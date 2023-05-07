«Зениту» не вручат кубок и медали в случае победы над «Спартаком». Церемония пройдет на игре с «Краснодаром»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Александр Алаев Матч ТВ Футбол

«Зениту» не вручат кубок и медали победителя РПЛ в случае победы над «Спартаком» сегодня.

Сине-бело-голубые гарантируют себе победу в Мир РПЛ, если победят «Спартак» сегодня. Ранее стало известно, что кубок и медали уже доставлены в Санкт-Петербург.

Однако, как сообщил президент РПЛ Александр Алаев, церемония награждения пройдет не сегодня.

«По согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с «Краснодаром», – заявил Алаев.

В «Зените» подтвердили эти сведения: «Церемония награждения пройдет 13 мая в случае положительного для «Зенита» исхода матча сегодня».

Вчера Алаев заявил, что РПЛ вручит кубок и медали «Зениту» после матча со «Спартаком», если по его итогам команда Сергея Семака гарантирует себе трофей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Спартаком». Начало – в 18:00 по московскому времени.

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123 комментария

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Никита Алексеев
Дабы не ущемлять чувства спартаковцев
+114
-27
+87
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Абдулов Алексей
Пару лет назад, так сразу после победы над Локомотивом вручили. А сейчас что? Чем Спартак лучше то?
+72
-9
+63
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Давид Agabekyan
Ответ Alex Chernov
Северные суеверные, не хотят кубок везти на газ пром... Понятно 🙃
Вручат в домашнем матче с Краснодаром. Дальше заголовка читать научись, а потом своё экспертное мнение говори
+58
-4
+54
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Давид Agabekyan
Ответ Спартак сила
питерские вам не стыдно за такие чемпионства?
Стыдно должно быть за чемпионство в 90, где угрожали не вызывать в сборную если не перейдешь в Спартак
+51
-14
+37
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pashtet!!
Ответ Абдулов Алексей
Пару лет назад, так сразу после победы над Локомотивом вручили. А сейчас что? Чем Спартак лучше то?
сейчас фан айди (
и нужно мотивировать народ прийти на следующую игру.
увы, реалии 2023
+33
-1
+32
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eao79rus
Наныли закомплексованные заремовцы. Только один клуб способен на подобную мерзость. Какая же дичь, позорище...
+53
-33
+20
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Slava Vestiaz
очевидно что Зенит захотел собрать кассу и забить стадион и на Спартаке, и на Краснодаре.
+21
-1
+20
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Celsius
Подлый Газпром лишил игроков Спартака единственной возможности увидеть золотые медали ЧР, теперь спартачи так никогда и не узнают, как они выглядят.
+23
-6
+17
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Фёдор Кузнецов
Помню в том году когда Динамо проиграл Уралу и Зенит мог стать чемпионом в игре с Локо спокойно провели награждение после матча
+13
-3
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BaltikaSPb
Клятый Газпром
Опять какую то гадость готовят
Ждем разъяснений от Заремы
+20
-11
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Назар Игорь
Какая трогательная забота о слабонервных спартаковцах, вдруг кто-то из них при виде чествования Зенита потеряет сознание, или (упаси Бог) загремит в лечебное учреждение от стресса.
+14
-5
+9
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Slava Vestiaz
Ответ Абдулов Алексей
Пару лет назад, так сразу после победы над Локомотивом вручили. А сейчас что? Чем Спартак лучше то?
а сейчас Зенит хочет набрать полный стадион не только на Спартаке, но и на игре с Краснодаром
+9
0
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OldRedWhite
Ответ Никита Алексеев
Дабы не ущемлять чувства спартаковцев
ФК Гуманист ( Санкт-Петербург )
+12
-4
+8
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mahurat
А краснодарцам это зачем? Тем более они не проиграют после сегодняшней игры, у них свои задачи, у наших - свои. Зрители домой пойдут, игроки готовиться. на прошлогоднее 4-е место еще могут подняться.
+6
0
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IceBear27
Благородное решение! А то в случае победы началось бы : «вот если бы не бразильцы», «проклятый Газпром календарь так составил, чтобы лишний раз своими провинциальными комплексами задавить великий клуб, играющий своими воспитанниками Промесом, Шамаром, Бальде, Мартинсом и Дуарте», «админресурс позволил вам привезти кубок на чемпионство», очередная истерика Кузьмича и Борзыкина, 100500-ое упоминание Зенита от Заремы и т.д
+12
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Лирой Дженкинс
Кто-то из руководства рпл попросил не делать это на нлазах у кб, что бы те не улетели на луну на задней тяге?
+13
-7
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Caerly
Ответ Спартак сила
питерские вам не стыдно за такие чемпионства?
Бромантан.
+8
-2
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Фёдор Кузнецов
Но не забывайте, что это Газпром лига, которая душит Спартак
+21
-15
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Svobodu Mne
Зарема выдыхай, унижение будет только на поле. Вы не увидите золотых медалей
+10
-5
+5
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тралмейстер
Ответ Сергей Спартакович
Комментарий удален модератором
Зато 99% переносков,поклонники См.
+4
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HRYNDEL
Если ещё и медали после победы вручить, то тогда в Тушино уже ничем не потушить и Зарему жаба удушит сразу!!!
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xoms
Ответ Slavnov
Как удачненько и случайно выпало,что оренбург и сочи играют с зенитом в последние 3 тура,если бы у нас был коррупционный или административный чемпионат,подумал бы,что это такая страховочка,на всякий случай,но так как у нас такого не может быть,это просто забавная случайность))
Всюду заговоры.
Только Зенит, и только победа!
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Игорь М.
Ответ Абдулов Алексей
Пару лет назад, так сразу после победы над Локомотивом вручили. А сейчас что? Чем Спартак лучше то?
чтобы не было провокации
+5
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Alex Chernov
Северные суеверные, не хотят кубок везти на газ пром... Понятно 🙃
Читать разучился, гребец? Кубок и медали уже доставлены в Санкт-Петербург. Однако, как сообщил президент РПЛ Александр Алаев, церемония награждения пройдет не сегодня.
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petr0f
Ответ murzzzzzilka
Тебе лично угрожали?:))) Спартак был сильнее любого другого клуба. Точка. Но очень мило вас сей факт бесит:))
сейчас Зенит сильнее всех и точка. хотя этот факт мило бледно-розовых бесит.
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