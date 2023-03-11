Окружение Мбаппе связывалось с «Реалом» прошлым летом. Килиан пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» и выразил желание перейти в «Мадрид» (Marca)

Представители Килиана Мбаппе контактировали с «Реалом» прошлым летом.

Как сообщает Marca, люди из окружения форварда в конце прошлого лета связались представителями мадридского клуба.

Игрок пожалел о решении продлить контракт с «ПСЖ» и объяснил, почему отклонил предложение « » в мае. Футболист выразил желание присоединиться к «сливочным» и спросил, заинтересованы ли они все еще в его подписании.

В «Реале» не проявили чрезмерного интереса, но и не стали исключать возможность этого трансфера. Однако Килиана уведомили о том, что теперь к осуществлению сделки придется подходить по-другому. Так, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.

Считается, что Мбаппе может стать заменой Кариму Бензема в 2024 году.

Контракт Мбаппе с « » рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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