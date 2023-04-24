Маунт требует от «Челси» повышения зарплаты с 5 млн евро до 15. «Ливерпуль» и «Ман Сити» интересуются хавбеком

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт деньги Футбол

Мэйсон Маунт требует от «Челси» повысить ему зарплату в 3 раза.

Лондонский клуб и полузащитник продолжают обсуждать продление контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года. 

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, переговоры идут тяжело. Футболист, зарабатывающий около 5 миллионов евро в год, хочет, чтобы его зарплату повысили до 15 миллионов евро. 

Работу над трансфером 24-летнего англичанина ведет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» тоже заинтересован в подписании хавбека. 

В текущем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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66 комментариев

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Абдул Абакаев
с одной стороны он хочет поровняться со Стерлингом и прочими, но с другой стороны он не играет даже на половину оклада который требует
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+43
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Abu Ibrahim
Ответ Абдул Абакаев
с одной стороны он хочет поровняться со Стерлингом и прочими, но с другой стороны он не играет даже на половину оклада который требует
Думаю это аккуратный маневр чтобы свалить из непонятно проекта туда , где будет что-то выигрывать
+30
-5
+25
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Артемий Дмитриев
Ответ Абдул Абакаев
с одной стороны он хочет поровняться со Стерлингом и прочими, но с другой стороны он не играет даже на половину оклада который требует
Да мне кажется в челси никто не играет на половину своей трансферной стоимости и зарплаты
+15
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+12
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DolJun
Ответ Dexter Dallas
Комментарий удален модератором
а зачем спрашивать - и так известно, что подобного рода ****шиные поступки - это визитная карточка местных кулес, странно видеть в этом какую-то его уникальность) кинь его в чс в ответ и забудь)
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Roman
Ответ rigobersong
Кстати, почему Должун молчит?:) Будь такая ситуация с Гави первый бы прилетел:))
Должуня так на Маунта молился, говорил, что он сильнее Фодена. Будет смешно, если Маунт перейдет в Сити и Пеп там сделает из него звезду. Когнитивный диссонанс разорвет нашего Должика)
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Valery Fan
это прикиньте,вы на работе стали хуже работать и требуете увеличить зп в два раза)
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The Best
А Ливерпуль разве сможет ему платить такую зарплату?)
Там же в отличии от нашего руководства не дураки сидят,Маунт даже на своих 5 млн зарплаты не играет.
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Андрей Хенто
Повышение в зарплате требует, а уже второй сезон не развивается, а наоборот. Хотя когда твоей командой руководит Боули, можно попробовать и такую аферу провернуть, тем более воспитанник)
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Valery Fan
Ответ Valery Fan
это прикиньте,вы на работе стали хуже работать и требуете увеличить зп в два раза)
в три раза😎
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SCHOKKKK
Кстати, а что тут адепты Тюрпена забыли?😂
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Раким Агабеков
А что он полезного делает для клуба, что бы поднять зарплату??
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DolJun
Ответ rigobersong
Я думаю челси может его отпустить и купить у Ман Сити топаря Палмера за лямов 100, куда сильнее распиаренного бруска:))
раз уж ты вспомнил сити - то у них челси должен спасать альвареса, как арсенал спас жезуса.
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DolJun
Ответ Blaumerc
ты хотел сказать как спасли Арсенал от Мудрика?
мудрик играл в арсенале? попробуй последить за ходом мысли:
жезус гнил на лавке в сити несколько лет под агуеро и разного рода ложными девятками, перешел в арсенал - расцвел
альварес гниет на лавке в сити под холандом и разного рода ложными футболистами типа фодена, а может перейти в челси и расцвести.
+2
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DolJun
Ответ rigobersong
От чего?:)
от деградации на лавке под холандом очевидно
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Apol
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Да обычный нытик, который типа "ЖЕСТКА ТРАЛЛИТ))0)" а отвечаешь ему аргументом - сливается
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DolJun
Ответ Камбоджа Иванов
Спасать от вероятной победы в АПЛ и ЛЧ
из первого ряда смотреть за работой тюрпена и при этом деградировать как футболист - для кого-то, вероятно, звучит как работа мечты)
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DolJun
Ответ Blaumerc
зачем душить? ты прекрасно занешь что такой таблицы не существует. но кто (на вскидку) за последнее время пришёл в Челси ноунеймом, а в последствии стал топом?
чтобы ответить на этот вопрос для начала нужно понимать что ты вкладываешь в понятие нонейм и топ. джеймс был нонеймом? маунт? а топом они стали? эндрик или тот же альварес нонеймы?
но самое важное другое: много ли игроков приходило в топ клубы нонеймами и в последствии стали топами? мне кажется, или в топ клубах работает несколько иная модель селекции?
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Apol
Ответ Dexter Dallas
Комментарий удален модератором
Меня он тоже забанил, типичная обиженка
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DolJun
Ответ rigobersong
Кстати, почему Должун молчит?:) Будь такая ситуация с Гави первый бы прилетел:))
надо платить маунту, раз уж джеймсу заплатили. у боули деньги есть
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ZjzoRe
Ответ Ojer
Если это правда, пусть другим грузит зарплатную ведомость.
почему ему не дать зп нулевого стерлинга? Или типа раз свой, то может и за копейки поиграть?
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The Best
Ответ Felp
Лол, он и так в Челси уже ЛЧ выиграл
Выигрывал до прихода Боули,с новым владельцем фиг знает что ждёт Челси в ближайшее время.
+1
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DolJun
Ответ Мадрид наказывает!
Кто это?
https://www.youtube.com/shorts/_DTf7GQGYW0
+1
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Великолепный Пеп
Ливерпуль не будет платить парню почти 300 тысяч в неделю, прямая дорога в сити с их бездонным бюджетом
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Felp
Ответ Abu Ibrahim
Думаю это аккуратный маневр чтобы свалить из непонятно проекта туда , где будет что-то выигрывать
Лол, он и так в Челси уже ЛЧ выиграл
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Farhat Sabitov
Во-первых: он английский паспортист
Во-вторых: Боули уже показал себя "тупым мешком с деньгами"
-
Если другие игроки (которые как и Маунт) ничем выдающимся не выделяются и получают больше него, то почему бы и требовать столько же
😜
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