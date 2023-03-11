Окружение Мбаппе связывалось с «Реалом» прошлым летом. Килиан пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» и выразил желание перейти в «Мадрид» (Marca)
Представители Килиана Мбаппе контактировали с «Реалом» прошлым летом.
Как сообщает Marca, люди из окружения форварда в конце прошлого лета связались представителями мадридского клуба.
Игрок пожалел о решении продлить контракт с «ПСЖ» и объяснил, почему отклонил предложение «Реала» в мае. Футболист выразил желание присоединиться к «сливочным» и спросил, заинтересованы ли они все еще в его подписании.
В «Реале» не проявили чрезмерного интереса, но и не стали исключать возможность этого трансфера. Однако Килиана уведомили о том, что теперь к осуществлению сделки придется подходить по-другому. Так, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.
Считается, что Мбаппе может стать заменой Кариму Бензема в 2024 году.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но к сожелению, возраст вмещает, плюс, англичанин в Испании?! Не очень
Давно Бензема стал классической девяткой?
Плюс Мбаппе сейчас выполняет роль центр-фоварда в ПСЖ когда Неймар и Месси присутствует на поле.
Так что, если кто может заменить уровеня игрока как у Бензема, это только Мбаппе