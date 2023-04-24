Маунт требует от «Челси» повышения зарплаты с 5 млн евро до 15. «Ливерпуль» и «Ман Сити» интересуются хавбеком
Мэйсон Маунт требует от «Челси» повысить ему зарплату в 3 раза.
Лондонский клуб и полузащитник продолжают обсуждать продление контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, переговоры идут тяжело. Футболист, зарабатывающий около 5 миллионов евро в год, хочет, чтобы его зарплату повысили до 15 миллионов евро.
Работу над трансфером 24-летнего англичанина ведет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» тоже заинтересован в подписании хавбека.
В текущем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Там же в отличии от нашего руководства не дураки сидят,Маунт даже на своих 5 млн зарплаты не играет.
жезус гнил на лавке в сити несколько лет под агуеро и разного рода ложными девятками, перешел в арсенал - расцвел
альварес гниет на лавке в сити под холандом и разного рода ложными футболистами типа фодена, а может перейти в челси и расцвести.
но самое важное другое: много ли игроков приходило в топ клубы нонеймами и в последствии стали топами? мне кажется, или в топ клубах работает несколько иная модель селекции?
Во-вторых: Боули уже показал себя "тупым мешком с деньгами"
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Если другие игроки (которые как и Маунт) ничем выдающимся не выделяются и получают больше него, то почему бы и требовать столько же
😜