Колыванов об отказе России от турнира в Азии: «Сборная устала играть с этой шпаной. Лучше вообще не играть международные матчи»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Игорь Колыванов Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) вторая сборная России Чемпионат.com Футбол

Игорь Колыванов прокомментировал отказ сборной России от участия в азиатском турнире.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного.

В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами», – сказал бывший нападающий сборной России.

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66 комментариев

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Alex1104
Ну это через край. Так говорить о сборных других стран - пробивать дно.
У нас тоже не Бразилия с Германией. Арги вон играли товарняк с Кюрасао, а мы прям гранды - "шпана".
+116
-3
+113
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Пирс Морган
Судя по манере беседы, он сам относится к шпане
+63
-2
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Антон Киселёв
Ответ Alex1104
Ну это через край. Так говорить о сборных других стран - пробивать дно. У нас тоже не Бразилия с Германией. Арги вон играли товарняк с Кюрасао, а мы прям гранды - "шпана".
Да они вообще поехавшие, зачем??? Зачем вы публично так отзываетесь о других сборных?
+48
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Ебздрогыч
Только что-то наша гениальная сборная кудесников мяча даже эту шпану обыграть не может
+47
-3
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Yndestad
Империализм головного мозга пробивается даже в разговорах о футболе.
+47
-6
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Владимир Самсонов
Идиотское и хамское высказывание.
+26
-1
+25
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RusselAlexAbrams
Было у отца 2 сына: один умный , другой - футболист.
Ни ума, ни воспитания…
+16
-2
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Владимир Данилов
Шпана — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из детских домов. Другое наименование — гопники.

Если следовать этой логике, сборная России представляет уголовников-рецидивистов, которым со шпаной возиться западло. Я правильно уловил?
+16
-2
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alex_fanat_cska
Такая же шпана, как Словения и Словакия в своё время?
+13
-1
+12
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Донован хозяин НБА
Ответ Ростовский
Чем же хуже Германии?
Уровнем исполнителей, качеством игры, развитостью инфраструктуры, передовыми технологиями. И еще сотней вещей, которые нет смысла объяснять человеку, который задает такой вопрос
+14
-2
+12
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cektor
еще кто шпана , надо разобраться ))
+10
-1
+9
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Dinamik1
С таким газпромовским руководством мы стремительно преблизились к этой шпане.Так что не надо обольщаться.
+8
0
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Вячеслав Максименко
Колыванову привычно отказываться от игр за сборную.
+6
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Ocelot
ну это же великая сборная России - шестикратные чемпионы мира и Европы, такой великой команде минимум с первой десяткой рейтинга ФИФА интересно играть не меньше :D
+5
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СИ
Тогда напрашивается вопрос
А зачем нам нужен рфс и контора офис РПЛ? с огромным штатом , с огромными зарплатами руководителей рфс и РПЛ?
Зачем сборная с тренером сборной?
Зачем тратить огромные деньги если нет никаких значимых игр?
Я думаю Левитину и Чернышенко есть над чем задуматься чтобы остановить поток денег на ветер то есть на футбол?
+6
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stewiegriffin2
Ответ Spartakus1984
Ох какое громкое заявление)))
тебе то че не нравится? все по имперски-патриотично, как ты любишь
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Баскетбольные Обзоры
Ответ alex_fanat_cska
Такая же шпана, как Словения и Словакия в своё время?
То был "колхоз" со слов одного не уровня сборной
+5
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Анатолий Смирнов
Тогда надо уж идти до конца: ликвидация - никаких сборных, никакого финансирования их тренеров и прочих служителей штабов, а деньги передать на развитие детского футбола!
+4
0
+4
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goshforever
Высокомерие деревянных футболистов и их обслуги, которые не могут обыграть даже Таджикистан, потешное.

Шпана - это российские футболисты-параоитики. С кучей понтов и нулём успехов
+3
0
+3
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artem saribekyan
Это просто хамство, быдловатость какая- та! А разве сб.России сильнее сб.Саудовской Аравии, Японии и т.д.? Не уверен.
Хамить в любом случае не надо. Надо помнить притчу о трёх сыновьях- ,,У отца было три сына : двое умных, а третий футболист! "
+4
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jwbmwbqvih
Ответ Alex1104
Ну это через край. Так говорить о сборных других стран - пробивать дно. У нас тоже не Бразилия с Германией. Арги вон играли товарняк с Кюрасао, а мы прям гранды - "шпана".
Аргентина плохой пример. Они ездят Месси показывают за деньги.
+3
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stewiegriffin2
Ответ Антон Киселёв
Да они вообще поехавшие, зачем??? Зачем вы публично так отзываетесь о других сборных?
чтобы засрать отношения вообще со всеми
+2
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Игорь Васильев
Вообще-то эта шпана на ЧМ играла, в отличие от наших мастеров
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Михаил1970
Лучше пить водку и кушать шашлыки.
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Виктор Тимошков
Сборная, которая не играет, устала. Соседи по карте, а недавно и по стране -шпана. Боже, отсыпь ему хоть каплю адекватности и уважения
+2
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