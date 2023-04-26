«Челси» может объявить о назначении Почеттино на следующей неделе. Договоренность близка
«Челси» близок к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
Как сообщает Sky Sports, переговоры между лондонским клубом и 51-летним специалистом близки к успешному завершению. «Челси» может объявить о договоренности с Почеттино на следующей неделе.
В последние несколько дней общение складывалось очень позитивно, но стороны пока не подписали контракт.
В ходе переговоров стороны обсудили принципы формирования состава «Челси», а также размер нынешней заявки команды. Также обсуждался тренерский штаб, который придет в клуб вместе с Почеттино.
Ожидается, что Фрэнк Лэмпард будет руководить «синими» до конца сезона.
Почеттино не работал с июля 2022 года – тогда его уволили из «ПСЖ». Ранее он возглавлял «Тоттенхэм».
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Правда и результатов ждать пару сезонов особо не нужно, но их бы не было даже с Пепом или Клоппом при таком количестве молодых