«Челси» может объявить о назначении Почеттино на следующей неделе. Договоренность близка

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» близок к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, переговоры между лондонским клубом и 51-летним специалистом близки к успешному завершению. «Челси» может объявить о договоренности с Почеттино на следующей неделе.

В последние несколько дней общение складывалось очень позитивно, но стороны пока не подписали контракт.

В ходе переговоров стороны обсудили принципы формирования состава «Челси», а также размер нынешней заявки команды. Также обсуждался тренерский штаб, который придет в клуб вместе с Почеттино.

Ожидается, что Фрэнк Лэмпард будет руководить «синими» до конца сезона.

Почеттино не работал с июля 2022 года – тогда его уволили из «ПСЖ». Ранее он возглавлял «Тоттенхэм».

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30 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Бедный Поч. От жадного еврея к бестолковому транжире)
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LaffyTaffy
Поччетино уже 51, казалось совсем недавно еще игроком был
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savik-A.M.
Ответ Бродяга-симпатяга
Бедный Поч. От жадного еврея к бестолковому транжире)
Да скорее он уже и не будет тратить , так что Почеттино тут будет как в Хэме
+9
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RealJon
по сути у Челси новая команда. Поч думаю подходит под такую команду. удачи ему.
+7
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+7
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LIBerly
Обязательный пункт контракта: должность экскурсовода по стадиону и раздевалке
+6
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+6
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Том Мунтян
Ответ LaffyTaffy
Поччетино уже 51, казалось совсем недавно еще игроком был
Ну да, всего-то 20 лет назад...
+5
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+4
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ta-tosha
Данное решение напрашивалось и есть абсолютно логичным. Накупив пачками молодежи, глупо было бы пригласить тренера не типа Почеттино, который гуру в развитии этой самой молодежи до топ уровня.
Правда и результатов ждать пару сезонов особо не нужно, но их бы не было даже с Пепом или Клоппом при таком количестве молодых
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Антон Фалафель
Не верю в Поча. Челси нужен ментально сильный тренер а не лузер без хребта
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бродяга-симпатяга
Бедный Поч. От жадного еврея к бестолковому транжире)
Это как с голодухи навернуть кастрюлю гуляша🤭
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Ваня Шипитко
Ответ LaffyTaffy
Поччетино уже 51, казалось совсем недавно еще игроком был
Моуриньо вроде недавног было за 30 и он был молодой тренер
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Burel
позор. Не дать шанс топарю Ламперду
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Антон Абызов
Америкосы....
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llolishe
Челся превращается в Тоттенхэм
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исянов
удачи жирному тренеру! битва на право остаться в апл будет эпичной)))
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Mancar Camoran 2.0
Быстро они Лэмпардом наелись)
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Leftdefender
Опять круговорот физруков?
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deadjoker
Главное чтобы не уволили в сентябре :))
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cektor
а лемпард какая то шутка на 3 матча ?))
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Юрий Кечко
Нормальный ход(с)
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Тюменец
Поч может построить интересную команду, но если ему не будут мешать, и даже помогать. Не уверен, что прям начнет клепать титулы, но играть "синие" будут в его футбол, с бешенными энергозатратами, напористо, с высоким прессингом, зачастую без оглядки на свои ворота. И для всего этого великолепия потребуется соответствующий состав...
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hiper26
А там и Кейн подтянется.
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Sergeev55
Главное, чтобы получилось!!!
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