Александр Соболев: «Хочется похвалить «Зенит» за работу с болельщиками. 45 тысяч не просто так пришли – акции проводят, привлекают. В этом плане они правильно двигаются»

Александр Соболев похвалил «Зенит» за работу с болельщиками.

На матче 26-го тура Мир между «Зенитом» и « » на « » (3:2), по официальным данным, присутствовали более 48 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости стадиона « » с момента введения Fan ID.

«Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит» – в том, как они работают с болельщиками.

Сколько людей пришло – они же не просто так пришли, сто процентов. Какие-то акции проводят, привлекают людей.

Было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются», – сказал форвард «Спартака».

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