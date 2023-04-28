«Арсенал» провел предварительные переговоры с Маунтом. Райс – главная цель клуба под ЛЧ, Кайседо остается в шорт-листе

«Арсенал» после выхода в Лигу чемпионов намерен значительно усилить состав.

Как пишет The Telegraph, «канониры» проявляют интерес к полузащитнику , контракт которого с « » рассчитан до лета 2024 года. «Арсенал» провел предварительные переговоры по поводу возможного перехода игрока сборной Англии. Также на покупку Маунта нацелен «Ливерпуль».

Главная цель «Арсенала» на лето – капитан « » . В списке потенциальных целей остается полузащитник «Брайтона» , которого лондонцы пытались подписать зимой. Также «Арсеналу» интересен правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда.

На трансферную активность «Арсенала» и бюджет клуба повлияет уход нескольких футболистов летом. В частности, интерес к Кирану Тирни проявляет «Ньюкасл», а форвардом Фоларином Балогуном, который выступает за «Реймс» на правах аренды, интересуются многие клубы Европы.

Николя Пепе вряд ли еще сыграет за «Арсенал». Его контракт действует до лета 2024 года, поэтому лондонцам будет сложно продать его за крупную сумму.

В конце сезона «Арсенал» продаст Пабло Мари в «Монцу» примерно за 6 млн фунтов, если итальянский клуб не вылетит из Серии А, а защитник сыграет необходимое для выкупа количество матчей.

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