Окружение Мбаппе связывалось с «Реалом» прошлым летом. Килиан пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» и выразил желание перейти в «Мадрид» (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Представители Килиана Мбаппе контактировали с «Реалом» прошлым летом. 

Как сообщает Marca, люди из окружения форварда в конце прошлого лета связались представителями мадридского клуба. 

Игрок пожалел о решении продлить контракт с «ПСЖ» и объяснил, почему отклонил предложение «Реала» в мае. Футболист выразил желание присоединиться к «сливочным» и спросил, заинтересованы ли они все еще в его подписании.

В «Реале» не проявили чрезмерного интереса, но и не стали исключать возможность этого трансфера. Однако Килиана уведомили о том, что теперь к осуществлению сделки придется подходить по-другому. Так, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.

Считается, что Мбаппе может стать заменой Кариму Бензема в 2024 году. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Та ладно врать,в Псж ему дают в 3 раза больше денег,которые ему не важны...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ che kaif
Будет ржач когда Мбаппе кинет Переца третий раз))
Теперь только Перес его может кинуть. И когда был первый раз? Реалу в первый отказал сам ПСЖ, а не Мбаппе, Мбаппе ничего не мог сделать с этим решением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Базгиев
Ответ Sweaty25
объясните мне, любителю футбола, как может вингер стать заменой классической "девятке" Кариму?
С уходом Игуаина , в Реале чистой девяткой не играли прилично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Мбаппе родом из Парижа и это его родной клуб.а в реале он будет наемником если и перейдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ротор-Волгоград
Реал ждёт перестройка. прошлый раз, когда собрали галактикос, перестройка заняла порядка 6-7 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ navope
Давно Мбаппе успел вингером стать? Давно Бензема стал классической девяткой?
Думаю эти люди только смотрят финалы Чемпионата Мира или ЛЧ раз в год
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweaty25
Ответ navope
Давно Мбаппе успел вингером стать? Давно Бензема стал классической девяткой?
Ну судя по играм, то последние несколько лет точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Поддубный
Нормальные вбросы от агентов, прощупать что да как) А вообще ему давно нужно было менять клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ RealJon
Не разные, Бензема тоже не ваш типичный форвард как Левандовски. Он очень часто опускается до центра поле чтобы начать комбинацию с Вини или Родриго. Плюс Мбаппе сейчас выполняет роль центр-фоварда в ПСЖ когда Неймар и Месси присутствует на поле. Так что, если кто может заменить уровеня игрока как у Бензема, это только Мбаппе
Или я бы хотел видеть Кейна, он тоже делает тоже самое в Тоттенхэме.
Но к сожелению, возраст вмещает, плюс, англичанин в Испании?! Не очень
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
navope
Ответ Sweaty25
объясните мне, любителю футбола, как может вингер стать заменой классической "девятке" Кариму?
Давно Мбаппе успел вингером стать?
Давно Бензема стал классической девяткой?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
реал не устал унижаться который год??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Бред сивой кобылы мадридского Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Ответ che kaif
Есть такое хобби у Мбаппе реал унижать))а им и нравится.своих талантов нет бегают умоляют лучших перейти к ним
Ты абсолютно прав!!)++
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Babyboy
Ответ инок
Если Мбаппе и перейдёт в Реал, то только за большие деньги. Он всегда выбирает их, а не футбол...
может через пару годиков, будучи мультимиллионером, можно задуматься о спортивном величии а не просто о бабле на счетах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ aseke
Какая еще замена Бензема - совершенно разные игроки?
Не разные, Бензема тоже не ваш типичный форвард как Левандовски. Он очень часто опускается до центра поле чтобы начать комбинацию с Вини или Родриго.
Плюс Мбаппе сейчас выполняет роль центр-фоварда в ПСЖ когда Неймар и Месси присутствует на поле.

Так что, если кто может заменить уровеня игрока как у Бензема, это только Мбаппе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Ответ molot p
какую цену, он только в том году подписал новый контракт с псж до 27 года
Говорят, он хочет опять свалить в следующем окне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
реал не устал унижаться который??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Berekella 999
Так и будет
Есть такое хобби у Мбаппе реал унижать))а им и нравится.своих талантов нет бегают умоляют лучших перейти к ним
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
molot p
Ответ DpeMa111
Чел просто цену себе набивает в ПСЖ, если хотел бы уйти и добиться успехов в той же ЛЧ, давно бы ушел
какую цену, он только в том году подписал новый контракт с псж до 27 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Ответ che kaif
Будет ржач когда Мбаппе кинет Переца третий раз))
Так и будет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Чел просто цену себе набивает в ПСЖ, если хотел бы уйти и добиться успехов в той же ЛЧ, давно бы ушел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тор 100
Очередная утка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mars1104
сам мбапе знает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweaty25
объясните мне, любителю футбола, как может вингер стать заменой классической "девятке" Кариму?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Будет ржач когда Мбаппе кинет Переца третий раз))
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий