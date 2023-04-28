«Арсенал» провел предварительные переговоры с Маунтом. Райс – главная цель клуба под ЛЧ, Кайседо остается в шорт-листе

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«Арсенал» после выхода в Лигу чемпионов намерен значительно усилить состав.

Как пишет The Telegraph, «канониры» проявляют интерес к полузащитнику Мэйсону Маунту, контракт которого с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. «Арсенал» провел предварительные переговоры по поводу возможного перехода игрока сборной Англии. Также на покупку Маунта нацелен «Ливерпуль».

Главная цель «Арсенала» на лето – капитан «Вест Хэма» Деклан Райс. В списке потенциальных целей остается полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо, которого лондонцы пытались подписать зимой. Также «Арсеналу» интересен правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда.

На трансферную активность «Арсенала» и бюджет клуба повлияет уход нескольких футболистов летом. В частности, интерес к Кирану Тирни проявляет «Ньюкасл», а форвардом Фоларином Балогуном, который выступает за «Реймс» на правах аренды, интересуются многие клубы Европы.

Николя Пепе вряд ли еще сыграет за «Арсенал». Его контракт действует до лета 2024 года, поэтому лондонцам будет сложно продать его за крупную сумму.

В конце сезона «Арсенал» продаст Пабло Мари в «Монцу» примерно за 6 млн фунтов, если итальянский клуб не вылетит из Серии А, а защитник сыграет необходимое для выкупа количество матчей. 

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7 комментариев

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Кирилл Голивец
Маунт по динамике самое то, что надо Арсеналу. Игроков такого формата, кроме Эдегора, в команде нет.

По поводу Тирни есть ощущение, что в Ньюкасле он стал бы одним из лучших в своем амплуа в АПЛ, раз деревянный Бёрн может. То, что он не оптимально артетовский игрок и плох в последнее время, не говорит о нем плохо) Тут будет такое же принципиальное усиление растущего конкурента, каким для Сити и самого Арсенала стал трансфер Зинченко.
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Малек2705
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Маунт в этом сезоне показывает уровень игрока чемпионшипа а з/п требует как один из лучших игроков лиги, так что он Арсеналу не нужен. Лучше постараться подписать Райса.
Их обоих надо подписывать.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Малек2705
Их обоих надо подписывать.
Если бы Маунт умерил свой аппетит - то можно было бы его подписать, а так он не соответствует уровню своих запросов. Ну а если умерит - то его и Челси продлит.
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