«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено». Журналист Педрерол о Мбаппе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В Испании опровергли сведения о том, что «Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе летом.

Недавно британская газета The Telegraph сообщила, что «Реал» хочет воспользоваться неопределенностью в «ПСЖ», чтобы вновь попытаться подписать Килиана Мбаппе.

Однако журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito опроверг эти сведения. «Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено», – сказал он.

«Реал» пытался подписать француза летом прошлого года, однако форвард остался в «ПСЖ». Парижане объявили, что срок его нового контракта рассчитан до 2025 года, но затем неоднократно появлялась информация о том, что на самом деле соглашение действует до лета 2024-го, и в него включена опция продления на сезон.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 36 голов и 8 результативных передач в 39 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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Алексей Крапивкин
Будет печально, если он все таки попадет в Реал. Хочется верить, что есть карма, а деньги не всегда побеждают
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Андрей Хенто
Да это и так всем очевидно, Париж за Килиана вновь запросил неподъемную сумму, если Мадрид и будет пытаться приобрести Килиана, то вновь постарается сделать это бесплатно, когда у него будет заканчиваться контракт.
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Сергей Жарковский
Опять эта неопределенность, разговор идёт, а дальше никакой конкретики.
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DimaP
Принимайте Педрерол утром и вечером.
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Бухгалтер2021
перейдет свободным агентом
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Aleksey Novikov
Зенит им интересуется, если Малком уйдёт, то они Мбаппе подпишут.

и тут Семак проснулся😇
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Да это и так всем очевидно, Париж за Килиана вновь запросил неподъемную сумму, если Мадрид и будет пытаться приобрести Килиана, то вновь постарается сделать это бесплатно, когда у него будет заканчиваться контракт.
у ПСЖ нет вариантов. сумму они получат ту,что перец посчитает правильной. либо через год свободным агентом,но это оплевуха опять же для ПСЖ. А в другой клуб они не продадут потому,что Мбаппе не пойдет ни куда кроме Реала. Как то так.
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hala18
Ответ Мадридский тролль
Это да. Хочется, чтобы он сгнил в этом клубе. Деньги, Родина, город. Он же хотел привести команду к победе в ЛЧ. Пусть старается :)
Самое главное, что под деньгами он подразумевает реально, а не ПСЖ) видно, в футболе разбирается профессионально)
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