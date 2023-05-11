Россия и Ирак не сыграют в сентябре: «Все осталось на стадии интересов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборные России и Ирака не сыграют в сентябре.

Напомним, 26 марта эти команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге, он закончился победой россиян со счетом 2:0. Сообщалось, что в сентябре сборные могут сыграть еще раз. 

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», – сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

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6 комментариев

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catcher69
Как жы так ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vatikan
Обиделись на поражение
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Artem Piatkov
Странно, что с Монголией и Китаем не организуют какую нибудь серию товарок
+3
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MK
Атомный кубок не состоится)
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0
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Dizzod
а ведь вас звали на чемпионат CAFA.
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Герман Гевейлер
Не сыграем мы с Ираком
УЕФА нас ставит в неудобное положение
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