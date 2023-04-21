Колыванов об отказе России от турнира в Азии: «Сборная устала играть с этой шпаной. Лучше вообще не играть международные матчи»
Игорь Колыванов прокомментировал отказ сборной России от участия в азиатском турнире.
Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.
Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного.
В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами», – сказал бывший нападающий сборной России.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
У нас тоже не Бразилия с Германией. Арги вон играли товарняк с Кюрасао, а мы прям гранды - "шпана".
Ни ума, ни воспитания…
Если следовать этой логике, сборная России представляет уголовников-рецидивистов, которым со шпаной возиться западло. Я правильно уловил?
А зачем нам нужен рфс и контора офис РПЛ? с огромным штатом , с огромными зарплатами руководителей рфс и РПЛ?
Зачем сборная с тренером сборной?
Зачем тратить огромные деньги если нет никаких значимых игр?
Я думаю Левитину и Чернышенко есть над чем задуматься чтобы остановить поток денег на ветер то есть на футбол?
Шпана - это российские футболисты-параоитики. С кучей понтов и нулём успехов
Хамить в любом случае не надо. Надо помнить притчу о трёх сыновьях- ,,У отца было три сына : двое умных, а третий футболист! "