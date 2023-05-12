«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено». Журналист Педрерол о Мбаппе

В Испании опровергли сведения о том, что «Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе летом.

Недавно британская газета The Telegraph сообщила, что « » хочет воспользоваться неопределенностью в « », чтобы вновь попытаться подписать Килиана Мбаппе.

Однако журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito опроверг эти сведения. «Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено», – сказал он.

«Реал» пытался подписать француза летом прошлого года, однако форвард остался в «ПСЖ». Парижане объявили, что срок его нового контракта рассчитан до 2025 года, но затем неоднократно появлялась информация о том, что на самом деле соглашение действует до лета 2024-го, и в него включена опция продления на сезон.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 36 голов и 8 результативных передач в 39 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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