Журналистке и матери ребенка Силлессена угрожали в соцсетях после вопроса Анчелотти о Винисиусе. Она спросила о красной для бразильца за споры с судьями

Журналистку Марию Моран оскорбляли в социальных сетях после вопроса о Винисиусе.

Репортер Gol TV Мария Моран на пресс-конференции задала вопрос главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти о Винисиусе.

«Как вы думаете, стоит ли Винисиусу показать красную карточку в качестве урока из-за его непрерывных протестов судьям?» – спросила журналистка.

«Красную? Нет, красную не нужно. Еще и красной не хватало. Думаю, достаточно тех желтых карточек, которые он получил», – ответил итальянский специалист.

После этого в социальных сетях Моран опубликовала запись, в которой содержатся скриншоты написанных оскорблений и угроз в ее адрес, грубых высказываний в адрес ее дочери.

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