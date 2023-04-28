«Челси» завтра сделает официальное предложение Почеттино. Лэмпард останется до конца сезона, несмотря на слабые результаты
Фрэнк Лэмпард останется в «Челси» до лета, несмотря на скорый приход Маурисио Почеттино.
Как пишет The Times, завтра вечером лондонский клуб может направить официальное предложение 51-летнему тренеру. В этот день руководители «Челси» встретятся в Лос-Анджелесе, чтобы принять окончательное решение по новому тренеру.
Журналист Фабрицио Романо добавляет, что, несмотря на слабые результаты «Челси» в последних играх, план руководства не изменился – Фрэнк Лэмпард останется тренером до конца сезона.
«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.
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Мог бы уже додуматься взять пример с Абрама и дать профессионалам заниматься своим делом , а не пытаться понять футбол за год.
ДА конечно я понимаю предсезонка и все дела,но как по мне именно сейчас и именно в Челси идеальное время для смены тренера.Сезон провален,целей уже по сути нет,зато есть возможность посмотреть всех имеющихся игроков в боевых условиях,в матчах где по сути все равно на результат ,а у соперника есть мотивация
Нагельсманн, по сути, из той же категории тренеров, что Маурисио (но только моложе): умеет работать с молодёжью, ставить игру, но что у него, что у Почеттино, трофеи, добытые в клубах-гегемонах своих лиг, не оценивают как что-то выдающееся.
Есть ещё Луис Энрике, в копилке которого требл, но я, например, считаю его на голову слабее обоих вышеназванных.
Можно назвать Зидана, но он точно не будет сотрудничать с этим руководством.
Кто ещё есть на примете?
Прям как в том анекдоте про Илью Муромца: "Да где ж я вас хоронить-то буду?"🤭