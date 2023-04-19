Директор «Спартака» Эшуорт отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля после вылета из Кубка

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Директор «Спартака» отказался отвечать на вопрос о будущем тренера Гильермо Абаскаля.

Сегодня, 19 апреля, «Спартак» уступил на выезде «Акрону» (1:2) во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт после игры отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля.

В 7 последних матчах «Спартак» одержал одну победу, потерпел три поражения и трижды сыграл вничью.

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38 комментариев

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alexsem69
А он вообще говорить то может?
Постоянно молчит.
😀
+47
-3
+44
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pogbadrogba
Ответ dr. cage
Причём тут Абаскаль? Просто вновь случился Спартак..
Ну...может...потому...что он....ну...ТРЕНЕР🤷‍♂️
+41
-7
+34
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Дядя ТУРА
Ответ SMART789
а зачем? он приехал доить нефтяной политпроект и успешно это делает, результаты давать не обязательно
как Маркизио получается))
+22
-4
+18
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dr. cage
Причём тут Абаскаль?

Просто вновь случился Спартак..
+31
-15
+16
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Алексей Спартаковский
на фоне этого эшуорта комиссар каттани вполне себе нормальным спортдиром кажется, лукойл умудрился подписать чела, гаже, чем было при федуне, а это еще постараться надо. И их совершенно не смутил провал его в ростове 17 лет назад, а также ужасная работа в Казахстане, просто вредители.
+13
-1
+12
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gospodin_nikto
Ну что?! Очередного топового тренера для Европы воспитали, можно отпускать!)))
+11
-1
+10
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Дмитрий Махаев
Всё в рамках цикла, всё по плану
+6
-1
+5
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SMART789
Ответ alexsem69
А он вообще говорить то может? Постоянно молчит. 😀
а зачем? он приехал доить нефтяной политпроект и успешно это делает, результаты давать не обязательно
+18
-14
+4
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Колбаскер тут
Вы сейчас здесь)
Предпоследняя стадия цикла: Вылетели из Кубка, сосредоточимся на чемпионате!
+6
-2
+4
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dr. cage
Ответ pogbadrogba
Ну...может...потому...что он....ну...ТРЕНЕР🤷‍♂️
20+ лет смотрю футбол.. Кто только не тренил Спартак после ухода Червиченко.. И случайные люди и мэтры тренерского цеха.. И всегда происходило тоснование Спартака..

И отсюда можно сделать вывод, что тренер виноват в этом не в самую первую очередь.. Может место проклятое, может ещё что..
+7
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Bartez1986
Ответ SMART789
а зачем? он приехал доить нефтяной политпроект и успешно это делает, результаты давать не обязательно
Расскажи, что и на ком конкретно надоил Эшуорт за время пребывания в Спартаке
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kutavlik
О чем вы спрашиваете, какой Абаскаль??? Свое бы местечко сохранить как-нибудь....
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Slavnov
Ответ неВолкЛарсен
Спартак как были импотентами со времён Карпина,так и остались…единственный лучик солнца был Карера за эти годы и то паспортисты все развалили Глушков и Ко мбаровы…в который раз повторюсь эти футболеры-паспортисты наделают себе супер прически модные,покрасятся ,прихорошатся аки Месси и Роналду ,а играть как они не могут…притом получают кэш и живут припеваючи…мерзость…Пусть Спартак обанкротится лучше и вылетит в фнл ,эти наглые холеные рожи уже настолько опротивили
Лучик света слил все что, мог,через короткое время,всегда выпинывали этот лучик света
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Мужанов Дмитрий Александрович
А ведь Мостовой предупреждал Спартак... но, они его всё равно продлили, и теперь либо неустойку платить, либо надеятся на "рыжее чудо"
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NIK7478
Нашли у кого спрашивать!))) Эшуорт сам на волоске висит! )
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Balt
Федун бы уже всё решил, а этот tits мнёт. ))
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Roman
Спартаковский цикл, значит, близок к завершению...
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jdrk
Когда будете звонить спартаковскому деду!? Который орал, что это лучший тренер на земле!
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Samoilov.com.70
При чём тут абаскаль ? У него пол команды дисквалифицированы , вторая часть травмирована !! А сегодня играли некоторые люди которым в Спартаке делать нечего !)))
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Александр Гущин
Эшуорт не немой случайно? Пора бы что-то говорить
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Kirill est. 1978
Нужно было спросить про будущее его самого.
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Onion
У Спартака директор - Эшуорт?! Вот, блин. Ну, бывает...
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Зайцев Руслан
Ответ gospodin_nikto
Ну что?! Очередного топового тренера для Европы воспитали, можно отпускать!)))
Топового поскакаля воспитали
+4
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Чёрный Плащ˙
Не, теперь уже понятно, что колесо Сансары Спартака это уже научный факт, а не фантазии недоброжелателей
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неВолкЛарсен
Спартак как были импотентами со времён Карпина,так и остались…единственный лучик солнца был Карера за эти годы и то паспортисты все развалили Глушков и Ко мбаровы…в который раз повторюсь эти футболеры-паспортисты наделают себе супер прически модные,покрасятся ,прихорошатся аки Месси и Роналду ,а играть как они не могут…притом получают кэш и живут припеваючи…мерзость…Пусть Спартак обанкротится лучше и вылетит в фнл ,эти наглые холеные рожи уже настолько опротивили
+6
-6
0
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