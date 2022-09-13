Контракт Мбаппе с «ПСЖ» – до 2024 года с опцией продления, а не до 2025-го. Его могут продать летом 2023-го, чтобы не потерять бесплатно

Стали известны подробности об условиях контракта с «ПСЖ».

По данным L’Équipe, форвард продлил контракт с французским клубом не до 2025 года, как сообщалось ранее, а до 2024 года с опцией продления соглашения на год.

Решение об активации опции зависит от Килиана. «Последний год остается на усмотрение Мбаппе», – подтвердил источник в «ПСЖ».

Таким образом, летом 2023 года парижанам придется решать вопрос по будущему Мбаппе. «ПСЖ» предстоит либо убедить Килиана активировать опцию продления соглашения, либо продать его, чтобы не потерять бесплатно в 2024 году.

Напомним, минувшим летом Мбаппе был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента, но предпочел подписать новый контракт с «ПСЖ».

В этом году 23-летний форвард забил 9 голов в 7 матчах за во всех турнирах. Статистику француза можно найти по этой ссылке.