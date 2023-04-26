«Челси» может объявить о назначении Почеттино на следующей неделе. Договоренность близка

«Челси» близок к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, переговоры между лондонским клубом и 51-летним специалистом близки к успешному завершению. « » может объявить о договоренности с Почеттино на следующей неделе.

В последние несколько дней общение складывалось очень позитивно, но стороны пока не подписали контракт.

В ходе переговоров стороны обсудили принципы формирования состава «Челси», а также размер нынешней заявки команды. Также обсуждался тренерский штаб, который придет в клуб вместе с .

Ожидается, что будет руководить «синими» до конца сезона.

Почеттино не работал с июля 2022 года – тогда его уволили из «ПСЖ». Ранее он возглавлял «Тоттенхэм».

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