«Челси» завтра сделает официальное предложение Почеттино. Лэмпард останется до конца сезона, несмотря на слабые результаты

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Фрэнк Лэмпард останется в «Челси» до лета, несмотря на скорый приход Маурисио Почеттино.

Как пишет The Times, завтра вечером лондонский клуб может направить официальное предложение 51-летнему тренеру. В этот день руководители «Челси» встретятся в Лос-Анджелесе, чтобы принять окончательное решение по новому тренеру.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что, несмотря на слабые результаты «Челси» в последних играх, план руководства не изменился – Фрэнк Лэмпард останется тренером до конца сезона.

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.

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33 комментария

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TravenS
Надеюсь, Фрэнк даст ему возможность стартовать в АПЛ, а не чемпионшипе)
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Pitkin
Ну да. Новому тренеру надо начинать с предсезонки, а не доканчивать сезон. Ну а Френки - он точно не вылетит в шип. Достаточно выиграть лишь один матч. Вообще - пренeприятная вся этa история оказалась.
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U
Удачи Почу, но почему-то совсем не верится в то, что он вывезет это шапито.
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Поребрик, а не бордюр
Почеттино хороший тренер. Если возьмёт под контроль раздевалку - Челси сможет чего-то добиться. Но и центрфорварда купить надо
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Андрей Тюрин
рад за Поча, надеюсь у него получится
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Lionel Andres Messi 10
Почеттино не дурак, а потому первым делом обговорит размер компенсации за разрыв контракта.
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Глор Обыкновенный
Ответ Поребрик, а не бордюр
Почеттино хороший тренер. Если возьмёт под контроль раздевалку - Челси сможет чего-то добиться. Но и центрфорварда купить надо
Ну есть Нкунку же. Может Лукакич воспрянет
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skywalker96
зря, поч дно на самом деле. ну, посредственный тренер. надо было лэмпса оставить, вот он хороший , с потенциалом. просто время нужно, как артете, например. а почу в разных клубах все условия создавали и время давали, он все просирал, поэтому маловероятно, что в челси получится нечто стоящее.
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TUNGUS
Ответ Поребрик, а не бордюр
Почеттино хороший тренер. Если возьмёт под контроль раздевалку - Челси сможет чего-то добиться. Но и центрфорварда купить надо
Двух.
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Lionel Andres Messi 10
Представил, как Боули становится на одно колено перед Почеттино и спрашивает: «Ты согласен?», а тот закатывает глаза и говорит: «Какой же ты придурок... Ну конечно я согласен!»
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Пако
Завтра ждите сватов!
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Daniil Kotov
Все правильно. Чем хуже будет начальная точка работы Почетино, тем легче будет создать видимость хорошей работы))
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onegin2007
Дайте Лемпарду поработать.
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rigobersong
Ахахха....как же я рад что этот распиаренный физрук будет челси тренировать:)))
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Konstantin Meerov
руководство путает слабые результаты с их отсутствием
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Abid_88
Эта чехарда нас ждёт до тех пор, пока Боули не надоест играть в менеджера.
Мог бы уже додуматься взять пример с Абрама и дать профессионалам заниматься своим делом , а не пытаться понять футбол за год.
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Игорь Колупанов
Не совсем понимаю почему все говорят ,что тренеру лучше приходить в межсезонье.
ДА конечно я понимаю предсезонка и все дела,но как по мне именно сейчас и именно в Челси идеальное время для смены тренера.Сезон провален,целей уже по сути нет,зато есть возможность посмотреть всех имеющихся игроков в боевых условиях,в матчах где по сути все равно на результат ,а у соперника есть мотивация
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Макс Y-O-Y
Ответ skywalker96
зря, поч дно на самом деле. ну, посредственный тренер. надо было лэмпса оставить, вот он хороший , с потенциалом. просто время нужно, как артете, например. а почу в разных клубах все условия создавали и время давали, он все просирал, поэтому маловероятно, что в челси получится нечто стоящее.
Поч создал команду в Тоттенхэме, и смог добиться финала ЛЧ. А в Челси как раз команды нет. Лэмпс отлично работал в Челси первый сезон, все забывают про это, но потом он потерял раздевалку. Было очень много новостей про это, так что не думаю, что он смог бы потянуть дальше там работать
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Rio (BLR)
Да уж. Из всех возможных вариантов взяли самого безтрофейного Зато в раздевалку пускать будут.
А кто сейчас среди топ-тренеров, бравших большие награды, свободен?
Нагельсманн, по сути, из той же категории тренеров, что Маурисио (но только моложе): умеет работать с молодёжью, ставить игру, но что у него, что у Почеттино, трофеи, добытые в клубах-гегемонах своих лиг, не оценивают как что-то выдающееся.
Есть ещё Луис Энрике, в копилке которого требл, но я, например, считаю его на голову слабее обоих вышеназванных.
Можно назвать Зидана, но он точно не будет сотрудничать с этим руководством.
Кто ещё есть на примете?
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Пако
А за Лэмпардом останется шлейф тренера неудачника.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Глор Обыкновенный
Ну есть Нкунку же. Может Лукакич воспрянет
Господи, там же ещё Нкунку😆
Прям как в том анекдоте про Илью Муромца: "Да где ж я вас хоронить-то буду?"🤭
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Yakub25
Слабые результаты? Слабые? Слабые были у Поттера, про результаты Лэмпарда можно сказать два слова- их нет!
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The Best
Слабые результаты?Их вообще нет,Лэмпарду нужно победить хотя бы в одном матче что Челси не вылетел в шип и на этом всё.
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Konstantin Meerov
Кулибали и Стерлинг вляпались в Челси двумя ногами
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леннорыч-абрамович
Челси: "Маурисио, выходи за меня!"
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