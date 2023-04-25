Сборная России может сыграть с ОАЭ в Абу-Даби летом или осенью (Sport24)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная ОАЭ по футболу сборная России U-19 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч со командой ОАЭ.

По информации Sport24, переговоры о товарищеском матче пройдут после турнира молодежных команд в Дубае с 28 по 31 июня, в котором примет участие юношеская сборная России U18.

Матч первых сборных может пройти в Абу-Даби в конце июня или во время осеннего перерыва на матчи сборных.

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17 комментариев

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stepalton
И зачем???? В турнире отказались играть, зачем с другими играть??? Странные они....
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Ебздрогыч
Там и полный стадион наших соберется, многие соотечественники с деньгами обосновались в Дубайске
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Міш Міш
До окончания войны это не возможно. Только киргизы.
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WhatZ
Ответ Ебздрогыч
Там и полный стадион наших соберется, многие соотечественники с деньгами обосновались в Дубайске
Только основной массе этих "многих" нафиг не упал футбол, особенно игра против ОАЭ
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Екн Лор
Лучше в Эр-Рияде сыграть с Аль-Насром. Чемпионат Верблюжьих наций
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DonaldBrashear 2.0
какая игра? с ума сошли что ли? паспортистам-миллионерам отдыхать надо, они устают бедненькие. ишь чего удумали, товарищескую игру хотят, отменить, отказаться надо!
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Ярик01
В ОАЭ комфортнее, чем в солнечном дружественном Ташкенте
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Evgeny Khokhlov
Летом в Абу Даби я бы не советовал
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Россия будет свободной
норм командировочка на море
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SatanA_
...или зимой, или весной. Или сыграет, или не сыграет.
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Лимит Лимитович
Правильно! В 45 градусов, надеюсь, сыграют, никаких манежей с кондеями
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карабашка
Летом там хорошо!От 40 до 50.
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Raul14
Ответ Міш Міш
До окончания войны это не возможно. Только киргизы.
киргизы настоящие друзья
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Георгий Большаков
Ответ Міш Міш
До окончания войны это не возможно. Только киргизы.
ОАЭ не воюет с Россией
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angry horse
Ответ Міш Міш
До окончания войны это не возможно. Только киргизы.
Какая еще война?😁
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