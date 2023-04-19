Директор «Спартака» Эшуорт отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля после вылета из Кубка
Директор «Спартака» отказался отвечать на вопрос о будущем тренера Гильермо Абаскаля.
Сегодня, 19 апреля, «Спартак» уступил на выезде «Акрону» (1:2) во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт после игры отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля.
В 7 последних матчах «Спартак» одержал одну победу, потерпел три поражения и трижды сыграл вничью.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Постоянно молчит.
😀
Просто вновь случился Спартак..
Предпоследняя стадия цикла: Вылетели из Кубка, сосредоточимся на чемпионате!
И отсюда можно сделать вывод, что тренер виноват в этом не в самую первую очередь.. Может место проклятое, может ещё что..