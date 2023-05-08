Александр Соболев: «Хочется похвалить «Зенит» за работу с болельщиками. 45 тысяч не просто так пришли – акции проводят, привлекают. В этом плане они правильно двигаются»
Александр Соболев похвалил «Зенит» за работу с болельщиками.
На матче 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» (3:2), по официальным данным, присутствовали более 48 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости стадиона «Зенита» с момента введения Fan ID.
«Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит» – в том, как они работают с болельщиками.
Сколько людей пришло – они же не просто так пришли, сто процентов. Какие-то акции проводят, привлекают людей.
Было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются», – сказал форвард «Спартака».
Для убогих поясняю, праздник начинается не у поля , а снаружи. И главный праздник - на следующей игре.
Утрись.