и смерти всем неправым 🤣
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Los Galácticos
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Микель Венгер
Ответ HI MARS
Винисиус получает левые карточки,в то время как его обидчики постоянно уходят от ответственности.А эта ещё и с издёвкой задаёт такие вопросы.Следовало бы отстранить ее
а почему другие чернокожие игроки не попадают в конфликты? почему в ленте новостей постоянно винисиус? ты не задумывался хотя бы раз?
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Эльдар Сулейманов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А кому из известных мало мальски личностей в соцсетях не угрожали школьники из средней Азии, коих так много болеет за Борселону?)
Я не из средней Азии но вопрос к тебе, почему именно средняя Азия тебя обидели?
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Tristan...
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А кому из известных мало мальски личностей в соцсетях не угрожали школьники из средней Азии, коих так много болеет за Борселону?)
Новость о Анчелотти, Винисиусе и журналистке, которая получает угрозы от отбитых сливок. Причём тут Барселона?
А хотя... в любой ситуации переводить стрелку на Барсу, это по Реаловски...
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