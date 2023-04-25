Футболисты «Челси» Джеймс и Маунт пропустят остаток сезона из-за травм

Футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Рис Джеймс выбыли до конца сезона из-за травм.

Об этом объявил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

получил повреждение по ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала». У игрока травма подколенного сухожилия.

Лэмпард предположил, что может принять участие в заключительном матче чемпионата с «Ньюкаслом», который запланирован на 28 мая, но добавил, что вероятность этого небольшая.

Джеймс провел 16 матчей в нынешнем сезоне в Премьер-лиге и забил один гол. Маунт отметился 3 голами в 24 играх сезона АПЛ.

В ближайшем матче «Челси» встретится с «Брентфордом».

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