«МЮ» попробует купить Мбаппе, Камавинга и Комана, если клуб приобретут катарцы (Кристиан Фальк)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Кингсли Коман Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Футбол

Килиан Мбаппе может стать трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Журналист Bild Кристиан Фальк перечислил футболистов, которых манкунианцы могут попытаться приобрести в том случае, если клуб купит катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Так, потенциальные владельцы «МЮ» заинтересованы в приглашении форварда Килиана МбаппеПСЖ»), полузащитников Эдуардо КамавингаРеал Мадрид») и Кингсли Комана («Бавария»).

Рэтклифф строит планы по развитию «Манчестер Юнайтед» — уже есть кандидатура на пост спортивного директора. У него на счету есть немало громких трансферов

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63 комментария

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Aleksey Yashin
А тренером Дешама возьмут?
+44
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Нургалиев Разрешил
Удачи с Камавингой, чел хочет в Реале навсегда остаться по его же словам
+32
-6
+26
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Censormorum
Кто-то переиграл в Footbal Manager и не знает, что в реальной жизни в сделке должны быть заинтересованы обе стороны...
+24
-2
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СуперНегр228
Да,да,а я хочу Марго Робби,хотя стоп,ее уже занял чел который не верил в Каземиро в МЮ)))
+17
-5
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleksey Yashin
А тренером Дешама возьмут?
И Коло-Муани с Тюрамом, чтоб Мбаппе точно заиграл😏
+9
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CyberUnited
Надеюсь новое руководство (если оно будет) просто будет покупать тех, кто нужен Тен Хагу.
+7
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M93
Ответ Премьер Кз
Каземиро ???
Каземиро 30 лет было в прошлом году. Он выиграл все возможные трофеи в клубном футболе. Имел право сменить обстановку.
+7
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red hikkikomori
Ответ CyberUnited
Надеюсь новое руководство (если оно будет) просто будет покупать тех, кто нужен Тен Хагу.
Тогда они просто купят весь Эредевизие)
+8
-2
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HI MARS
По сути 3 сильнейших француза.Думал Коман сбитый лётчик,но в плей-офф ЛЧ он заметно выделялся на фоне остальных баварцев
+5
0
+5
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Артур Артур
Ответ Aleksey Yashin
А тренером Дешама возьмут?
Тренером будет Мбаппе
+3
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Сергей Александрович
"Амбиции Боули безграничны.
Он попробует купить Жао Феликса,Стерлинга и Мудрика в случае покупки Челси"
+2
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mr kovalsky
Ответ Censormorum
Кто-то переиграл в Footbal Manager и не знает, что в реальной жизни в сделке должны быть заинтересованы обе стороны...
шейх такой: в смысле? за 2 лярда не согласны?
+2
0
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M93
Кто же им продаст Камавинга? ) Да и он сам уж точно не захочет уходить, когда он становится обязательной боевой единицей.
+2
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Aggrrist
Ответ СуперНегр228
Да,да,а я хочу Марго Робби,хотя стоп,ее уже занял чел который не верил в Каземиро в МЮ)))
От создателей Месси в ПСЖ не будет, Неймара в ПСЖ не будет, а Верратти мечтает играть за Барсу.
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red hikkikomori
И Неймара же ещё обещали)
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Los Galácticos
АПЛ тогда можно будет называть Арабская Премьер-лига.
+3
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AIBOLIT66
Если вдуматься, то успех клуба зависит исключительно от того, кого ты сумеешь купить, будет ли покупка удачной и хватит ли тебе денег.
И минимальная ставка уже миллиард евро, ну или около того. А если миллиарда нет, Холанда не удержишь и не купишь.
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error505
в итоге будет просто много новостей и игроки по типу Маласии
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Алексей Гусев
а еще подпишут Рабьо, Тюрамов, Погба, тренером Зизу...
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MU-SAF. Scorp.
Если только Мбаппе сам захочет уйти из ПСЖ,
А так всё безперспективно в плане покупки !
Иллюзии какие-то.
Надо шире на рынке быть !!
Много качественных вариантов !!
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Aggrrist
ЗА ДЕНЬГИ ДА
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victor rascola
Ответ red hikkikomori
Тогда они просто купят весь Эредевизие)
лучше так а не как Челси!
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Мухит Накиспеков
Да не смешите.
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Granero-24
ПСЖ - Directed by Robert B Weide
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Адилжан Иманкулов
Тен Хагу виднее кого купит
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