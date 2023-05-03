Килиан Мбаппе может стать трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Журналист Bild Кристиан Фальк перечислил футболистов, которых манкунианцы могут попытаться приобрести в том случае, если клуб купит катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Так, потенциальные владельцы «МЮ» заинтересованы в приглашении форварда (« »), полузащитников (« ») и Кингсли Комана (« »).

Рэтклифф строит планы по развитию «Манчестер Юнайтед» — уже есть кандидатура на пост спортивного директора. У него на счету есть немало громких трансферов

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