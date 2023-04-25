Сборная России может сыграть с ОАЭ в Абу-Даби летом или осенью (Sport24)
Сборная России может провести товарищеский матч со командой ОАЭ.
По информации Sport24, переговоры о товарищеском матче пройдут после турнира молодежных команд в Дубае с 28 по 31 июня, в котором примет участие юношеская сборная России U18.
Матч первых сборных может пройти в Абу-Даби в конце июня или во время осеннего перерыва на матчи сборных.
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