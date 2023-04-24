Мэйсон Маунт требует от «Челси» повысить ему зарплату в 3 раза.

Лондонский клуб и полузащитник продолжают обсуждать продление контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, переговоры идут тяжело. Футболист, зарабатывающий около 5 миллионов евро в год, хочет, чтобы его зарплату повысили до 15 миллионов евро.

Работу над трансфером 24-летнего англичанина ведет « ». « » тоже заинтересован в подписании хавбека.

В текущем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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