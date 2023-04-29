Селихов о «Спартаке»: «Команда номер один в стране, люблю ее. Хотел бы остаться до конца карьеры»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Каспер Шмейхель Давид Де Хеа Роберто Фирмино Александр Селихов Пол Эшуорт Футбол

Александр Селихов назвал «Спартак» главной командой России.

– В начале сезона ты продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Как происходил этот процесс?

– Когда спортивным директором стал Пол Эшуорт, он вызвал меня к себе и сообщил, что клуб хочет продлить со мной соглашение. Где-то в течение недели улаживались детали, а потом я поставил подпись. Все прошло быстро. Мы учли все нюансы: и историю травм, и рекомендации врачей. Новый контракт стал для нас с клубом компромиссом. Надеюсь, это не последнее мое соглашение со «Спартаком».

– До конца прежнего контракта оставалось не так много времени, в прессе уже появлялись различные слухи. Не было мыслей, что, возможно, придется сменить клуб?

– Я был абсолютно спокоен. Жизнь футболиста так устроена, что в какой-то момент тебе могут ничего не предложить. Нужно быть ко всему готовым. 

– До переподписания появлялись новости об интересе к тебе со стороны других клубов. В частности, турецких. Там атмосфера на трибунах жаркая. Не думал сменить обстановку?

– Нет. Хотя альтернативные варианты были, это правда. Но я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. Насколько это будут позволять здоровье и уровень моей игры. «Спартак» – клуб моего детства. Я люблю эту команду, она – номер один в стране. Я из Орла, который можно назвать красно-белым городом процентов на девяносто. К нам, кстати, уехала часть ворот после того самого домашнего матча с «Тереком» в чемпионском сезоне. Кажется, перекладина. Знаю ребят, которые везли ее в автобусе домой. Может, откроют потом музей.

– А у тебя есть что-то вроде личного музея?

– Да, в основном в нем хранятся игровые майки других футболистов – их уже накопилось около ста. Самые крутые в коллекции получил от Де Хеа, Фирмино и Асенхо. После «Лестера» взял майку Шмейхеля, но потом подарил ее Реброву. Еще дома храню медали, награды и подарки от болельщиков. У отца в основном хранятся детские призы и грамоты, – рассказал вратарь «Спартака».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шихов
Ответ Nick150486
Сидя в запасе получать бабло, а по окончании карьеры, получить должность в клубе. Идеальная карьера.
Это ты про кого?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег BURAN
🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsansan1971@gmail.com
Ответ Денис Шихов
Это ты про кого?)
А главное - зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий