Футболисты «Челси» Джеймс и Маунт пропустят остаток сезона из-за травм

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Рис Джеймс Футбол

Футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Рис Джеймс выбыли до конца сезона из-за травм.

Об этом объявил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

Рис Джеймс получил повреждение по ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала». У игрока травма подколенного сухожилия.

Лэмпард предположил, что Мэйсон Маунт может принять участие в заключительном матче чемпионата АПЛ с «Ньюкаслом», который запланирован на 28 мая, но добавил, что вероятность этого небольшая.

Джеймс провел 16 матчей в нынешнем сезоне в Премьер-лиге и забил один гол. Маунт отметился 3 голами в 24 играх сезона АПЛ.

В ближайшем матче «Челси» встретится с «Брентфордом».

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7 комментариев

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Антон Акимов
Когда уже этот сезон закончится...
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LIBerly
Скорее бы закончить сезон и начать с чистого листа. Надеюсь, Почеттино знает, что делать
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Victorious
Нет смысла форсировать восстановление, сезон то закончился.
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Андрей Тюрин
жаль Джеймса, игрок крутой, но хрустальный видимо
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Акира_1
Маунт, видимо, больше вообще не сыграет за Челси. Мда уж
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А.Э.РАСИМ
Ушли первыми.
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Акира_1
Ответ LIBerly
Скорее бы закончить сезон и начать с чистого листа. Надеюсь, Почеттино знает, что делать
Почеттино то может и знает, но главное, чтоб ему один любитель экскурсий в раздевалку не мешал.
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