«МЮ» попробует купить Мбаппе, Камавинга и Комана, если клуб приобретут катарцы (Кристиан Фальк)
Килиан Мбаппе может стать трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
Журналист Bild Кристиан Фальк перечислил футболистов, которых манкунианцы могут попытаться приобрести в том случае, если клуб купит катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.
Так, потенциальные владельцы «МЮ» заинтересованы в приглашении форварда Килиана Мбаппе («ПСЖ»), полузащитников Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид») и Кингсли Комана («Бавария»).
Рэтклифф строит планы по развитию «Манчестер Юнайтед» — уже есть кандидатура на пост спортивного директора. У него на счету есть немало громких трансферов
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Он попробует купить Жао Феликса,Стерлинга и Мудрика в случае покупки Челси"
И минимальная ставка уже миллиард евро, ну или около того. А если миллиарда нет, Холанда не удержишь и не купишь.
А так всё безперспективно в плане покупки !
Иллюзии какие-то.
Надо шире на рынке быть !!
Много качественных вариантов !!