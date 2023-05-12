«Зенит» проведет чемпионский парад и фестиваль «Звезды футбольной столицы» в знаковых местах Петербурга после игры с «Краснодаром»

«Зенит» в день игры с «Краснодаром» проведет парад в честь десятого чемпионского титула.

После церемонии награждения на «Газпром-Арене» команда отправится на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» начнется в 19:00, продолжится во время всего парада и пройдет в пяти знаковых для Петербурга точках: Медный всадник, Гостиный двор, Малая Конюшенная улица, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.

На протяжении двух часов всех болельщиков ждут развлечения, музыка, чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы и золотой чемпионский аквагрим.

Точный маршрут чемпионского парада и время прибытия команды на каждую из точек фестиваля будут опубликованы дополнительно.

«Футбольный клуб «Зенит» приглашает присоединиться к фестивалю, выбрав удобную площадку – от Ростральных колонн и до Петропавловской крепости, – и поблагодарить команду за чемпионский сезон!» – сказано в сообщении клуба.

Матч « » с « » состоится завтра, 13 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.