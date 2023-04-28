«Челси» завтра сделает официальное предложение Почеттино. Лэмпард останется до конца сезона, несмотря на слабые результаты

Фрэнк Лэмпард останется в «Челси» до лета, несмотря на скорый приход Маурисио Почеттино.

Как пишет The Times, завтра вечером лондонский клуб может направить официальное предложение 51-летнему тренеру. В этот день руководители « » встретятся в Лос-Анджелесе, чтобы принять окончательное решение по новому тренеру.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что, несмотря на слабые результаты «Челси» в последних играх, план руководства не изменился – останется тренером до конца сезона.

«Челси» занимает 11-е место в , набрав 39 очков в 32 матчах.

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