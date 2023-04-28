«Спартаку» интересен хавбек «Атлетико Тукуман» Хоакин Перейра (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Атлетико Тукуман Хоакин Перейра 1998 Пол Эшуорт Футбол

«Спартаку» интересен бывший игрок молодежной сборной Аргентины Хоакин Перейра.

По данным Metaratings.ru, 24-летний центральный полузащитник «Атлетико Тукуман» находится в шорт-листе московского клуба.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт посетит матчи ряда клубов в Латинской Америке.

Хоакин провел два матча за сборную Аргентины U20 на молодежном чемпионате Южной Америки-2017. На том турнире он выступал с Лаутаро Мартинесом, Лисандро Мартинесом, Кристианом Ромеро, Нануэлем Молиной и Хуаном Фойтом.

Перейра в нынешнем сезоне забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Аргентины. Его статистика – здесь.

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36 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Ярик01
Команда с 24го места чемпионата Аргентины.
Из каких команд пришли аргентинцы в Оренбург ? Которые сильнее и паспортистов Спартака в том числе
+14
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+14
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Enchanter WIZZARD
Брат торговца черным золотом
+12
-3
+9
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Ярик01
Команда с 24го места чемпионата Аргентины.
с 24-го места из 20
+8
0
+8
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Утя Ваткин
Ответ Enchanter WIZZARD
Брат торговца черным золотом
Черным деревом только
+4
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vzi
Надо посмотреть его статистику за прошлый год - Тукуман высоко шел в чемпионате.
+3
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Groondler
Когда в 2010 году изучал английский, искал себе друга по переписке, чтобы чатиться на английском. Был специальный даже сайт для поиска таких кентов. Нашел кента из Аргентины. Из города Тукуман! Много с ним чатились. Подтянули инглиш.

и вот урааааа!!! наконец-то встречаю упоминание этого города хоть где-то!!! Восторг!
+3
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AllenatoreFirenze
Имя и фамилия звучит так, что хочется добавить "Торговец чёрным деревом"
+2
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Hong Kil
Какая же классная фамилия Перейра! "Я не Негорро, я Себастьян Перейра, торговец черным деревом!"
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دينيس أوستروفسكي
Дно же
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Евгений Кузнецов
латиноамериканский игрок да из днищенской команды будет топом в рпл 80%..так глядишь и продавать их начнут в европу так что составим конкуренцию португалии и голландии🤣🤣
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ТимТалер
Левая Хоакина, правая Перейры )
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Olegs Petkuns
Бывший игрок молодежной сборной Аргентины. Так-то и Ди Мария тоже бывший.. 😄
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Spartakus1984
Спартак» может подписать полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса
26 апреля 2023, 12:49 МСК Футбол
Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу.

Кандидатура 27-летнего парагвайца рассматривается как один из вариантов усиления атаки. Вместе с тем у клуба есть определённые сомнения по поводу Рохаса, поэтому также рассматриваются другие кандидатуры. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего центрального полузащитника с подобным функционалом на поле, сообщает Metaratings.

Рохас выступает за аргентинский «Расинг» с июля 2019 года. На счету футболиста 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач за команду во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.
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Роман
Ответ Юрий Кечко
По сравнению с Денисовыми, Игнатовыми икрой быть не сложно
Игнатов и Денисов в разы лучше ваших воспитанников
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Дмитрий Королёв
Ответ Dmitry_1986
А как же в старте 11 воспитанников, а как же базовый клуб сборной?
кому это надо?
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Konstantin Zorin
Ответ Dmitry_1986
А как же в старте 11 воспитанников, а как же базовый клуб сборной?
А разве не Ростов базовый клуб?
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зато патриот
не получается у аргентинцев в спартаке, имхо
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aleksei08
Ни одного нормального трансфера нет давно, жиго , Алекс и т.д. берут одних деревяшек без паса , нужен хребет из топов, но жаба за душит опять....
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Иван Правспарт
А что наш молодняк совсем плохо если берём непонятно кого.
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Spartakus1984
Ответ Вратарь Бага
Опять в итоге купят какого-нибудь Педро Рошу или Кариоку
Как показывает время, сейчас Кариока был бы одним из лучших полузащитников в РПЛ.
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Как показывает время, сейчас Кариока был бы одним из лучших полузащитников в РПЛ.
Поправка
Это сейчас он был бы одним из лучших
Но он был не так плох как его критиковали
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Вратарь Бага
Ответ Spartakus1984
Как показывает время, сейчас Кариока был бы одним из лучших полузащитников в РПЛ.
не был он одним из лучших, не преувеличивайте) просто кариоку надо было использовать на позиции, аналогично которой занимал Алекс мескини или как его там звали, чтобы не ошибиться)
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Spartakus1984
Ответ зато патриот
не получается у аргентинцев в спартаке, имхо
У них в принципе в России во всех клуб не получается,за некоторыми исключениями,в отличие от тех же Бразильцев.
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Spartakus1984
Ответ bedLaM
а зачем нам цп? у нас в полузащите все более менее нормально, защитники нужны!
Нет разыгрывающего игрока,Игнатов не тянет.Но лично мне кажется,что настоящих опорник нужнее.
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