«Спартаку» интересен хавбек «Атлетико Тукуман» Хоакин Перейра (Metaratings.ru)
«Спартаку» интересен бывший игрок молодежной сборной Аргентины Хоакин Перейра.
По данным Metaratings.ru, 24-летний центральный полузащитник «Атлетико Тукуман» находится в шорт-листе московского клуба.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт посетит матчи ряда клубов в Латинской Америке.
Хоакин провел два матча за сборную Аргентины U20 на молодежном чемпионате Южной Америки-2017. На том турнире он выступал с Лаутаро Мартинесом, Лисандро Мартинесом, Кристианом Ромеро, Нануэлем Молиной и Хуаном Фойтом.
Перейра в нынешнем сезоне забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Аргентины. Его статистика – здесь.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
и вот урааааа!!! наконец-то встречаю упоминание этого города хоть где-то!!! Восторг!
26 апреля 2023, 12:49 МСК Футбол
Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу.
Кандидатура 27-летнего парагвайца рассматривается как один из вариантов усиления атаки. Вместе с тем у клуба есть определённые сомнения по поводу Рохаса, поэтому также рассматриваются другие кандидатуры. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего центрального полузащитника с подобным функционалом на поле, сообщает Metaratings.
Рохас выступает за аргентинский «Расинг» с июля 2019 года. На счету футболиста 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач за команду во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Это сейчас он был бы одним из лучших
Но он был не так плох как его критиковали