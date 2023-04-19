Директор «Спартака» Эшуорт отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля после вылета из Кубка

Директор «Спартака» отказался отвечать на вопрос о будущем тренера Гильермо Абаскаля.

Сегодня, 19 апреля, « » уступил на выезде «Акрону» (1:2) во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.

Спортивный директор «Спартака» после игры отказался отвечать на вопрос о будущем .

В 7 последних матчах «Спартак» одержал одну победу, потерпел три поражения и трижды сыграл вничью.

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