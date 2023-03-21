Пресс-атташе «Севильи»: «Абаскаль не возглавит наш клуб. Такой вариант невозможен»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавит «Севилью».
«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», – сказал пресс-атташе испанской команды Гомес Хесус.
Сегодня «Севилья» уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера. Ранее сообщалось об интересе клуба Ла Лиги к Абаскалю.
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