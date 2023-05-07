«Зениту» не вручат кубок и медали в случае победы над «Спартаком». Церемония пройдет на игре с «Краснодаром»

«Зениту» не вручат кубок и медали победителя РПЛ в случае победы над «Спартаком» сегодня.

Сине-бело-голубые гарантируют себе победу в Мир РПЛ, если победят «Спартак» сегодня. Ранее стало известно, что кубок и медали уже доставлены в Санкт-Петербург.

Однако, как сообщил президент РПЛ Александр Алаев, церемония награждения пройдет не сегодня.

«По согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с « », – заявил Алаев.

В «Зените» подтвердили эти сведения: «Церемония награждения пройдет 13 мая в случае положительного для «Зенита» исхода матча сегодня».

Вчера Алаев заявил, что РПЛ вручит кубок и медали «Зениту» после матча со «Спартаком», если по его итогам команда Сергея Семака гарантирует себе трофей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Спартаком». Начало – в 18:00 по московскому времени.

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