Журналистке и матери ребенка Силлессена угрожали в соцсетях после вопроса Анчелотти о Винисиусе. Она спросила о красной для бразильца за споры с судьями
Журналистку Марию Моран оскорбляли в социальных сетях после вопроса о Винисиусе.
Репортер Gol TV Мария Моран на пресс-конференции задала вопрос главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти о Винисиусе.
«Как вы думаете, стоит ли Винисиусу показать красную карточку в качестве урока из-за его непрерывных протестов судьям?» – спросила журналистка.
«Красную? Нет, красную не нужно. Еще и красной не хватало. Думаю, достаточно тех желтых карточек, которые он получил», – ответил итальянский специалист.
После этого в социальных сетях Моран опубликовала запись, в которой содержатся скриншоты написанных оскорблений и угроз в ее адрес, грубых высказываний в адрес ее дочери.
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