«Зенит» проведет чемпионский парад и фестиваль «Звезды футбольной столицы» в знаковых местах Петербурга после игры с «Краснодаром»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

«Зенит» в день игры с «Краснодаром» проведет парад в честь десятого чемпионского титула.

После церемонии награждения на «Газпром-Арене» команда отправится на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами. 

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» начнется в 19:00, продолжится во время всего парада и пройдет в пяти знаковых для Петербурга точках: Медный всадник, Гостиный двор, Малая Конюшенная улица, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.

На протяжении двух часов всех болельщиков ждут развлечения, музыка, чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы и золотой чемпионский аквагрим. 

Точный маршрут чемпионского парада и время прибытия команды на каждую из точек фестиваля будут опубликованы дополнительно. 

«Футбольный клуб «Зенит» приглашает присоединиться к фестивалю, выбрав удобную площадку – от Ростральных колонн и до Петропавловской крепости, – и поблагодарить команду за чемпионский сезон!» – сказано в сообщении клуба.

Матч «Зенита» с «Краснодаром» состоится завтра, 13 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amadeus_amadeus
Ответ Burel
Опять бюджетников нагонят. Какие же комплексы у миллера
Ага, ты вон сразу прибежал
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7партак
Ответ Burel
Опять бюджетников нагонят. Какие же комплексы у миллера
Вы бараны уже утомили. "Нагнать" можно только болельщиков Спартака на борщ в Тарасовке.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Панарин
Круто! Молодцы!!
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Надо Зарему пригласить в ВИП-ярус автобуса, так сказать сопровождающей))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Парад обойдётся в 50 тыщъ рублей!
А тех, кто не оформил ID на парад наверное не пустят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Колбаскер тут
Судя по тому, что Малкома и Клауда нет на видео, они уже в отпуске в Бразилии
Роберт в сборную уехал. А насчёт остальных пока непонятно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7партак
Ответ Колбаскер тут
Судя по тому, что Малкома и Клауда нет на видео, они уже в отпуске в Бразилии
Они будут играть и после Краснодара
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл.С-Пб
Нужно будет по Москве так проехать. Фестиваль взрывов пуканов по обочинам... Было бы ЭПИЧНО)))
Мало им Наполеона было?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий