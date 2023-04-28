«Спартаку» интересен хавбек «Атлетико Тукуман» Хоакин Перейра (Metaratings.ru)

«Спартаку» интересен бывший игрок молодежной сборной Аргентины Хоакин Перейра.

По данным Metaratings.ru, 24-летний центральный полузащитник « » находится в шорт-листе московского клуба.

Ранее сообщалось, что спортивный директор « » посетит матчи ряда клубов в Латинской Америке.

провел два матча за сборную Аргентины U20 на молодежном чемпионате Южной Америки-2017. На том турнире он выступал с Лаутаро Мартинесом, Лисандро Мартинесом, Кристианом Ромеро, Нануэлем Молиной и Хуаном Фойтом.

Перейра в нынешнем сезоне забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Аргентины. Его статистика – здесь.

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