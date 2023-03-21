Пресс-атташе «Севильи»: «Абаскаль не возглавит наш клуб. Такой вариант невозможен»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Хорхе Сампаоли Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавит «Севилью».

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», – сказал пресс-атташе испанской команды Гомес Хесус.

Сегодня «Севилья» уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера. Ранее сообщалось об интересе клуба Ла Лиги к Абаскалю.

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14 комментариев

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Дри66линг Нейа
Ответ Пользователь Имени
Боятся, что попросит второй раз купить у Спартака Промеса )
Промес:🙂
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Никита Самарин
Пусть Севилья сама со дна поднимается, на которое в этом сезоне опустилась.
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Ильдар Фарукшин
Ответ cmorblr
Семака берите
Не пусть в Зените сидит, не дай бог. А то настоящего тренера найдут 😊
+6
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Peter Parker
Ответ Спартак Уокер
Я думаю его кандидатуры и не рассматривали
Это как посмотреть, тут и парень местный, да и вряд ли в Севилье забыли успехи предыдущего тренера со спартаковским прошлым 😄😏
+4
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Ильдар Фарукшин
Первая хорошая новость 😊
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Valentin Kompaneytsev
Для Спартака хорошая новость.
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cmorblr
Семака берите
+5
-1
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Пользователь Имени
Боятся, что попросит второй раз купить у Спартака Промеса )
+9
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+8
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Магомед Саид Амирханов
Хорошая новость!
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Спартак Уокер
Я думаю его кандидатуры и не рассматривали
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Виталий
Ну и хорошо
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Yakub25
-Алло... АЛЛО! Слышите? Абаскаль не возглавит Севилью, это ясно?!
-Извините, а вы кто и зачем звоните?
-Все, пока!
+2
-4
-2
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Sobachkin
МатчТВ: В Севилье русофобы
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Инженер Управляющий
Гильермо ещё нужно в Спартаке поработать
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