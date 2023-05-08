Александр Соболев: «Хочется похвалить «Зенит» за работу с болельщиками. 45 тысяч не просто так пришли – акции проводят, привлекают. В этом плане они правильно двигаются»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Александр Соболев Футбол

Александр Соболев похвалил «Зенит» за работу с болельщиками.

На матче 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» (3:2), по официальным данным, присутствовали более 48 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости стадиона «Зенита» с момента введения Fan ID.

«Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит» – в том, как они работают с болельщиками.

Сколько людей пришло – они же не просто так пришли, сто процентов. Какие-то акции проводят, привлекают людей.

Было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются»,  – сказал форвард «Спартака».

Кто популярнее на Sports.ru – «Зенит» или «Спартак»?

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49 комментариев

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Сергей Иванчук
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Так а что там ловить, если никакой церемонии награждения нет?
+38
-5
+33
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Ramon Mercader
Зареме не говори только, а то отлучит от церкви.
+30
-8
+22
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Парень со двора Шмурнова
Скажу за себя - пришел «просто так», чтобы посмотреть интересный матч. Остальной интерактив - отличный приятный бонус к футболу.
+14
-6
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Виктор
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Для особо одарённых ещё раз объясняю. После КАЖДОГО матча стадион быстро пустеет. Это не в масквабаде, где работают три выхода.
+8
0
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Owen_the_Simple
Ответ Спартак сила
Юрий где вы были до 2008 года?
Не знаю, где был Юрий, а Спартак был на десятой строчке в 2003, например.
+9
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Не подскажите, сколько по вашему мнению нужно было ожидать на стадионе после окончания матча, на котором, к слову, Зенит по очень странным причинам не стали поздравлять, чтобы у вас не складывалось впечатления отсутствия поддержки и единения вокруг команды?
+6
0
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Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
+17
-12
+5
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Катя СПб
Ответ 007punk
Говорят, после этого в городе кончились хот-доги и чупа-чупсы
Все чупа чупсы отправили в Москву.
+7
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Alexandr2210
Ответ Олимпионик
Знакомый питерский, далекий от футбола, сообщил мне что был на игре и ответил мне на вопрос, зачем он сходил на игру: "Почему бы не прийти: билет бесплатный + обещали премию. Если не пойти: останусь без премии. Мы все свои коллективом сходили (прим. работает в бюджетной организации)."
Враньё, все "знакомые бюджетники" вымерли после принудительной вакцинации
+8
-3
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grom55
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Списываете друг у друга, как под копирку. Только сначала было 30 минут, потом 20....
Для убогих поясняю, праздник начинается не у поля , а снаружи. И главный праздник - на следующей игре.
Утрись.
+9
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qwaza
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
У Зенита это не раз в десятилетие. Люди привыкли к победам.
+5
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юра георгиевский
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Меньше пей. В следующем туре Зенит-Краснодар будут давать кубок и медали, зрителей будет под 60 тысяч. Смотри не проспи. Будешь прекрасно видеть этот показательный момент, часа два.
+7
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abdulkaderkeita
Ответ Олимпионик
Знакомый питерский, далекий от футбола, сообщил мне что был на игре и ответил мне на вопрос, зачем он сходил на игру: "Почему бы не прийти: билет бесплатный + обещали премию. Если не пойти: останусь без премии. Мы все свои коллективом сходили (прим. работает в бюджетной организации)."
Всего лишь премии грозились лишить? Пфф, я вот слышал, что кого-то даже расстреляли за такое...
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Фантом
Ответ Sodad
Так большая часть из них загнанные туда бюджетники
Слушайте, раз вы так много знаете, не подскажете, где и как именно можно загнаться? Я вот с женой тоже "бюджетники", мы с удовольствием сходили бы на этот матч бесплатно, но как-то никто не предлагал, пришлось билеты за деньги покупать.
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grom55
45 тысяч пришли не просто так. Остальные - просто так?
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Фантом
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
А что там делать-то? Награждение не устраивали, ждать возможности выбраться со стадиона незачем (он все-таки разумно построен, выходы работают эффективно). Ворота ломать и поле кусочками нарезать на сувениры как-то несолидно (да и опять-таки технически сложно, поле неплохо ограждено).
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юра георгиевский
Ответ ARTEM PROKAZOV
Раньше на Петровском было так душевно после чемпионских матчей, эх
В следующий выходной будет. С Краснодаром. Кубок и медали.
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zanuda59
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
То ли дело раньше, на поле выбегали, у Радимова футболку просили...
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Max Zhomkov
для меня показательный момент , что на чемпионском матче через 15 минут после окончания стадион уже был почти пуст
Раньше на Петровском было так душевно после чемпионских матчей, эх
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Faust Doc
На дельфинов пришли глянуть.
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Сергей Спиридонов
Кузьмичи любят футбол, а фанаты себя в футболе)))
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юра георгиевский
Ответ Спартак сила
с очередным купленным чемпионством ваши победы с душком
Наш спартачок и сила - понятия несовместимые. Это аксиома.
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Робо
За народные деньги и приглашают всех желающих! Могли бы и нищих накормить!
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Nikita Semenov
Ответ Спартак сила
Юрий где вы были до 2008 года?
он ещё не родился
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Иван Алейников
Ответ grom55
45 тысяч пришли не просто так. Остальные - просто так?
Да
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